พรุ่งนี้ปรับลดราคาน้ำมันพรีเมียมแก๊สโซฮอล์ 95 ลง3.20บาท-พรีเมียมดีเซลลด4.20บาท/ลิตร

PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมัน พรีเมียม GSH95 ลดลง 3.20 บาทต่อลิตร พรีเมียม GSH99 ลดลง 1.20 บาทต่อลิตร และพรีเมียมดีเซล ลดลง 4.20 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันชนิดอื่นคงเดิม มีผล 24 มิ.ย. 2569 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป
โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 48.44 บาท, GSH95 = 38.85 บาท, E20 = 33.85 บาท, E85 = 29.79 บาท, GSH91 = 38.48 บาท, พรีเมียม GSH95 = 47.79 บาท, พรีเมียม GSH99 = 49.79 บาท, HSD B7 = 37.50 บาท, HSD B20 = 32.50 บาท, พรีเมียมดีเซล = 50.05 บาท โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร