GULF ชูโซลาร์เซลล์ยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ห่างไกล เร่งเดินหน้า Green Energy Green Network for THAIs ปี 3

“บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)” หรือ “GULF” เดินหน้านำความรู้ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจมาสร้างคุณค่าร่วมให้กับสังคม ด้วยการสนับสนุนและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ให้กับชุมชนในพื้นที่ห่างไกล หรือชุมชนที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยกว่า 18 แห่ง ผลิตไฟฟ้าได้ถึง 102.9 กิโลวัตต์ ผ่านโครงการ “GULF Sparks, Life Starts เติมพลังไฟให้ชีวิต” เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลที่เข้าถึงไฟฟ้า และโครงการ “Green Energy Green Network for THAIs พลังงานสะอาดเชื่อมเครือข่ายเพื่อคนไทย” ที่ผนึกกำลังกับ “บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)” หรือ “AIS” เพื่อให้ผู้คนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงพลังงานและเทคโนโลยีดิจิทัล ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษา เข้าถึงบริการสาธารณสุข และพัฒนาอาชีพ รวมถึงการสนับสนุนระบบสูบน้ำจากโซลาร์เซลล์ ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการจัดการน้ำและเกษตรปลอดภัย บ้านโคกล่าม – บ้านแสงอร่าม จ.อุดรธานี
นางสาวธีรตีพิศา เตวิชพศุตม์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฎิบัติการ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “GULF มุ่งสร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ด้วยการนำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างโครงการ GULF Sparks, Life Starts เป็นความตั้งใจที่จะนำพลังงานสะอาด ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของ GULF ไปสู่พื้นที่ที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง โดยติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่องกว่า 3 ปี ใน 5 พื้นที่ทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นบนดอยสูง พื้นที่เกาะและพื้นที่ชายแดน ต่อมา GULF ได้ขยายผลโดยผนึกกำลังกับ AIS ดำเนินโครงการ Green Energy Green Network for THAIs พลังงานสะอาดเชื่อมเครือข่ายเพื่อคนไทย ส่งมอบพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่ายสัญญาณดิจิทัลสำหรับชุมชน ช่วยให้ผู้คนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงพลังงานและเทคโนโลยีดิจิทัล ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษา เข้าถึงบริการสาธารณสุข และพัฒนาอาชีพ ซึ่งจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน ทำให้ 2 ปีที่ผ่านมา GULF ดำเนินโครงการในชุมชนพื้นที่ห่างไกลไปแล้ว 11 พื้นที่ทั่วประเทศ ช่วยให้ผู้คนเข้าถึงบริการโครงสร้างขั้นพื้นฐาน เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ระบบสาธารณสุข และเกิดการต่อยอดพัฒนาด้านอาชีพ นำไปสู่การสร้างงาน รายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนที่ยั่งยืน”
“และในปี 2569 GULF ได้สานต่อโครงการ Green Energy Green Network for THAIs ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยพื้นที่แรกคือ สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) บ้านแม่แพใหญ่ หมู่ที่ 11 ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าเพื่อให้บริการสาธารณสุข และดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ชาวบ้านในพื้นที่ โดย GULF ได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ พร้อมสนับสนุนตู้เย็นสำหรับเก็บรักษายา และเวชภัณฑ์ยาต่าง ๆ รวมถึงเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดชนิดติดปลายนิ้วแบบตั้งโต๊ะ เพื่อช่วยให้ชาวพื้นบ้านเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาพยาบาลที่ไกลจากหมู่บ้าน ที่สำคัญไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ที่ GULF เข้าไปติดตั้งยังถูกเชื่อมต่อไปยังโบสถ์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ และเมื่อไฟฟ้ามีเพียงพอจะถูกต่อยอดให้โบสถ์เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาชาติพันธุ์ ทั้งการตีมีด การทอผ้าและจักสาน นำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่เด็ก ๆ เยาวชน และชาวบ้านต่อไป ไม่เพียงเท่านี้ GULF ยังได้สนับสนุนเครื่องเป่าใบไม้สำหรับทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมของชุมชน รวมถึงสนับสนุนตู้เย็นแช่แข็งสำหรับเก็บวัตถุดิบในการทำอาหารให้แก่โรงเรียนบ้านแม่แพใหญ่อีกด้วย”
นายทนง งอกงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านอุมโล๊ะ ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ในฐานะแม่ข่ายของ สสช. บ้านแม่แพใหญ่ กล่าวว่า “สสช.บ้านแม่แพใหญ่ รับผิดชอบให้บริการสาธารณสุข ส่งเสริมและดูแลสุขภาพ ป้องกันโรคติดต่อ ตลอดจนรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นบ้านแม่แพใหญ่ ที่มีประชากรราว 500 คน 126 ครัวเรือน โดยมีพนักงานช่วยการพยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 1 คน ประจำที่สถานบริการแห่งนี้ ที่ผ่านมา สสช.บ้านแม่แพใหญ่ประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้า เนื่องจากใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ของหมู่บ้าน ทำให้ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ไม่สามารถใช้อุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้าเพื่อการดูแลและบริการสาธารณสุขแก่ชาวบ้านได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม และในกรณีฉุกเฉินชาวบ้านต้องเดินทางไป รพ.สต. บ้านอุมโล๊ะ ซึ่งห่างจากหมู่บ้านกว่า 8 กิโลเมตร แต่ในฤดูฝนด้วยความสูงชันของเส้นทาง ทำให้การเดินทางมีความยากลำบาก เพื่อความปลอดภัยชาวบ้านต้องอ้อมไปอีกเส้นทางหนึ่ง ซึ่งมีระยะทางไกลกว่า 22 กิโลเมตร”
“การที่ GULF เข้ามาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าในครั้งนี้ รวมถึงสนับสนุนตู้เย็นสำหรับเก็บรักษายา และเวชภัณฑ์ยา ตลอดจนเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือด ชนิดปลายนิ้วแบบตั้งโต๊ะ เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับให้บริการสาธารณสุข ดูแลสุขภาพ และป้องกันโรคติดต่อให้กับชาวบ้าน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปใช้บริการที่ รพสช.บ้านอุมโละ โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน ที่การเดินทางมีความยากลำบากและอันตราย ที่สำคัญยังช่วยให้การทำงานของเจ้าหน้าที่มีความสะดวก และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การสนับสนุนของ GULF ในครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้มากขึ้น ในนามของตัวแทนของ สสช. บ้านแม่แพใหญ่ และพี่น้องชาวบ้าน ขอขอบคุณ GULF เป็นอย่างมากที่เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนในครั้งนี้”
ถึงตรงนี้ นางสาวธีรตีพิศา บอกว่า “จากการดำเนินงานที่ผ่านมา GULF สามารถติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับชุมชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนไฟฟ้าไปแล้วกว่า 18 พื้นที่ ผลิตไฟฟ้าได้ 102.9 กิโลวัตต์ ครอบคลุมประชากรกว่า 10,000 คน โดยแบ่งเป็นโครงการ GULF Sparks, Life Starts เติมพลังไฟให้ชีวิต จำนวน 5 พื้นที่ ผลิตไฟฟ้าได้ 38.5 กิโลวัตต์ ครอบคลุมประชากรว่า 2,000 คน โครงการ Green Energy Green Network for THAIs พลังงานสะอาดเชื่อมเครือข่ายเพื่อคนไทย ดำเนินการไปแล้ว 12 พื้นที่ ผลิตไฟฟ้าได้ 55.12 กิโลวัตต์ ครอบคลุมประชากรกว่า 8,000 คน และโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการจัดการน้ำและเกษตรปลอดภัย บ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่าม ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ผลิตได้ไฟฟ้าได้ 9.28 กิโลวัตต์ ครอบคลุมการทำเกษตรกรรมของประชากร กว่า 20 ครัวเรือน”
“GULF จะยังคงเดินหน้านำความรู้ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจไปเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะการทำให้ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน และสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน”