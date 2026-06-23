กรมราง ตรวจเหตุ”อุโมงค์ดอยหลวง”ผนังหลุดร่วงเฉพาะจุด ไม่ใช่โครงสร้างหลัก สั่งทบทวนขั้นตอนการปฎิบัติงานใหม่

กรมราง ลงพื้นที่ตรวจสอบไซด์ก่อสร้างรถไฟ”อุโมงค์ดอยหลวง”พบชิ้นส่วนคอนกรีตพ่นบนผนังอุโมงค์หลุดร่วงเฉพาะจุด (Localized Failure) ในส่วนของงานคอนกรีตพ่น (Shotcrete) พื้นที่ 5 ตรม.ไม่ใช่โครงสร้างหลัก สั่งทบทวนขั้นตอนการปฎิบัติงานใหม่ คุมเข้มความปลอดภัยโครงการรถไฟทางคู่ใหม่สายเหนือ
วันที่ 23 มิ.ย. 2569 นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุง นำคณะเจ้าหน้าที่ กรมราง ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ สัญญาที่ 3 (ช่วงเชียงราย – เชียงของ) ณ บริเวณเขตก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และติดตามสถานการณ์ พร้อมวิเคราะห์หาสาเหตุและประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างอุโมงค์ หาแนวทางป้องกันอย่างเร่งด่วน จากเหตุการณ์เมื่อเวลา 16.30 น. ของวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่เกิดเหตุงานคอนกรีตพ่น (Shotcrete) และมวลหินบางส่วนบริเวณผนังอุโมงค์ด้านบนหลุดร่วงลงมาทับคนงานขณะกำลังปฏิบัติงานติดตั้งแผ่นป้องกันน้ำรั่วซึม (Waterproofing Membrane) ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และได้รับบาดเจ็บ 2 ราย
จากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ บริเวณกิโลเมตรที่ 818+383 ภายในอุโมงค์ดอยหลวงฝั่ง Down Track พบว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการวิบัติและหลุดร่วงเฉพาะจุด (Localized Failure) ของงานคอนกรีตพ่น (Shotcrete) พื้นที่ประมาณ 5 ตารางเมตรไม่ใช่การพังถล่มของโครงสร้างหลักของอุโมงค์ทั้งระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงานและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นอีก และบรรเทาผลกระทบ ขร. ได้กำชับแนวทางปฏิบัติแก่ผู้รับจ้างและบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน ดังนี้
1. ให้ผู้รับจ้างเร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มกำลัง
2. ให้หยุดการก่อสร้างชั่วคราวในพื้นที่เสี่ยงที่เหลือ เพื่อจัดส่งทีมวิศวกรและนักธรณีวิทยาเข้าวิเคราะห์หาสาเหตุเชิงลึก พร้อมประเมินความเสี่ยง และจัดทำแนวทางการซ่อมแซมแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมก่อนดำเนินการต่อ
3. ให้ใช้เครื่องมือตรวจวัดทางวิศวกรรมธรณีเพื่อประเมินโครงสร้างอุโมงค์ในส่วนที่เหลืออีกกว่า 920 เมตรอย่างละเอียดทุกตารางนิ้ว หากพบจุดเสี่ยงที่มีน้ำสะสมหรือโพรงด้านหลังผนัง ให้เข้าดำเนินการแก้ไขทันที
4. ให้ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Method Statement) ทั้งหมด โดยเฉพาะกระบวนการเจาะผนังในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทางธรณีวิทยา ให้ดำเนินการโดยเครื่องจักรเป็นหลักในจุดเสี่ยงในขั้นตอนการติดตั้งแผ่นป้องกันน้ำรั่วซึมแทนคนงาน เพื่อกำจัดความเสี่ยง
ทั้งนี้ ขร. จะได้รวบรวมหลักฐานและข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง พร้อมทั้งเสนอมาตรการเพิ่มเติมต่อกระทรวงคมนาคม เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวนี้ซ้ำอีก