“มากุโระกรุ๊ป” รุกอาหารว่าง คว้าสิทธิ์ “Age.3” แซนด์วิชทอด

ผู้จัดการรายวัน 360 - มากุโระ กรุ๊ป (MAGURO) มาเหนือ เปิดกลยุทธ์ใหม่ รุกตลาดร้านขนมเต็มตัว คว้าสิทธิ์ส่งแบรนด์ “Age.3” (อาเกะซัง) ต้นตำรับร้านแซนด์วิชทอดชื่อดัง จากกินซ่า ปักหมุด Dusit Central Park สาขาแรกในไทยตุลาคมนี้ ประกาศชัดเดินหน้าสร้างพอร์ตธุรกิจขนมหวานและอาหารว่างเต็มรูปแบบ
บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAGURO GROUP ผู้นำธุรกิจร้านอาหารระดับพรีเมียมและแมสพรีเมียมในประเทศไทย เดินหน้าสู่ก้าวสำคัญรุกเจาะตลาดกลุ่ม Snack and Dessert คว้าไลเซนส์แบรนด์ยอดนิยม “Age.3” (อาเกะซัง) ร้าน Specialty แซนด์วิชทอดระดับปรากฏการณ์จากย่านกินซ่า โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เข้าสู่ตลาดในไทยอย่างเป็นทางการ นับเป็นก้าวสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่สะท้อนวิสัยทัศน์ของ MAGURO GROUP ในการขยายพอร์ตโฟลิโอธุรกิจอาหารสู่กลุ่ม Accessible Premium ด้วยโมเดลธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพสูง
นายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAGURO เผยว่า การได้รับสิทธิ์บริหารแบรนด์ Age.3 ในครั้งนี้ถือเป็นหมากเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างยิ่ง MAGURO GROUP มองเห็นโอกาสทางการตลาดและศักยภาพธุรกิจร้านขนมหวานและอาหารว่างอย่างชัดเจน รวมถึงเป็นกลุ่ม Segmentation Accessible Premium ซึ่งมีฐานผู้บริโภคขนาดใหญ่ แต่ยังขาดแบรนด์ที่มีความโดดเด่นในหมวด Fried Sandwich การได้ Age.3 เข้ามาจึงเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับองค์กรของเราด้วยแบรนด์คุณภาพระดับสากล ด้วยความเชื่อมั่นว่าแบรนด์นี้จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการขนมและอาหารว่างของไทยได้อย่างแน่นอน
บริษัทมองเห็นศักยภาพของตลาดขนมหวานและอาหารว่างในประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจอาหารที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ ความแปลกใหม่ และการบริโภคที่มีความถี่สูง
นายจักรกฤติ กล่าวว่า “ตลาดขนมหวานและอาหารว่างเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก โดยเฉพาะแบรนด์ที่มีความเป็นต้นตำรับ มีเอกลักษณ์ชัดเจน และสามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภคได้ เรามองว่า Age.3 มีคุณสมบัติครบถ้วนในด้านเหล่านี้และมีศักยภาพในการเติบโตในประเทศไทย”
Age.3 ถือกำเนิดขึ้นในย่านกินซ่า หนึ่งในพื้นที่ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของโตเกียว ที่สร้างปรากฏการณ์คิวยาวนานหลายชั่วโมง จนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ปฏิวัติวงการด้วยแนวคิด “Redefining the Fried Sandwich” ชื่อแบรนด์ “อาเกะซัง” (Age.3) มีที่มาจากคำว่า Ageru แปลว่า ทอด ในภาษาญี่ปุ่น รวมกับคำย่อ Sand ซึ่งพ้องเสียงกับเลข 3 โดยสะท้อนปรัชญาที่ผสานศิลปะการทอดเข้ากับนวัตกรรมอาหารอย่างลงตัว
ปัจจุบัน Age.3 มีสาขาจาก 5 ประเทศทั่วโลก อาทิ เซี่ยงไฮ้ ซิดนีย์ มะนิลา ดูไบ (Shanghai, Sydney, Manila, Dubai) และล่าสุดคือกรุงเทพมหานคร
Age.3 นำเสนอเมนูมากกว่า 30 รายการที่ครอบคลุมทุกช่วงเวลาของวัน แบ่งเป็นกลุ่มของหวาน (Sweet Selection) กว่า 20 เมนู นำโดยเมนูใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวและได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมอย่าง Banana Brûlée กล้วยเคลือบคาราเมลจับคู่คัสตาร์ดเนื้อเนียน และ Matcha & Pistachio และกลุ่มของคาว (Savory Selection) กว่า 10 เมนู อาทิ แซนด์วิชไส้สลัดไข่ Beef Short Rib Yakiniku และยากิโซบะ
ในเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ การเข้ามาของ Age.3 ช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้าน Brand Diversification ให้ MAGURO GROUP ด้วยโมเดลร้านรูปแบบ Smart Footprint ที่เน้นดำเนินงานได้ไม่ซับซ้อนและเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย ตลอดจนการขยายโอกาสการรับประทานตลอดทั้งวัน (Daytime Traffic Brand) ในรูปแบบ Grab & Go และ Snack Occasion โดยจะรุกกลุ่ม Accessible Premium ช่วงราคา 80 – 200 บาทต่อชิ้น ซึ่งเป็นตลาดที่มีกลุ่มผู้บริโภคหนาแน่นกว่ากลุ่ม Premium Mass เดิมหลายเท่าตัว และยังไม่มีผู้นำตลาดที่ชัดเจนในหมวดหมู่ Fried Sandwich
MAGURO GROUP เตรียมเปิด Flagship Store สาขาแรก ณ ชั้น G อาคาร Dusit Central Park กรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนตุลาคม 2569 โดยเลือกทำเลที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายหลักได้อย่างตรงจุด ทั้ง Gen Z กลุ่มครอบครัวยุคใหม่ วัยทำงานในย่าน CBD และผู้บริโภคสาย Healthy Lifestyle ที่มองหาทั้งความคุ้มค่าและประสบการณ์แปลกใหม่ที่แตกต่างจากตลาดในปัจจุบัน
ทั้งนี้ บริษัทระบุว่า Age.3 เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของแผนการขยายธุรกิจเข้าสู่กลุ่มขนมหวานและอาหารว่าง โดยในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้เริ่มลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการเติบโตในกลุ่มธุรกิจดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร เครือข่ายซัพพลายเชน ตลอดจนการศึกษาและคัดเลือกพันธมิตรแบรนด์จากต่างประเทศ
“ปัจจุบันเรามีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและเจรจาเพิ่มเติมอีกหลายแบรนด์ และคาดว่าจะทยอยเห็นความชัดเจนของโครงการใหม่ๆ ภายในช่วงปี 2569-2570” นายจักรกฤติกล่าว
เป้าหมายของบริษัทไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเพิ่มจำนวนแบรนด์ในพอร์ตโฟลิโอ แต่เป็นการสร้างระบบนิเวศของธุรกิจอาหารที่สามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคได้ในหลากหลายโอกาสการบริโภคมากขึ้น ตลอดหลายปีที่ผ่านมา MAGURO Group เติบโตจากความเชี่ยวชาญด้านร้านอาหารญี่ปุ่นและร้านอาหารเฉพาะทาง เราเชื่อว่าศักยภาพดังกล่าวสามารถต่อยอดไปสู่ธุรกิจขนมหวานและอาหารว่างได้เช่นกัน และเรากำลังวางรากฐานระยะยาวเพื่อสร้างการเติบโตในธุรกิจกลุ่มนี้อย่างจริงจัง
MAGURO GROUP เดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ไตรมาส 1 ปี 2569 ที่บริษัทมีการเติบโตมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับทิศทางตลอดทั้งปี 2569 บริษัทยังคงเป้ารายได้รวมให้เติบโตไม่ต่ำกว่า 30% พร้อมแผนเปิดสาขาใหม่อีกไม่ต่ำกว่า 15 สาขาทั่วกรุงเทพฯ โดย Age.3 จะเป็นหนึ่งในแบรนด์สำคัญที่เข้ามาเสริมพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่แล้ว 12 แบรนด์ และร้านอาหารในเครือรวมกว่า 54 สาขา นอกจากนี้ บริษัทยังเตรียมเปิดตัว Kaiten Sushi Ginza Onodera แบรนด์ร้านซูชิสายพานระดับพรีเมียมที่จะเปิดตัวในไตรมาส 3