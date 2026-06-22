ทล.เร่งเปลี่ยน!หลักนำทางยางพารา ทล.291 ทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม ชี้ชำรุดแตกหัก เสื่อมสภาพตามอายุใช้งาน

กรมทางหลวง ตรวจเสาหลักนำทางยางพารา ทล.291 ทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม หลังโซเชียลติงชำรุดแตกหัก ชี้เสื่อมสภาพตามอายุใช้งาน เร่งเปลี่ยนใหม่แล้วพร้อมยืนยันออกแบบตามหลักวิศวกรรมและความปลอดภัย
วันที่ 22 มิถุนายน 2569 กรมทางหลวง (ทล.) โดยแขวงทางหลวงมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ เรื่องเสาหลักนำทางยางพาราของกรมทางหลวงชำรุดแตกหัก จนมองเห็นวัสดุแกนกลางภายใน โดยพบว่าจุดที่ปรากฏในคลิป อยู่บนทางหลวงหมายเลข 291 ทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม โดยเป็นหลักนำทางยางพารา (Rubber Guide Post) ที่ชำรุดเสียหาย อันเกิดจากการเสื่อมสภาพของวัสดุ ตามอายุการใช้งานของยางพารา
โดยทั่วไป “หลักนำทาง (Guide Post)” เป็นอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่ติดตั้งริมทางหลวง เพื่อช่วยนำสายตาผู้ขับขี่ให้มองเห็นแนวของถนนได้ชัดเจน โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงที่ทัศนวิสัยไม่ดี โดยจะติดตั้งบริเวณทางโค้ง ทางขึ้นเนิน บริเวณทางร่วม ทางแยก ทางเบี่ยง หรือจุดเปลี่ยนแปลงความกว้างของช่องจราจร พร้อมติดแถบสะท้อนแสงหรือทาสี เพื่อให้ตัดกับทัศนวิสัยรอบข้างอย่างชัดเจน ลดปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุ
ในส่วนของ "การใช้วัสดุแกนกลางภายใน" เป็นส่วนหนึ่งของงานติดตั้ง ที่ต้องการความคงรูปและเพิ่มความสะดวกในขั้นตอนการติดตั้ง โดยรูปแบบสอดคล้องกับหลักความปลอดภัยและไม่เป็นวัตถุอันตรายข้างทาง
สำหรับหลักนำทางที่ชำรุด แขวงทางหลวงมหาสารคามได้ดำเนินการเปลี่ยนทดแทนเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งมอบหมายให้หมวดทางหลวงในสังกัดตรวจสอบหลักนำทางและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยในพื้นที่ความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง หากพบความชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนโดยทันที เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ทางอย่างสูงสุด
ทั้งนี้ หากประชาชนพบอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยชำรุด สิ่งกีดขวางบนทางหลวง หรือจุดเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินทาง สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที