EASTW - อบจ.ระยอง - เทศบาลตำบลทับมา พัฒนาอ่างเก็บน้ำดิบทับมา เป็นพื้นที่ออกกำลังกายและพักผ่อน

อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และเทศบาลตำบลทับมา ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำดิบทับมาเพื่อการออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เพิ่มพื้นที่สาธารณะสีเขียว และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
นายบดินทร์ อุดล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับ นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และนายสุทิน แก้วประถม นายกเทศมนตรีตำบลทับมา ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำดิบทับมาเพื่อการออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่โดยรอบอ่างเก็บน้ำดิบทับมาให้เป็นแหล่งออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ และพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างปลอดภัย พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างประโยชน์จากแหล่งน้ำให้เกิดคุณค่าต่อสังคมในมิติด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
นายบดินทร์ อุดล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อีสท์ วอเตอร์ กล่าวว่า อีสท์ วอเตอร์ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้กับชุมชนโดยรอบแหล่งน้ำ การพัฒนาอ่างเก็บน้ำดิบทับมาในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะช่วยยกระดับพื้นที่ให้เป็นแหล่งพักผ่อนและออกกำลังกายของประชาชน ควบคู่กับการรักษาบทบาทของอ่างเก็บน้ำในฐานะแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดระยอง
ด้านนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มพื้นที่สาธารณะคุณภาพให้กับประชาชนในจังหวัดระยอง ส่งเสริมสุขภาพและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พร้อมเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย
ขณะที่นายสุทิน แก้วประถม นายกเทศมนตรีตำบลทับมา กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยยกระดับพื้นที่อ่างเก็บน้ำดิบทับมาให้เป็นศูนย์กลางกิจกรรมของชุมชน สร้างพื้นที่สำหรับการออกกำลังกาย การพักผ่อน และการทำกิจกรรมร่วมกันของประชาชนในพื้นที่
ในปี 2568 ที่ผ่านมา สระเก็บน้ำดิบทับมีประชาชนและผู้สนใจเข้ามาใช้บริการออกกกำลังกาย รวมทั้งสิ้น 70,014 คน ช่วงเวลาเย็นได้รับความนิยมสูงสุดในการใช้บริการ มากถึง 80% ของผู้ใช้บริการทั้งหมด เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีสภาพอากาศเหมาะสมและเอื้อต่อการออกกำลังกาย รวมถึงเป็นช่วงเวลาหลังเลิกงานที่ประชาชนสามารถเข้ามาพักผ่อนและดูแลสุขภาพได้อย่างสะดวก เดือนธันวาคมเป็นเดือนที่มีจำนวนผู้ใช้บริการสูงสุดของปี โดยมีผู้เข้าใช้บริการรวม 11,657 คน สะท้อนถึงความนิยมในการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตำบลทับมาและพื้นที่ใกล้เคียงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงกิจกรรมด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับชุมชน พร้อมเชิญชวนประชาชนที่สนใจมาใช้บริการและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสุขภาพดี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนต่อไป