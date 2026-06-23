ปลุกพลังแห่งจินตนาการ ปตท. ชวนสร้างสรรค์งานศิลป์ส่งประกวดในหัวข้อ ‘พลังชีวิต พลังอนาคต’

ทุกการเปลี่ยนแปลงล้วนเริ่มต้นจากความคิดเล็ก ๆ และจินตนาการของใครบางคน เพราะสิ่งที่คิดและสร้างสรรค์ในวันนี้ อาจกลายเป็น “พลังสำคัญ” ที่ขับเคลื่อน “พลังชีวิต” ในอนาคต เนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปี ปตท. จึงเปิดพื้นที่ให้ทุกจินตนาการได้เปล่งประกายผ่าน “PTT Art Awards 2026” หรือการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 41 ภายใต้หัวข้อ “พลังชีวิต พลังอนาคต” เชิญชวนเยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมถ่ายทอดมุมมองและแรงบันดาลใจผ่านผลงานศิลปะ สะท้อนความหมายของ ‘พลัง’ ในมิติที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพลังแห่งความคิด ความหวัง หรือการแบ่งปัน
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม เพื่อชิง 32 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 900,000 บาท โดยเปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2569 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา(https://www.facebook.com/PTTArtGalleryAtBanChaoPhraya)