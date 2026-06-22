Singtel บิ๊กล็อตGULF 2.5หมื่นล. ฉุดหุ้นGULFดิ่ง4.30%ปิดที่ 61.25บ.

หุ้นGULFปิดตลาด (22มิ.ย)อยู่ที่ราคา 61.25บาทต่อหุ้น ลดลง 2.75บาท หรือ 4.30% เหตุ Singtel บิ๊กล็อต GULF มูลค่า 25,000 ล้านบาท กรอบราคา 58.80-60.00 บาทต่อหุ้น
สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า Singtel เสนอขายหุ้นบิ๊กล็อตของ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF กรอบราคา 58.80-60.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 758 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 24,900 ล้านบาท
ส่งผลให้ราคาหุ้น GULF ถูกแรงขายในวันที่ 22 มิถุนายน 2569 ทำให้ราคาหุ้นGULF ปรับตัวลงมาต่ำสุดและปิดตลาดที่ 61.25บาท/หุ้น ลดลง 2.75บาท หรือ4.30% มูลค่าการซื้อขายหุ้น GULF สูงถึง 7,247.48 ล้านบาท หลังนักลงทุนตอบสนองข่าวการเสนอขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งราคาเสนอขายที่ระดับ 58.80-60.00 บาทต่อหุ้น
ทั้งนี้ Singtel Global Investment เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 4 ของบริษัท โดยถือครองหุ้นจำนวน 1,155,441,235 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 7.73% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยผู้ขายจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขห้ามจำหน่ายหุ้นเพิ่มเติม (Lock-up) เป็นระยะเวลา 90 วันหลังการทำรายการ