ขร.- JR Freight ทดลองขนส่งสินค้าจากชลบุรี-สถานีท่านาแล้ง สปป.ลาว มุ่งใช้ประโยชน์รางคุ้มค่า

กรมการขนส่งทางรางหารือ JR Freight ติดตามผลการทดลองขนส่งสินค้าทางรางระหว่างสถานีชลบุรี-สถานีท่านาแล้ง สปป.ลาว ไทย ศึกษาความคุ้มค่าทางธุรกิจเพิ่มเติม พร้อมส่งเสริมการเปิดตลาดขนส่งสินค้าทางราง
เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 69 นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท JR Freight Railway Company ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าพบเพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานและแผนการพัฒนาธุรกิจขนส่งสินค้าทางรางในประเทศไทย โดยในการประชุม JR Freight ได้รายงานผลการทดลองขนส่งสินค้าทางรางระหว่างสถานีชลบุรีและสถานีท่านาแล้ง สปป.ลาว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจ Platform Business ด้านการขนส่งสินค้าทางรางในประเทศไทย โดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต จำนวน 3 ตู้ จากผู้ประกอบการญี่ปุ่นในประเทศไทย เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านต้นทุน ระยะเวลาขนส่ง ขั้นตอนการจอง การเชื่อมต่อการเดินรถ และพิธีการศุลกากร ผลการทดลองเบื้องต้นพบว่า ระยะเวลาการขนส่งโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดยยังต้องศึกษาความคุ้มค่าทางธุรกิจเพิ่มเติม
นอกจากนี้ JR Freight ได้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนกับตู้สินค้าระหว่างการขนส่ง เพื่อเก็บข้อมูลด้านคุณภาพการขนส่งและผลกระทบต่อสินค้า โดยบริษัทจะนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการขนส่งทางรางในอนาคต
นายพิเชฐ กล่าวว่า ขร. มีนโยบายส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางของประเทศ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ ลดต้นทุนการขนส่งในภาพรวม และสนับสนุนการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. 2568 ได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการให้บริการขนส่งทางรางมากขึ้น ผ่านรูปแบบการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางรางอย่างเป็นธรรม โดยผู้ประกอบการสามารถใช้โครงข่ายทางรถไฟของรัฐภายใต้การชำระค่าเช่าใช้ราง (Access Charge) ให้แก่เจ้าของโครงสร้างพื้นฐาน
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบขนส่งสินค้าทางรางระหว่างประเทศ และจะร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางรางของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายการขนส่งในภูมิภาคได้อย่างไร้รอยต่อ