ขสมก.คุย พนักงาน วางแนวทางรับมือเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ สร้างกำลังใจ เพื่อส่งต่อบริการที่ดี

ขสมก.จับเข่าคุย”พนักงาน”วางแนวทางปฏิบัติกรณีประสบเหตุบนรถโดยสาร รับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ขณะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพ สร้างขวัญกำลังใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมอบบริการที่ได้มาตรฐานแก่ประชาชน
วันที่ 22 มิ.ย.69 นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) พร้อมด้วยผู้บริหารองค์การ และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) ได้ร่วมพูดคุยรับฟังปัญหาจากพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร ในการเผชิญเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน
นายกิตติกานต์ เปิดเผยว่า พนักงาน ขสมก. คือหัวใจสำคัญในการส่งมอบบริการสาธารณะที่ดีแก่ประชาชน และเป็นฟันเฟืองที่สำคัญขององค์การ จากประเด็นที่พนักงานประสบปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่จนอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงได้เชิญพนักงาน ที่เคยประสบเหตุต่างๆ จากการปฏิบัติหน้าที่มาร่วมพูดคุย หารือ และแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ รวมถึงได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ผู้บริหารรับทราบและร่วมกันพิจารณาแนวทางช่วยเหลือ ตลอดจนป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ทั้งนี้ ขสมก.จะไม่ให้พนักงานต้องรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพัง หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น องค์กรพร้อมเคียงข้างและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ทั้งในด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพและการสนับสนุนทางกฎหมาย เพื่อให้พนักงานมีขวัญกำลังใจที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และพร้อมมอบบริการที่ได้มาตรฐานแก่ประชาชนต่อไป
โดย ได้ร่วมกันวางแนวทางเบื้องต้น ดังนี้
-ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติมาตรฐาน (Standard Operating Procedure : SOP) โดยจะนำข้อมูลที่ได้จากพนักงานไปพิจารณาแนวทางที่ชัดเจน สามารถรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานต่อไป
-ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนความปลอดภัย นำข้อมูลภาพและเสียงจากระบบ CCTV ที่ติดตั้งบนรถโดยสาร มาใช้ดูแลความปลอดภัยและรักษาสิทธิ์ของทั้งผู้ใช้บริการและพนักงาน เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
ขสมก. รับฟังทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งจากพนักงานและประชาชน เพื่อนำมาบูรณาการและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น "ขสมก. พร้อมเคียงข้างและดูแลพนักงานทุกคน" เพื่อช่วยลดความเสี่ยง สร้างความมั่นใจให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งต่อบริการที่ดีเพื่อประชาชนต่อไป