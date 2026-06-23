ชาวเชียงใหม่มีเฮ! “วิริยะประกันภัย” เปิดจุดบริการใหม่ใจกลางเมือง ต่อภาษี-ประกันรถยนต์ รอรับได้ทันที ทุกวันไม่มีวันหยุด

เชียงใหม่ (23 มิถุนายน 2569) – เดินหน้าขยายบริการรองรับการเติบโตของเมืองเชียงใหม่ วิริยะประกันภัยโดยสำนักงานตัวแทน นายวสันต์ คำบุญทา เดินหน้ายกระดับบริการ เปิดจุดบริการแห่งใหม่ ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต มุ่งอำนวยความสะดวกด้านประกันภัยครบวงจร พร้อมบริการต่อภาษีประจำปี
จากสถิติจดทะเบียนรถยนต์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจนพุ่งทะยานเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ด้วยยอดสะสมทะลุ 2 ล้านคัน ล่าสุด "วิริยะประกันภัย" โดยสำนักงานตัวแทน นายวสันต์ คำบุญทา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า จึงได้เพิ่มจุดบริการแห่งใหม่ ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เพื่อรองรับความต้องการของชาวเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างครบวงจร
จุดบริการแห่งใหม่นี้ พร้อมให้บริการและให้คำปรึกษาด้านประกันภัยทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ ประกันสุขภาพ ประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันภัยบ้านและทรัพย์สิน รวมถึงบริการสอบถามและทบทวนผลประโยชน์ การชำระค่าเบี้ยประกันภัย และบริการต่อภาษีรถยนต์ประจำปีที่สามารถรอรับได้ทันที พิเศษสุด เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ยินดีมอบข้อเสนอผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยเงินสด แบบไม่มีดอกเบี้ย (0%) นานสูงสุด 12 เดือน
สำหรับพิธีเปิดจุดบริการอย่างเป็นทางการในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก “รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น” ดารานักแสดงชื่อดัง ในฐานะลูกค้าผู้ให้ความไว้วางใจใช้บริการประกันภัยรถยนต์กับวิริยะประกันภัย พร้อมด้วยนางลัดดา โพธิตุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) รวมถึงผู้บริหารและพนักงาน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ มาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง
ทั้งนี้ จุดบริการวิริยะประกันภัย (สำนักงานตัวแทน นายวสันต์ คำบุญทา) เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00 น. ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อร่วมฉลองการเปิดจุดบริการแห่งใหม่นี้ ทางสำนักงานฯ ได้จัดเตรียมของสมนาคุณเพื่อมอบให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2569 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 088 258 9999