EVE’S ทุ่มงบเปิดโรงงานแห่งที่ 3 ชูโมเดล “NO MARKETING, MORE SKIN” ดัน R&D ยกระดับสกินแคร์ไทยสู่เวทีโลก เปิดตัว 2 นวัตกรรมใหม่เอกสิทธิ์เฉพาะแบรนด์

EVE’S แบรนด์สกินแคร์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสัญชาติไทย เดินหน้าสู่ปีที่ 15 ด้วยการเปิดตัวโรงงานผลิต แห่งที่ 3 อย่างเป็นทางการ พร้อมประกาศยุทธศาสตร์ใหม่ภายใต้แนวคิด “NO MARKETING, MORE SKIN” สะท้อน การปรับบทบาทจากแบรนด์ความงามสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ งานวิจัย และระบบการผลิตมาตรฐานสากล โดยเลือกนำงบประมาณกว่า 100 ล้านบาทที่เดิมเตรียมไว้สำหรับการสื่อสารการตลาดและสร้างแบรนด์ มาลงทุนในคุณภาพสินค้า งานวิจัย และนวัตกรรมที่ผู้บริโภคได้รับประโยชน์โดยตรง
การเปิดโรงงานแห่งใหม่ในครั้งนี้ ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของ EVE’S ในการขยายศักยภาพการผลิต ควบคู่กับการยกระดับ สกินแคร์ไทยสู่เวทีโลก ด้วยคุณภาพที่เทียบเท่าอินเตอร์แบรนด์ ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ และการพัฒนานวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นของอุตสาหกรรมความงาม
คุณจ๋า ดวงใจ พิจิตอำพล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ EVE’S กล่าวว่า “ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา แบรนด์เติบโตจากแนวคิดที่เรียบง่าย คือ “ให้คุณภาพเป็นตัวทำการตลาด” โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ จนเกิดการบอกต่อและสร้างฐานลูกค้าที่แข็งแรงโดยไม่ต้องพึ่งพาการตลาดเชิงภาพลักษณ์ในรูปแบบดั้งเดิม “เราเชื่อว่าเงินทุกบาทที่ลูกค้าจ่าย ควรถูกเปลี่ยนกลับมาเป็นคุณค่าที่อยู่ภายในผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่อยู่บนป้ายโฆษณาหรือบรรจุภัณฑ์ที่หรูหรา”
ด้านคุณเอนก นิลพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงงานผลิต เปิดเผยว่า “การเปิดโรงงานแห่งที่ 3 สู่โมเดล “Transparency Manufacturing” ซึ่งโรงงานแห่งใหม่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพียงเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต แต่ถูกออกแบบให้เป็นศูนย์กลางด้านคุณภาพและความโปร่งใส โดยยึดแนวคิดว่ามาตรฐานที่แท้จริงต้องสามารถตรวจสอบได้
โดย EVE’S ทุ่มงบกว่า 400 ล้านบาทเพื่อลงทุนในโรงงานแห่งที่ 3 ร่วมถึงงานวิจัย
โรงงานได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลทั้ง ISO 22716 และ FSSC 22000 พร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ระบบควบคุมคุณภาพอัตโนมัติ ห้องปฏิบัติการวิจัย และระบบอากาศมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในสถานพยาบาลเพื่อควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต
EVE’S มองว่า ในยุคที่ผู้บริโภคต้องการข้อมูลที่ตรวจสอบได้ โรงงานไม่ควรเป็นพื้นที่ปิด แต่ควรเป็นพื้นที่ ที่สะท้อนมาตรฐาน ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม ดั่งปณิธานของ EVE’S ที่ย้ำว่า ... “ระบบสำคัญกว่าจรรยาบรรณ”
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงานคือการประกาศความร่วมมือด้านงานวิจัยกับ Beijing Technology and Business University (BTBU) มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับ Top 10 ของโลกด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ซึ่งมีศักยภาพด้านงานวิจัยและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ระดับสูง
EVE’S ได้ร่วมพัฒนานวัตกรรมกับทีมนักวิจัยระดับโลก นำโดย ดร. แอนสัน จาง (Mr. Anson Zhang) และ ดร. โคบี เรน (Mr. Kobe Ren) เพื่อสร้างสารสกัดและเทคโนโลยีใหม่ที่มุ่งแก้ปัญหาผิวในระดับชีวภาพ (Biological Processes) แทนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามกระแสตลาด
นอกจากนี้ยังประกาศความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านโครงการวิจัย ด้าน Encapsulation Technology หรือเทคโนโลยีการนำส่งสารสำคัญระดับนาโน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวัชร เขตอุดมคีรี เป็นหัวหน้าทีมวิจัย
ความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นการผสาน “International Science” จากสถาบันวิจัยระดับโลก เข้ากับ “Thai Research Capability” จากนักวิจัยไทย เพื่อสร้างนวัตกรรมที่มีศักยภาพแข่งขันในระดับสากล
ภายในงานยังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดเอกสิทธิ์เฉพาะแบรนด์ EVE’S ถึง 2 รายการ คือ EVE’S LUMI-RENEW Bright Serum (เซรั่ม ออร่าอีฟส์) และ EVE’S REJUVENATING & Age Repair Serum (เซรั่ม PDRNอีฟส์) จากนวัตกรรม R&D ระดับสากล ที่พัฒนาจากองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างทีมวิจัยจาก BTBU และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกคือสกินแคร์พรีเมียมที่รวบรวมสารสกัดอัจฉริยะรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็น NEJ AQUABLOOM, BOMBYOUNG, FLEXIGLU, HEPES, AUROARC และ ECTOINFINITE ซึ่งถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกันในมิติของการฟื้นฟู ปกป้อง และเสริมประสิทธิภาพการทำงานของผิวในระดับเซลล์
ขณะที่อีกกลุ่มเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเทคโนโลยี Niacinamide Encapsulation ซึ่งพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาใช้เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพของสารสำคัญ พร้อมลดโอกาสการระคายเคือง และเพิ่มการดูดซึมอย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น
EVE’S ระบุว่า แนวทางดังกล่าวสะท้อนความตั้งใจในการนำงบประมาณด้านการตลาดกลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มภายในผลิตภัณฑ์ ผ่านงานวิจัยจริง มากกว่าการสร้างภาพลักษณ์ภายนอก
อีกหนึ่งช่วงสำคัญของงานคือ คุณอีฟ วลัยพรรณ รัศมี ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา และผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ EVE’S ขึ้นสาธิตการ “ปรุงครีมสด” กลางเวที โชว์พลังวิทยาศาสตร์แบบเรียลไทม์ต่อหน้าผู้เข้าร่วมงาน เพื่อจำลองกระบวนการทำงานของห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา
การสาธิตดังกล่าวเป็นการรังสรรค์ “EVE’S La Crème Suprême” ผลิตภัณฑ์ลิมิเต็ดเอดิชันที่รวบรวมสารสกัดระดับพรีเมียม จากงานวิจัยล่าสุด พร้อมเปิดเผยส่วนผสมสำคัญและแนวคิดการออกแบบสูตรอย่างโปร่งใส
คุณอีฟ วลัยพรรณ รัศมี ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา และผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ EVE’S กล่าวว่า “ความหรูหรา ในมุมมองของ EVE’S ไม่ได้หมายถึงการสร้างภาพลักษณ์ แต่หมายถึงคุณภาพ ความจริงใจ และความสามารถในการพิสูจน์ทุกองค์ประกอบภายในผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน”
ปิดท้ายงานด้วยการเปิดตัวคู่แฝดขวัญใจโซเชียล “โมเน่-โซล” พร้อมคุณแม่เมและคุณพ่อแซ็ก ร่วมสร้างสีสันบนเวที เติมสีสัน สะท้อนแนวคิดแบรนด์ที่ยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง
ช่วงหนึ่งของกิจกรรม พิธีกรได้ถามว่า “NO MARKETING วันนี้จัดงานตามใจใคร” ก่อนที่น้องโมเน่จะตอบอย่างน่ารักว่า “ตามใจโมเน่ไหม” สร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับผู้ร่วมงาน ก่อนที่พิธีกรจะเชื่อมโยงกลับสู่ปรัชญาหลักของแบรนด์ว่า... แท้จริงแล้วทุกการลงทุนของ EVE’S มีเป้าหมายเดียวคือ “ทำเพื่อลูกค้า”
การก้าวสู่ปีที่ 15 ของ EVE’S จึงไม่ใช่เพียงการเปิดโรงงานแห่งใหม่หรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เท่านั้น แต่เป็นการส่งสัญญาณถึงทิศทางใหม่ของธุรกิจความงามไทย ที่กำลังเปลี่ยนจากการแข่งขันด้านภาพลักษณ์ สู่การแข่งขัน ด้วยวิทยาศาสตร์ งานวิจัย และคุณภาพที่สามารถพิสูจน์ได้จริง ภายใต้สโลแกน “EVE’S : Where Beauty is Proven” หรือ “ที่ที่ความงามพิสูจน์ได้”
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