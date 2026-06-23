โออาร์ นำ“ไทยเด็ด”ร่วมงาน OTOP Mid Year 2026

โออาร์ เปิดบูธ “ไทยเด็ด” ในงาน OTOP Mid Year 2026 ต่อยอดสินค้าท้องถิ่นสู่ค้าปลีกสมัยใหม่ผ่านเครือข่าย PTT Station
นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน OTOP Mid Year 2026 โดยมีนายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ เข้าร่วมในพิธี ภายในงาน บูธ “ไทยเด็ด” ได้นำผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก 12 วิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศมาจัดแสดงและจำหน่าย ครอบคลุมทั้งสินค้าไลฟ์สไตล์ งานหัตถกรรม อาหาร และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-28 มิถุนายน 2569 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “OTOP Next Inspiration ภูมิปัญญาสู่สากล”
นายสุชาติ กล่าวว่า ไทยเด็ดเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ โออาร์ ที่ได้ร่วมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนทั่วประเทศ ผ่านการคัดเลือกและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยใช้จุดแข็งของเครือข่ายสถานีบริการ PTT Station เป็นช่องทางการตลาดที่เชื่อมโยงสินค้าท้องถิ่นจากหลากหลายพื้นที่ให้เข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศ
ตลอดปี 2568 ไทยเด็ดสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วกว่า 188 ล้านบาท และในปีนี้ โออาร์ ตั้งเป้าสร้างรายได้รวม 200 ล้านบาทให้แก่ชุมชน ในการใช้เครือข่ายธุรกิจค้าปลีกเป็นช่องทางสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด “โออาร์เติมโอกาส ดีดีดี” ในมิติ “ชุมชนดี” ที่มุ่งเติมโอกาส สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนไทย