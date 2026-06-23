5 ที่พักพัทยา โรงแรมสวย ติดทะเล ราคาดีที่สุด อัปเดตปี 2026

ใครที่กำลังวางแผนเที่ยวทะเลและมองหาที่พักพัทยาบรรยากาศดี วันนี้เราคัดสรรโรงแรมพัทยาติดทะเล รีสอร์ทในพัทยา และที่พักพัทยาราคาถูกสุดคุ้มค่ามาให้เลือกแล้ว ตอบโจทย์ทุกการพักผ่อน รีบเลือกพิกัดที่ใช่แล้วจองที่พักพัทยาไปเช็กอินรับลมทะเลกัน
จองที่พักพัทยาล่วงหน้าดีอย่างไร
การวางแผนเลือกโรงแรมที่พัทยาไว้ล่วงหน้า ช่วยให้ทริปพักผ่อนของคุณราบรื่นและคุ้มค่ายิ่งขึ้น โดยมีข้อดีหลัก ๆ ดังนี้
● มีโอกาสเลือกที่พักพัทยาติดทะเล ได้ห้องวิวสวยตรงใจ ก่อนห้องจะเต็ม
● ได้รับโปรโมชันราคาพิเศษ Early Bird ช่วยเซฟงบประมาณได้มากกว่า
● อุ่นใจได้ว่ามีห้องพักพัทยาพร้อมเช็กอินแน่นอน แม้เป็นช่วงเทศกาล
● วางแผนง่ายขึ้น ช่วยให้มีเวลาจัดสรรงบประมาณและแพลนที่เที่ยวอื่น ๆ
รวมลิสต์ 5 ที่พักพัทยา ยอดนิยมที่คุณไม่ควรพลาด
ลิสต์ที่พักและโรงแรมติดทะเลพัทยาที่เราคัดสรรมาให้ครบทุกสไตล์ พร้อมดีลสุดคุ้มที่จะช่วยเปลี่ยนวันหยุดธรรมดาของคุณให้กลายเป็นวันพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบที่สุด
1. Beston Pattaya (เบสตัน พัทยา)
Beston Pattaya (เบสตัน พัทยา) โรงแรมดีไซน์โมเดิร์นใจกลางเมืองพัทยาที่เน้นความเงียบสงบและเป็นส่วนตัว ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและสระว่ายน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาโรงแรมพัทยาติดทะเลราคาไม่แพงที่สามารถเดินทางไปยังชายหาดและสถานที่ท่องเที่ยวหลักได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
2. Sunday Beachfront View Jomtien Pattaya (ซันเดย์ บีชฟร้อนท์ วิว จอมเทียน พัทยา)
Sunday Beachfront View Jomtien Pattaya (ซันเดย์ บีชฟร้อนท์ วิว จอมเทียน พัทยา) ที่พักติดชายหาดจอมเทียน ตกแต่งในสไตล์โฮมมี่ที่ให้ความรู้สึกโปร่งสบายและอบอุ่น เพลิดเพลินกับกิจกรรมเดินเล่นริมหาด หรือนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินได้ง่าย ๆ ใกล้ที่พัก พร้อมมุมถ่ายรูปรอบบริเวณและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน
3. Zand Morada Pattaya Hotel (โรงแรม แซนด์ โมราดา พัทยา)
Zand Morada Pattaya Hotel (โรงแรม แซนด์ โมราดา พัทยา) ที่พักติดทะเลพัทยาระดับพรีเมียมริมหาดจอมเทียน โดดเด่นด้วยดีไซน์ร่วมสมัย และสระว่ายน้ำกลางแจ้งระบบเกลือที่ทอดยาวขนานไปกับเส้นขอบฟ้า เหมาะสำหรับจัดปาร์ตี้ริมสระ พร้อมบริการเครื่องดื่มและสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเยี่ยม รองรับทุกการพักผ่อนอย่างเหนือระดับ
4. Payaa Hotel (โรงแรมพาญา)
สัมผัสเสน่ห์การตกแต่งสไตล์ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยใกล้หาดพัทยากลางที่ Payaa Hotel (โรงแรมพาญา) อัดแน่นด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกระดับท็อปทั้งคาเฟ่, บาร์ลับ และสระว่ายน้ำบนชั้นดาดฟ้าที่ให้คุณได้ว่ายน้ำพร้อมชมวิวเมืองพัทยา 360 องศา ถือเป็นที่พักพัทยาติดหาดที่ตอบโจทย์ผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ พร้อมเมนูอาหารเช้าสไตล์บรันช์
5. Mandarin Eastville Pattaya (แมนดาริน อีสต์วิลล์ พัทยา)
Mandarin Eastville Pattaya (แมนดาริน อีสต์วิลล์ พัทยา) ที่พักพัทยาในบรรยากาศเงียบสงบสไตล์ Zen ผสมผสานความหรูหราแบบตะวันตกได้อย่างลงตัว เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก 5 ดาว ทั้งห้องซาวน่า, ฟิตเนส และสระว่ายน้ำท่ามกลางพื้นที่สีเขียว มอบความรู้สึกผ่อนคลายราวกับได้พักผ่อนอยู่ในบ้านพักติดทะเลพัทยาแบบส่วนตัว
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พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีที่พักจำนวนมากให้เลือกหลากหลายรูปแบบ เพื่อรองรับทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรูระดับ 4-5 ดาว, ที่พักราคาสบายกระเป๋า หรือที่พักติดริมทะเล การวางแผนจองที่พักพัทยาล่วงหน้าผ่านแอป Traveloka จะช่วยให้ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด ทั้งการเปรียบเทียบราคา ดีลส่วนลดพิเศษ และระบบการจัดการทริปที่ครบจบในที่เดียว เพื่อให้การพักผ่อนริมทะเลราบรื่น คุ้มค่า ตอบโจทย์ทุกความต้องการ