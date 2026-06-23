วิ่งฉิว 4 เลน!ทล.3206 และ 3510 จ.เพชรบุรี เปิดใช้เต็มรูปแบบ เชื่อมราชบุรี สะดวก

กรมทางหลวงเปิดใช้ ทล.3206 และ 3510 จ.เพชรบุรี กว่า 11 กม. วิ่งสะดวก 4 ช่องจราจร ยกระดับคมนาคมภาคตะวันตก เชื่อมเพชรบุรี – ราชบุรี หนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวง ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สายบ้านห้วยยางโทน – ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 2 จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 11.425 กิโลเมตร ใช้งบประมาณก่อสร้าง 649.382 ล้านบาท แล้วเสร็จสมบูรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงและรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเป็นการขยายทางหลวงจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไป–กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร) พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยตลอดสาย
ทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 เป็นเส้นทางสำคัญในการเชื่อมโยงพื้นที่ด้านตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดราชบุรี โดยเฉพาะอำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอแก่งกระจาน และอำเภอสวนผึ้ง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยม อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นเส้นทางสำรองด้านตะวันตกเชื่อมโยงการเดินทางสู่ภาคใต้ และเป็นเส้นทางหลักด้านการคมนาคมและการขนส่งของประชาชนในพื้นที่ ช่วยเพิ่มศักยภาพการเดินทางและการขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเส้นทางสายดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น ส่งผลให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการคมนาคมขนส่ง
นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของพื้นที่ ตลอดจนช่วยกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของกรมทางหลวงในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้มีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน