ธพว.นำAIช่วยเอสเอ็มอีเพิ่มขีดการแข่งขัน-ลดต้นทุน-เข้าถึงสินเชื่อ

“วราวุธ” เผย ธพว. หนุนใช้ AI ช่วย“เอสเอ็มอี” เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน-เข้าถึงสินเชื่อ-ลดต้นทุน-สู้กติกาโลกการค้ายุคใหม่
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากนโยบาย ONE MIND ที่ส่งเสริมการใช้ AI ให้มากขึ้นในทุกกลุ่มระบบอุตสาหกรรม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
โดยเฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอี ให้เข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจให้แข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ได้
โดยได้มอบนโยบายให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)หรือ SME D Bank ใช้เทคโนโลยี AI มาเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงบริการสินเชื่อ
ล่าสุดSME D Bank กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (DATA) และ AI ผ่านการยกระดับกระบวนการการทำงาน พร้อมเชื่อมโยงและบริหารจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยให้การบริการสนับสนุนเอสเอ็มอีได้อย่างยืดหยุ่น และรวดเร็ว เช่น มีระบบ Early Warning System (EWS) ติดตามดูแลสถานะของลูกค้าธนาคารอย่างใกล้ชิด จัดโปรแกรม Digital Data Intelligence Bootcamp 2026 (DDI Bootcamp) สร้างบุคลากรสำคัญขององค์กรที่มีทักษะการใช้ AI ระดับสูง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงรุก
ธพว.ได้พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอียกระดับธุรกิจด้วย AI เน้นด้านการเพิ่มรายได้ขยายตลาด และการบริหารต้นทุนธุรกิจ ด้วยการใช้เครื่องมือ AI โดยดำเนินไปแล้วมากกว่า 20 ครั้ง มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 1,500 ราย และคาดปีนี้ จะช่วยยกระดับเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 2,500 ราย รวมทั้งเปิดสอนผ่าน E-Learning เรียนรู้ได้เองตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทุกเวลา ด้วย “DX Platform” (dx.smebank.co.th) ที่มีหลักสูตรเรื่อง AI ให้เลือกเรียนได้ตามความสนใจ
ธนาคารได้จัดเตรียมสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง 3% ต่อปี คงที่ตลอด 3 ปีแรก ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี วงเงินกู้สูงสุด 30 ล้านบาท นำไปใช้ลงทุนด้านเทคโนโลยีเครื่องจักร นวัตกรรม ช่วยเพิ่มศักยภาพธุรกิจ