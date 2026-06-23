ครม.ไฟเขียวงบเงินเหลือค้างฤดูผลิตปี67/68ให้ชาวไร่อ้อยเพิ่มเติม477ล.

ครม. อนุมัติงบเพิ่ม 477 ล้านบาท จ่ายเงินเหลือค้างฤดูผลิตปี 67/68 ช่วยเหลือชาวไร่อ้อย 3 กลุ่ม กว่า 4.6 พันคู่สัญญา
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติเงินเหลือค้างจ่าย ฤดูการผลิตปี 2567/2568 ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพิ่มเติม วงเงินรวม 477.04 ล้านบาท โดยการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้ยังคงอยู่ภายใต้กรอบวงเงินเดิมที่ ครม. เคยอนุมัติไว้
การจัดสรรเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมในครั้งนี้ ครอบคลุมปริมาณอ้อยสดคุณภาพดี 100% รวมทั้งสิ้น 6.91 ล้านตัน ซึ่งแบ่งเกณฑ์การจ่ายออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ไม่มีอ้อยเผาแต่มีสิ่งปนเปื้อน (ไม่เกิน 5%) ให้หักส่วนที่ปนเปื้อนออกและจ่ายเฉพาะอ้อยสดคุณภาพดี กลุ่มนี้ครอบคลุม 1,053 คู่สัญญา ปริมาณอ้อย 5.96 ล้านตัน วงเงินช่วยเหลือ 411.10 ล้านบาท
กลุ่ม 2 เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานผลิตเอทานอล จำนวน 3,505 คู่สัญญา วงเงินช่วยเหลือกลุ่มเอทานอลอยู่ที่ 62.34 ล้านบาท ปริมาณอ้อย 9 แสนกว่าตัน
และกลุ่มที่ 3 เกษตรกรชาวไร่อ้อยส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานน้ำตาลทรายแดง 109 คู่สัญญา วงเงิน 3.61 ล้านบาท ปริมาณอ้อย 5 หมื่นกว่าตัน