EECO จับมือ ทีเส็บ ใช้ไมซ์เร่งการลงทุน ดัน EEC สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอนาคต

ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EECO และ ดร. ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมกันลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วยอุตสาหกรรมไมซ์ โดยมี นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ สายงานเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ EECO และ ดร. สุรัชสานุ์ ทองมี รองผู้อำนวยการ ทีเส็บ เป็นพยาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสองหน่วยงาน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม Conference สำนักงาน EECO กรุงเทพฯ
ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการ EECO กล่าวว่า “EECO มีพันธกิจหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่อีอีซี ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งอนาคตของภูมิภาค ผ่านการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายและการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการลงทุนคุณภาพจากทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการวางรากฐานให้แก่กลุ่ม 5 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ การแพทย์ครบวงจร ดิจิทัล ยานยนต์สมัยใหม่ BCG และบริการ ตลอดจนการบูรณาการเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ากับภาคการผลิตและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
การลงนาม MOU ร่วมกับ ทีเส็บ ในวันนี้ ถือเป็นความร่วมมือสำคัญของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อสร้างโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งในและต่างประเทศ เข้ามาประกอบกิจการในพื้นที่อีอีซีเพิ่มขึ้น รวมทั้งจะเป็นช่องทางทางการตลาดที่สำคัญ ที่ EECO จะพัฒนาและยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์และบริการจากพื้นที่และชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดอีอีซี โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้เกณฑ์ตามมาตรฐาน EEC Select รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ให้แก่ ผู้ประกอบการ ชุมชน และวิสาหกิจชุมชนผ่านอุตสาหกรรมและกิจกรรมไมซ์ดังกล่าว ซึ่งจะสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนดังกล่าว ยกระดับสู่สินค้าที่ตรงความต้องการตลาด และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน”
ด้าน ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการทีเส็บ กล่าวว่า “ความสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์มีบทบาทในการสร้างเวทีที่เชื่อมโยงดึงการลงทุน เครือข่าย นวัตกรรม และต่อยอดสู่ความร่วมมือ เชื่อมโลกสู่พื้นที่ EEC โดยทีเส็บจะใช้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นเครื่องมือทางการตลาดและการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC เพื่อเปิดโอกาสให้ นักลงทุนและนักเดินทางไมซ์จากทั่วโลกได้เข้าถึงศักยภาพของ EEC ผ่านเวทีสร้างเครือข่าย และธุรกิจจากการประชุม งานแสดงสินค้า การเจรจาธุรกิจ การศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรม และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาแนวทาง Factory Visit Routing เพื่อเชื่อมโยงการประชุมและการลงทุนเข้ากับประสบการณ์การเรียนรู้ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ และยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการในพื้นที่เพื่อสร้างโอกาสชุมชน
พร้อมกันนี้ ทีเส็บจะขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่าน 3 โครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการ Empower Eastern Exhibition (EEE) เพื่อส่งเสริมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมทางธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการ EEC MICE Product Premium เพื่อยกระดับสินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ EEC และโครงการ EEC MICE Cluster Destination เพื่อส่งเสริมการตลาดและสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐาน สินค้า บริการ ชุมชน สถานที่จัดงาน และการจัดงานในพื้นที่ EEC ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อร่วมผลักดัน EEC สู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการลงทุนและไมซ์ในระดับโลก”
การจับมือระหว่าง EECO และทีเส็บในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการบูรณาการศักยภาพด้านการลงทุนและอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ การถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเทคโนโลยี ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานสินค้า บริการ ชุมชน และการจัดงานตามแนวทาง ESG อันจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนจากทั่วโลก สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่ EEC อย่างยั่งยืน