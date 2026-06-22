‘WONTECH” รุกบิวตี้แค่2ปีโกยพันล. เกาหลียกไทยตลาดยุทธศาสตร์เอเชีย

ผู้จัดการรายวัน360 - ‘WONTECH ASIA, THAILAND’ ยักษ์ความงามจากเกาหลี กวาดรายได้ในไทยทะลุ 1,000 ล้านบาท ตลาดไทยมาแรง ดันพอร์ตรวมโต 39% ครองส่วนแบ่งตลาดกลุ่มเครื่อง RF กว่า 40% พร้อมปักหมุดจัดงาน ‘WAVE BANGKOK 2026’ ชูศักยภาพแพทย์ไทยในระดับสากล
ตลาดความงามในไทยโดยเฉพาะกลุ่มศัลยกรรมและเสริมความงามมีมูลค่าราว 75,000 ล้านบาทในปี 2568 โดยข้อมูลจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ระบุว่า ปีที่ผ่านมาตลาดมีการขยายตัวกว่า 2.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แม้จะมีอัตราการเติบโตลดลงจาก 4% เหลือ 2.7% จากแนวโน้มการเข้ามาใช้บริการของกลุ่มผู้หญิงวัยทำงานที่ลดลงเนื่องจากกำลังซื้อของกลุ่มนี้เริ่มเข้าสู่ภาวะอิ่มตัว
แต่ขณะเดียวกันก็พบว่า ผู้บริโภคกลุ่มอื่นๆ เริ่มตัดสินใจเข้ามาใช้บริการคลินิกเสริมความงามมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าผู้ชายที่เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และคาดว่า จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยกว่า 5.6% ตั้งแต่ปี 2567 ไปจนถึง 2575
มากไปกว่านั้น ยังพบว่า กลุ่มลูกค้าที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป กำลังกลายเป็นตลาดศักยภาพสูงที่น่าจับตามองเช่นกัน ด้วยความพร้อมทางการเงินมากกว่ากลุ่มอื่นๆ จึงมีค่าใช้จ่ายต่อคนสูงกว่ากลุ่มลูกค้าอายุน้อยมากถึง 2 เท่า โดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงสูงอายุที่ให้ความสำคัญกับการชะลอวัย คาดว่า กลุ่มนี้จะกลายเป็นเป้าหมายที่สำคัญสำหรับตลาดเสริมความงามในอนาคตด้วย
แนวโน้มที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นเช่นนี้สอดคล้องไปกับทิศทางของตลาดเวชศาสตร์ความงาม ‘WONTECH ASIA, THAILAND’ (วอนเทค เอเชีย ไทยแลนด์) ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามกลุ่มเลเซอร์และยกกระชับผิวหน้าจากเกาหลีใต้ ระบุว่า ตลาดไทยมีการเติบโตต่อเนื่องชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มหัตถการปรับรูปหน้าและช่วยดูแลปัญหาริ้วรอยที่ไม่ต้องพึ่งการผ่าตัดใหญ่ เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติ ใช้เวลาพักฟื้นน้อย และอยู่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย ประกอบกับผู้บริโภคยุคใหม่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น ตระหนักรู้ในการดูแลตัวเองมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดเติบโตด้วยศักยภาพสูงในระยะยาว
นายไอแซค จาง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วอนเทค เอเชีย จำกัด กล่าวว่า ‘WONTECH ASIA, THAILAND’ เติบโตอย่างก้าวกระโดดภายในระยะเวลาเพียง 2 ปีที่เข้ามาเปิดตลาดในไทย สามารถครองส่วนแบ่งตลาดกลุ่มเครื่องยกกระชับผิวที่ใช้เทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency: RF) ราว 40% มากไปกว่านั้นรายได้จากในประเทศไทยยังคิดเป็นสัดส่วนกว่า 39% ของรายได้รวมทั้งหมดของ WONTECH ตอกย้ำว่า ‘ไทย’ เป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง ดึงดูดให้นักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจเข้ามาปักหมุดในไทยมากขึ้น
โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 วอนเทค เอเชีย ไทยแลนด์ ได้จัดงานเฉลิมฉลองความสำเร็จของ Oligio Series หลังสร้างสถิติทะลุ 150 ล้านช็อต และมียอดการติดตั้งมากกว่า 1,000 เครื่องทั่วประเทศไทย ภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี นับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนถึงการยอมรับของตลาดและความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยี Monopolar RF จากคุณสมบัติในการช่วยดูแลปัญหาความหย่อนคล้อย และบำรุงผิวพรรณให้แลดูสุขภาพดีโดยไม่ต้องผ่าตัด อีกทั้งยังไม่ต้องใช้ระยะเวลาพักฟื้น ทำให้ผู้บริโภคสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ทันที
“เราเชื่อว่าอนาคตวงการความงามจะไม่ใช่การแข่งขันของเทคโนโลยีเพียงเครื่องใดเครื่องหนึ่ง แต่เป็นการผสานเทคโนโลยีที่ช่วยดูแลปัญหาได้อย่างครอบคลุมและเหมาะกับแต่ละบุคคลมากขึ้น ปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการที่ซับซ้อนกว่าเดิม เช่น ต้องการดูแลปัญหาส่วนเกินควบคู่กับการยกกระชับและบำรุงคุณภาพผิวให้แลดูสุขภาพดี ยกตัวอย่าง เช่น หลังการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วผู้บริโภคอาจเผชิญกับปัญหาความหย่อนคล้อยหรือสูญเสียความกระชับของผิวหน้า ทำให้การดูแลในอนาคตจำเป็นต้องอาศัยการผสมผสานหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน ทิศทางของอุตสาหกรรมในอนาคตจึงมุ่งสู่ ‘Personalized Aesthetic Solutions’ หรือ การออกแบบแนวทางการรักษาเฉพาะบุคคล โดยเลือกผสานเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปัญหาและเป้าหมายของแต่ละคน มากกว่าการพึ่งพาเทคโนโลยีเพียงประเภทเดียว” นายไอแซค จาง กล่าว
สำหรับ ‘WONTECH ASIA, THAILAND’ เข้ามาปักหมุดทำการตลาดในไทยตั้งแต่ปี 2567 โดยมีแนวโน้มการเติบโตก้าวกระโดด ภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี สามารถสร้างยอดขายรวมกันทะลุ ‘1,000 ล้านบาท’
ไอแซค จาง ระบุว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดที่มีอัตราการเติบโตโดดเด่นอย่างมากของ WONTECH ในภูมิภาคเอเชีย ได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวของตลาดเวชศาสตร์ความงาม โดยเฉพาะเทคโนโลยีเพื่อการกระชับและบำรุงผิวพรรณให้แลดูสุขภาพดี แม้ว่าเศรษฐกิจจะมีผลต่อการตัดสินใจและมีผลกับกำลังซื้อบางกลุ่ม แต่พบว่า ภาพรวมตลาดยังมีการเติบโต เนื่องจากผู้บริโภคมองเป็นการลงทุนระยะยาว ยังให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีมากขึ้น
โดยปี 2569 WONTECH ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้าเติบโต 30% จากปีก่อน ทั้งด้านรายได้และการขยายฐานลูกค้า มุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนจำนวนคลินิกพันธมิตร ขยายการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภค รวมถึงการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในอนาคต ซึ่งนอกจากการทำตลาด B2B ต่อเนื่อง ‘WONTECH ASIA, THAILAND’ ยังเห็นโอกาสเจาะกลุ่ม B2C เพื่อให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและคุ้มค่ามากขึ้น
นางสาวรัตมา กำธรเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายด้านธุรกิจ บริษัท วอนเทค เอเชีย จำกัด กล่าวว่า จากความสำเร็จที่ผ่านมา ปีนี้ ‘WONTECH’ จึงเลือกประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศยุทธศาสตร์สำหรับการจัดงาน ‘WAVE BANGKOK 2026’ โดยงานดังกล่าวถือเป็นแพลตฟอร์มวิชาการระดับนานาชาติที่ WONTECH จัดขึ้นหลายประเทศทั่วโลก ‘ไทย’ เป็นหนึ่งในตลาดที่มีความสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์และการเติบโตของตลาด รวมถึงบทบาทในฐานะ ‘Medical Tourism Hub’ จึงเป็นเหตุผลที่ WONTECH ให้ความสำคัญกับการจัดงาน ‘WAVE BANGKOK 2026’
“WAVE BANGKOK 2026 ไม่ได้เป็นเพียงงานประชุมวิชาการหรือการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ แต่เป็นเวทีที่สะท้อนทิศทางใหม่ของ WONTECH และอนาคตของอุตสาหกรรมนี้ในเอเชีย ไฮไลต์แรกคือ ‘The Vision Reveal’ การเปิดตัว Corporate Identity ใหม่ ของ WONTECH ภายใต้แนวคิด ‘Beyond Future’ การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์แบรนด์ครั้งนี้จะสะท้อนผ่านการเปิดตัวโลโก้ใหม่ เพื่อสื่อสารถึงความทันสมัย ความเป็นสากล และการก้าวสู่ยุคใหม่ของนวัตกรรมความงามเต็มตัว ไฮไลต์ที่สองคือ ‘The Exchange Hub’ พื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดับภูมิภาคที่รวบรวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์จริงและอัปเดตโปรโตคอล
การดูแลผิวพรรณรูปแบบใหม่ และอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือ ‘The Asian Standard’ สะท้อนบทบาทของ WONTECH ในฐานะผู้นำตลาดด้าน Energy-Based Devices ของเอเชีย” นางสาวรัตมา กล่าว