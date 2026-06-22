วงการอุตสาหกรรมพร้อมใจยกระดับการผลิต ตบเท้าเข้าชมนวัตกรรมใหม่ๆ ในงาน Manufacturing Expo 2026

ผู้ประกอบการผลิตจากหลากสาขาอุตสาหกรรม กว่า 80 ประเทศทั่วโลกได้เดินทางมาชมมหกรรม Manufacturing Expo 2026 มหกรรมเทคโนโลยีและเครื่องจักรเพื่อการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ครบครันที่สุดในอาเซียน พบนวัตกรรมการผลิตพลาสติก แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นแขนกล การเตรียมและเคลือบพื้นผิว อิเล็กทรอนิกส์ และการบริหารพลังงานและความยั่งยืนในโรงงาน กว่า 2,000 แบรนด์จาก 30 ประเทศ 29 พาวิลเลียนนานาชาติ เปิดถึง 20 มิถุนายนนี้ ที่ไบเทค บางนา เข้าชมงานฟรีหากลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ www.manufacturing-expo.com
ผู้ชมงานไม่เพียงแต่จะได้ชมนวัตกรรม แต่จะได้ร่วมเวิร์กชอปและฟังสัมมนาซึ่งจัดขึ้นกว่า 90 หัวข้อ 137 วิทยากร โดยร่วมกับสมาคมพันธมิตร 43 องค์กร ซึ่งในวันสุดท้าย จะยังมีสัมมนา FacTech Focus เกี่ยวกับการควบคุมในโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นจุดรั่วไหล อุณหภูมิ การติดโซลาร์เซลล์ และความปลอดภัยไซเบอร์ บนเวทีในฮอลล์ 98 และยังจะมีสัมมนาเกี่ยวกับการใช้ AI ในการผลิต ซึ่งจัดบนเวที Manufacturing Expo Forum ในฮอลล์ 104 อีกด้วย
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือการได้พบซัพพลายเออร์ที่ต้องการด้วยวิธีที่ง่ายที่สุด คือใช้บริการการจับคู่ทางธุรกิจที่ให้บริการฟรี เพียงลงทะเบียนล่วงหน้าก็จะได้รับรหัสเข้าใช้งาน หรือแวะไปที่ “Business Matching Lounge” ในฮอลล์ 102 ก็สามารถแสดงความต้องการใช้บริการได้
อาร์เอ็กซ์ ไบเทค ผู้จัดงาน Manufacturing Expo 2026 มอบสิทธิ์ยกเว้นค่าเข้าชมงานมูลค่า 500 บาท ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจ โดยสามารถรับสิทธิ์ได้ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่
• ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ www.manufacturing-expo.com
• ร่วมกิจกรรมบริเวณด้านหน้าฮอลล์ 98, 101 และ 104 เพื่อรับรหัสเข้าชมงานฟรี
• ติดต่อซัพพลายเออร์หรือคู่ค้าของท่านที่ร่วมออกบูธภายในงาน เพื่อรับรหัสเข้าชมงาน
Manufacturing Expo เปิดตั้งแต่ 10.00 - 18:00 น. ไปจนถึงวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายนนี้ ที่ฮอลล์ 98 – 104 ไบเทค บางนา