โปรแกรม HR ตัวช่วยบริหารงานบุคคล สำหรับองค์กรยุคใหม่

โปรแกรม HR กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือธุรกิจที่มีหลายสาขา การนำโปรแกรม HR เข้ามาใช้จะช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน ลดข้อผิดพลาดจากการจัดการข้อมูลด้วยเอกสาร และช่วยให้ฝ่ายบุคคลสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ
ในยุคที่องค์กรต้องการความคล่องตัวและข้อมูลที่แม่นยำ โปรแกรมสำหรับ HR ไม่ได้มีหน้าที่เพียงจัดเก็บข้อมูลพนักงานเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมการบริหารเวลา การจัดการกะงาน การคำนวณเงินเดือน และการพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กรในระยะยาว
โปรแกรม HR คืออะไร และช่วยองค์กรได้อย่างไร?
โปรแกรม HR คือ ซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร โดยครอบคลุมตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพนักงาน การลงเวลาเข้า-ออกงาน การคำนวณค่าจ้างและสวัสดิการ ไปจนถึงการประเมินผลการทำงานและการพัฒนาบุคลากร ทำให้องค์กรสามารถบริหารข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ลดภาระงานเอกสาร และเพิ่มความถูกต้องในการดำเนินงาน
นอกจากนี้ โปรแกรม HRM ยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญเพื่อนำไปใช้ในการวางแผน และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ฟีเจอร์สำคัญของโปรแกรม HR ที่องค์กรควรมี
การเลือกโปรแกรม HR ที่ดีที่สุด ควรพิจารณาจากฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์การบริหารงานบุคคลในแต่ละองค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่มีพนักงานจำนวนมากหรือมีหลายสาขา ควรมีระบบที่ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน และเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันอย่างครบถ้วน
ระบบจัดการข้อมูลพนักงาน (Employee Database)
ระบบจัดการข้อมูลพนักงานเป็นฟีเจอร์พื้นฐานสำคัญที่โปรแกรม HR ต้องมี เพื่อรวบรวมข้อมูลสำคัญของบุคลากรไว้ในฐานข้อมูลกลาง ไม่ว่าจะเป็นประวัติส่วนตัว ตำแหน่งงาน ประวัติการทำงาน สัญญาจ้าง หรือข้อมูลการฝึกอบรม ช่วยให้ฝ่าย HR สามารถค้นหาและอัปเดตข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว ลดปัญหาข้อมูลซ้ำซ้อนและเอกสารสูญหาย
ระบบเวลาเข้า-ออก และจัดการกะงาน
สำหรับองค์กรที่มีพนักงานทำงานเป็นกะ เช่น โรงงาน โรงพยาบาล หรือร้านค้าหลายสาขา ระบบจัดการเวลาเข้า-ออกงานถือเป็นฟีเจอร์สำคัญ โปรแกรม HR สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนนิ้ว เครื่องสแกนใบหน้า หรือระบบ Face Recognition เพื่อบันทึกเวลาได้อย่างแม่นยำ พร้อมรองรับการวางแผนตารางงาน และการจัดการกะงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบลา ขาด มาสาย และอนุมัติออนไลน์
ระบบการลงเวลาในโปรแกรม HR ช่วยให้พนักงานสามารถยื่นคำขอลาผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที พร้อมส่งคำขอไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติ ลดการใช้เอกสาร และช่วยให้ HR สามารถติดตามสถิติการลา ขาด หรือมาสายได้แบบเรียลไทม์ ส่งผลให้การบริหารกำลังคนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระบบเงินเดือนและสวัสดิการ
โปรแกรมทำเงินเดือน เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์สำคัญที่ช่วยลดภาระงานของฝ่ายบุคคล โดยสามารถคำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ภาษี ประกันสังคม และสวัสดิการต่าง ๆ ได้อย่างอัตโนมัติ ช่วยลดความผิดพลาดจากการคำนวณด้วยมือ และเพิ่มความถูกต้องในการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงาน
ระบบประเมินผลและจัดการบุคลากร
การประเมินผลการทำงานเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรได้อย่างตรงจุด ระบบประเมินผลช่วยให้ผู้บริหารติดตามผลงาน กำหนดเป้าหมาย และวางแผนพัฒนาพนักงานได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีเลือกโปรแกรม HR ให้เหมาะกับองค์กร
การเลือกโปรแกรม HR สำเร็จรูป ควรพิจารณาจากความต้องการขององค์กรและความสามารถของระบบ โดยสามารถพิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้
● เลือกระบบที่รองรับจำนวนพนักงาน และการเติบโตขององค์กรในอนาคต
● รองรับการทำงานหลายสาขา หลายกะงาน หรือหลายหน่วยงาน
● มีฟีเจอร์ครบถ้วน ทั้งด้านข้อมูลพนักงาน การลงเวลา และโปรแกรมทำเงินเดือน
● สามารถใช้งานผ่าน Web Application หรือ Mobile App ได้
● เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยได้ เช่น เครื่องสแกนนิ้ว เครื่องสแกนใบหน้า หรือระบบ Access Control
● มีรายงานและ Dashboard ที่ช่วยให้ผู้บริหารวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่าย
● มีทีมงานให้คำปรึกษา และบริการหลังการขายที่รองรับการใช้งานในระยะยาว
Tigersoft โปรแกรม HR สำหรับธุรกิจไทย
TIGERSOFT เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน HR Software และโซลูชันบริหารงานบุคคลที่พัฒนาระบบให้ตอบโจทย์องค์กรไทยโดยเฉพาะ ครอบคลุมทั้งโปรแกรม HRM ระบบลงเวลา ระบบจัดการข้อมูลพนักงาน และโปรแกรมทำเงินเดือนในแพลตฟอร์มเดียว นอกจากการเป็นโปรแกรมสำหรับ HR แล้ว TIGERSOFT ยังรองรับการทำงานร่วมกับเครื่องสแกนนิ้ว เครื่องสแกนใบหน้า ระบบ Access Control และ Turnstile ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารบุคลากรและระบบความปลอดภัยได้อย่างครบวงจร พร้อมสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ Digital Transformation ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับองค์กรที่ต้องการยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคล โปรแกรม HRM และโซลูชันจาก TIGERSOFT ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยเชื่อมโยงการทำงานทุกด้านของ HR ไว้ในระบบเดียว รองรับการเติบโตขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต สามารถติดต่อเพื่อรับคำปรึกษา และขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทันทีผ่านช่องทางต่อไปนี้
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● อีเมล : marketing@TigerSoft.co.th
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โปรแกรม HR เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพงาน HR ที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ
โปรแกรม HR เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้องค์กรบริหารงานบุคคลได้อย่างเป็นระบบ ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน และเพิ่มความแม่นยำในการจัดการข้อมูลพนักงาน การเลือกใช้ระบบ HR ที่เหมาะสมจะช่วยให้การจัดการเวลา การคำนวณเงินเดือน และการพัฒนาบุคลากรขององค์กรมีความเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น