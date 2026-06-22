YouTripเผยคนไทยยังเที่ยว เกาหลีใต้-เวียดนามฮิตสุด 34%

ผู้จัดการรายวัน 360 - เผยคนไทยยังเที่ยวต่อ แม้เศรษฐกิจท้าทาย ชี้เกาหลีใต้-เวียดนามโตสูงสุด 34% พร้อมเปิดแคมเปญ “จ่ายหมื่น ลุ้นล้าน” แจกรางวัลรวม 2 ล้านบาท
YouTrip (ยูทริป) ผู้ให้บริการดิจิทัลวอลเล็ตและ Travel Card ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายผ่าน YouTrip ในเดือนพฤษภาคม 2569 พบว่า เกาหลีใต้ และเวียดนามเป็นจุดหมายปลายทางที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดถึง 34% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ฮ่องกง จีน และไต้หวัน ยังโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนว่าการเดินทางระยะใกล้ในเอเชียยังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวไทย แม้ต้องเผชิญความท้าทายด้านเศรษฐกิจและค่าครองชีพ
ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไทยที่ยังให้ความสำคัญกับการเดินทาง แต่เลือกวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบมากขึ้น โดยมุ่งเน้นจุดหมายปลายทางที่เข้าถึงง่าย ใช้เวลาเดินทางสั้น และสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวโน้มการท่องเที่ยวในภาพรวมที่พบว่า 75% ของนักท่องเที่ยวไทยเลือกเดินทางไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) มากกว่าจุดหมายปลายทางระยะไกล เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายและเพิ่มความคุ้มค่าในการเดินทาง
จากแนวโน้มที่คนไทยยังคงเดินทางต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง YouTrip จึงเปิดตัวแคมเปญ “จ่ายหมื่น ลุ้นล้าน” มอบรางวัลรวมมูลค่า 2,000,000 บาท เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าให้ทุกการใช้จ่ายในต่างประเทศ และตอบรับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่นิยมใช้จ่ายผ่าน Travel Card มากยิ่งขึ้น
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมแคมเปญได้ผ่านแอปพลิเคชัน YouTrip ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2569 โดยทุกยอดใช้จ่ายผ่านบัตร YouTrip ในสกุลเงินต่างประเทศครบทุก 10,000 บาท จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์โดยอัตโนมัติ และสามารถสะสมสิทธิ์ได้ตลอดระยะเวลาแคมเปญโดยไม่มีการจำกัดจำนวน
สำหรับรางวัลภายในแคมเปญ ประกอบด้วย รางวัลใหญ่ มูลค่า 1,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และรางวัลมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 สิงหาคม 2569 ผ่านช่องทาง Facebook, Instagram และ TikTok ของ YouTrip TH
YouTrip คือ ผู้นำด้านดิจิทัลวอลเล็ตรองรับหลายสกุล (Multi-currency wallet) ที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเป็นผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์นี้ในภูมิภาคตั้งแต่ปี 2561 YouTrip ขยายการให้บริการมายังประเทศไทยโดยร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยในปี 2562 ปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานหลายล้านคนทั่วภูมิภาค เป็น Travel Card อันดับ 1 ที่นักเดินทางไว้วางใจ และมียอดการทำธุรกรรมด้วย YouTrip รวมกว่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี
YouTrip มียอดระดมทุนรวมกว่า 110 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ โดยในรอบล่าสุด (Series B) นําโดยบริษัท Venture Capital ชั้นนําระดับโลกอย่างLightspeed Venture Partners ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการปฏิวัติบริการทางการเงินดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
จากแนวโน้มที่คนไทยยังคงเดินทางต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง YouTrip จึงเปิดตัวแคมเปญ “จ่ายหมื่น ลุ้นล้าน” มอบรางวัลรวมมูลค่า 2,000,000 บาท เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าให้ทุกการใช้จ่ายในต่างประเทศ และตอบรับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่นิยมใช้จ่ายผ่าน Travel Card มากยิ่งขึ้น
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมแคมเปญได้ผ่านแอปพลิเคชัน YouTrip ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2569 โดยทุกยอดใช้จ่ายผ่านบัตร YouTrip ในสกุลเงินต่างประเทศครบทุก 10,000 บาท จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์โดยอัตโนมัติ และสามารถสะสมสิทธิ์ได้ตลอดระยะเวลาแคมเปญโดยไม่มีการจำกัดจำนวน
สำหรับรางวัลภายในแคมเปญ ประกอบด้วย รางวัลใหญ่ มูลค่า 1,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และรางวัลมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 สิงหาคม 2569 ผ่านช่องทาง Facebook, Instagram และ TikTok ของ YouTrip TH
YouTrip คือ ผู้นำด้านดิจิทัลวอลเล็ตรองรับหลายสกุล (Multi-currency wallet) ที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเป็นผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์นี้ในภูมิภาคตั้งแต่ปี 2561 YouTrip ขยายการให้บริการมายังประเทศไทยโดยร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยในปี 2562 ปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานหลายล้านคนทั่วภูมิภาค เป็น Travel Card อันดับ 1 ที่นักเดินทางไว้วางใจ และมียอดการทำธุรกรรมด้วย YouTrip รวมกว่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี
YouTrip มียอดระดมทุนรวมกว่า 110 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ โดยในรอบล่าสุด (Series B) นําโดยบริษัท Venture Capital ชั้นนําระดับโลกอย่างLightspeed Venture Partners ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการปฏิวัติบริการทางการเงินดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก