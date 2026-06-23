BEM ร่วมน้อมใจถวายความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ"

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM นำโดย ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธีถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569 ณ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยพร้อมเพรียงกัน
ในโอกาสนี้ ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ ได้วางพวงมาลัยถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระรูป จากนั้นผู้แทนผู้บริหารและพนักงานได้กล่าวถวายความอาลัย พร้อมยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอน้อมนำแนว พระดำริและหลักการทรงงานมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน มุ่งมั่นพัฒนาระบบทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจบริการคมนาคมขนส่งของประเทศไทยอย่างยั่งยืนสืบไป