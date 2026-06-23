AOT เร่งพลิกโฉม”สนามบินแม่ฟ้าหลวง”ยกเครื่องอาคารผู้โยสาร จัดระเบียบพื้นที่ -ล้านนาร่วมสมัย

AOT เร่งพลิกโฉมท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร แนวคิด “Modern Lanna” ผสานเสน่ห์วัฒนธรรมล้านนา สร้างประสบการณ์และบรรยากาศการเดินทางที่อบอุ่น ให้ผู้โดยสาร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. (AOT) เดินหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เพื่อยกระดับประสบการณ์การเดินทางของผู้โดยสาร โดยเร่งดำเนินการพัฒนาปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายใต้แนวคิด “Modern Lanna” ที่ผสานเสน่ห์ของเชียงรายและวัฒนธรรมล้านนาเข้ากับการออกแบบ โดยยึดผู้โดยสารเป็นศูนย์กลาง (Passenger Centric) ซึ่งแผนดำเนินงานนี้เป็นการเร่งดำเนินการเพื่อให้ทุกช่วงเวลาของการเดินทางเป็นไปอย่างสะดวกสบาย อบอุ่น และน่าประทับใจมากยิ่งขึ้น
การปรับปรุงครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาท่าอากาศยานซึ่งครอบคลุมตั้งแต่พื้นที่ต้อนรับด้านหน้าอาคารไปจนถึงโถงผู้โดยสารภายใน โดยให้ความสำคัญกับการใช้งานจริงของผู้โดยสารเป็นหลัก ทั้งการจัดระเบียบพื้นที่ การพัฒนาระบบป้ายสัญลักษณ์ และองค์ประกอบให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ได้อย่างสะดวก เข้าใจทิศทางการเดินทางได้ชัดเจน สามารถใช้เวลาภายในท่าอากาศยานได้อย่างราบรื่นและไร้ความกังวล
ภายในโถงพักคอยผู้โดยสาร มีแผนการออกแบบให้เป็นพื้นที่แห่งความผ่อนคลายระหว่างการเดินทาง ด้วยบรรยากาศที่โปร่งโล่ง สบายตา และเป็นมิตร พร้อมสอดแทรกกลิ่นอายของล้านนาในรูปแบบร่วมสมัยผ่านโทนสีไม้ธรรมชาติและองค์ประกอบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงจั่วของสถาปัตยกรรมไทยล้านนา ซึ่งถูกลดทอนให้เรียบง่ายและทันสมัย ช่วยสร้างความรู้สึกอบอุ่นเสมือนได้พักอยู่ใต้ชายคาไทย ให้ผู้โดยสารรู้สึกผ่อนคลายและได้รับการต้อนรับตลอดช่วงเวลารอขึ้นเครื่อง
บริเวณทางเข้า–ออกอาคารได้รับการปรับปรุงให้มีความโปร่งสบายมากยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มช่องเปิดและรับแสงธรรมชาติ เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการต้อนรับที่สดใสและเป็นมิตรตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางมาถึง
การดำเนินงานปรับปรุงในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ AOT ในการพัฒนาคุณภาพการบริการและประสบการณ์ผู้โดยสารในทุกมิติ โดยให้ความสำคัญกับทั้งความสะดวกสบาย ประสิทธิภาพในการใช้งาน และความรู้สึกของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เป็นมากกว่าจุดเริ่มต้นหรือจุดหมายปลายทางของการเดินทาง แต่เป็นพื้นที่แห่งการต้อนรับที่อบอุ่น สะท้อนเอกลักษณ์ของเชียงราย และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสารจากทั่วโลกตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงก้าวสุดท้ายของการเดินทาง