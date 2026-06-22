ยิ่งใหญ่ ครบรส สมการรอคอย! ‘ใหม่ เจริญปุระ MTERTAINMENT CONCERT’

ผ่านพ้นไปอย่างยิ่งใหญ่ สมศักดิ์ศรี และเต็มไปด้วยความประทับใจ สำหรับ ‘ใหม่ เจริญปุระ MTERTAINMENT CONCERT’ (ใหม่ เจริญปุระ เอ็มเตอร์เทนเมนท์ คอนเสิร์ต) คอนเสิร์ตเดี่ยวในรอบ 8 ปี ของ ‘ใหม่ เจริญปุระ’ ควีนออฟป็อปร็อกเมืองไทย เมื่อวันที่ 19 และ 20 มิถุนายน 2569 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ท่ามกลางแฟนเพลงนับหมื่นคนที่พร้อมใจกันมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนประวัติศาสตร์ครั้งนี้ โดยทีมผู้จัดมืออาชีพ ‘IDEA FACT’ (ไอเดีย แฟค) ภายใต้ ‘GMM SHOW’ (จีเอ็มเอ็ม โชว์) ซึ่งสามารถสร้างปรากฏการณ์ SOLD OUT ทั้ง 2 รอบการแสดง ตอกย้ำความคิดถึงและพลังศรัทธาที่แฟนเพลงมีต่อศิลปินหญิงระดับตำนานคนนี้ได้อย่างชัดเจน
ตั้งแต่บริเวณหน้างานทั้งสองรอบการแสดงเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความคึกคัก แฟนเพลงจากทั่วประเทศต่างพร้อมใจกันแต่งตัวจัดเต็มในหลากหลายลุคที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก ‘ใหม่ เจริญปุระ’ ในแต่ละยุค แต่ละอัลบั้ม จนกลายเป็นอีกหนึ่งสีสันที่สร้างความตื่นตาตื่นใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าสู่อิมแพ็ค อารีน่า
ทันทีที่ไฟในฮอลล์ดับลง เสียงกรี๊ดก็ดังสนั่นไปทั่วอิมแพ็ค อารีน่า เมื่อ ‘ใหม่ เจริญปุระ’ ปรากฏตัวอย่างสง่างามท่ามกลางวิชวลสุดอลังการ พร้อมประติมากรรม ‘ควีนออฟป็อปร็อก’ ขนาดยักษ์สูง 8 เมตร เทียบเท่าตึก 2 ชั้น ตั้งตระหง่านอยู่กลางเวที ก่อนที่ภาพ CG ปีกขนาดมหึมาจะค่อยๆ กางออกและเคลื่อนไหวไปตามจังหวะดนตรี ราวกับปลุกพลังของราชินีแห่งวงการเพลงไทยให้มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง สร้างเสียงฮือฮาให้กับผู้ชมทั้งฮอลล์ ก่อนเปิดความสนุกแบบไม่มีพักด้วยเพลงควักหัวใจ, ไม่มีปัญหา และ จริงใจไว้ก่อน ท่ามกลางกองทัพแดนเซอร์กว่า 40 ชีวิต โปรดักชันระดับบิ๊กสเกล และพลังการแสดงที่ยังคงร้อนแรงสมกับตำแหน่งควีนออฟป็อปร็อกเมืองไทย
จากนั้น ‘ใหม่ เจริญปุระ’ พาแฟนเพลงย้อนเวลากลับไปสู่ความทรงจำผ่านเมดเลย์เพลงฮิตชุดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น ดอกไม้กับแจกัน, คนเดียวในหัวใจ, เพราะเขาคนเดียว, อยากจะร้องไห้, ฟังซิฟัง, อย่าฝากความหวัง, น้ำค้างตอนเช้า, อย่าเอาน้ำตากลับบ้าน และ มันไม่จริง ที่แฟนเพลงทั้งฮอลล์ร้องตามกันดังกึกก้องจนกลายเป็นคาราโอเกะฮอลล์ขนาดยักษ์ สะท้อนให้เห็นถึงบทเพลงฮิตลอดกาลที่ยังคงอยู่ในหัวใจของแฟนเพลงเสมอมา
เสียงกรี๊ดดังขึ้นอีกระลอกเมื่อแขกรับเชิญคนแรก ‘เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข’ ปรากฏตัวบนมินิสเตจกลางฮอลล์ในเพลง เสี่ยงเป็นเสี่ยงกัน และ ยังไงไม่รู้สิ ก่อนจะร่วมร้องเพลง ให้ฉันดูแลเธอ กับใหม่ สร้างโมเมนต์อบอุ่นให้แฟนๆ ได้หวนคิดถึงความสัมพันธ์ของแม่ย้อย และอาซา จากละครดัง กรงกรรม ที่ครองใจคนทั้งประเทศ โดยช่วงพูดคุยบนเวทีเต็มไปด้วยความเป็นกันเอง เสียงหัวเราะ และเซอร์ไพรส์ที่ทำเอาสาวน้อยสาวใหญ่กรี๊ดคอแทบแตก เมื่อเจมส์ จัดเต็มคืนกำไรให้แฟนๆ ด้วยการโชว์ซิกแพ็กแน่นๆ กลางเวที เรียกเสียงฮือฮาสนั่นฮอลล์
อีกหนึ่งพาร์ทที่สร้างความประทับใจอย่างมากคือ ‘Mai’s Story’ (ใหม่สตอรี่) ช่วงเวลาที่ใหม่ได้คุยไป ร้องไป และเปิดหัวใจเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองอย่างหมดเปลือก ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในวงการบันเทิง การแจ้งเกิดจากงานแสดง ความสำเร็จ อุปสรรค รวมถึงผู้คนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังเส้นทางชีวิต ผ่านบทเพลง ทำด้วยหัวใจ, วังน้ำวน, โลกแห่งความฝัน (จุดนัดฝัน), สัญญา โดยเฉพาะช่วงเพลง ‘วังน้ำวน’ ที่ใหม่ชวนคนดูทั้งฮอลล์ร้องท่อน ‘ฮื้อ ฮือ’ ไปพร้อมกันจนเกิดเป็นโมเมนต์น่ารักและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ ก่อนสร้างความประทับใจอีกครั้งด้วยการเชิญตัวแทน MFC (เอ็มเอฟซี) หรือ Mai Fan Club (ใหม่แฟนคลับ) ขึ้นมาร่วมสนุกบนเวที และมาถึงเพลง เรือใบบนสายรุ้ง ที่ทำเอาหลายคนถึงกับน้ำตาซึมเมื่อใหม่ถ่ายทอดบทเพลงนี้ให้กับครอบครัว ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความรักและความผูกพันที่สัมผัสได้จากทุกมุมของฮอลล์
เวทีกลับมาร้อนแรงอีกครั้งกับการปรากฏตัวของ ‘ตูน’ อาทิวราห์ คงมาลัย’ หรือ ‘ตูน BODYSLAM’ ที่เรียกเสียงกรี๊ดได้ตั้งแต่ก้าวแรกบนเวที ทั้งคู่ถ่ายทอดพลังร็อกอย่างเข้มข้นผ่านเพลง หวั่นไหว, อ๋อเหรอ และ คนที่ถูกรัก ก่อนยกเวทีให้ตูนสาดพลังความมันต่อเนื่องในเพลง เรื่องมันจำเป็น และ สักวันฉันจะดีพอ ท่ามกลางเสียงร้องตามและพลังของแฟนเพลงที่ดังกระหึ่มทั่วทั้งฮอลล์
หลังจากนั้นเข้าสู่พาร์ทเพลงลูกทุ่งที่พาแฟนเพลงย้อนรำลึกถึงราชินีลูกทุ่ง ‘พุ่มพวง ดวงจันทร์’ ผ่านบทเพลงฮิตอย่าง นักร้องบ้านนอก, สาวนาสั่งแฟน, ฉันเปล่านาเขามาเอง, ผู้ชายในฝัน และ กระแซะเข้ามาซิ โดย ‘ใหม่ เจริญปุระ’ จัดเต็มทั้งเสียงร้อง ลีลาการเต้น และพลังเอ็นเตอร์เทนแบบไม่มีพัก ผสานกับโปรดักชันสุดอลังการ ทั้งม้าหมุนขนาดยักษ์ แสง สี เสียงสุดตระการตา สร้างบรรยากาศแห่งความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้ชมทั้งฮอลล์
ความสนุกยังพุ่งทะยานขึ้นอีกระดับเมื่อแขกรับเชิญคนที่สาม ‘ปาล์มมี่’ ปรากฏตัวในเพลง เธอรู้หรือเปล่า ก่อนจะร่วมร้องเพลง ความเจ็บปวด กับใหม่ สร้างโมเมนต์สุดพิเศษที่แฟนเพลงต่างพูดถึง โดยเฉพาะช่วงพูดคุยที่เต็มไปด้วยความเฮฮา เมื่อปาล์มมี่นำพานไหว้ครูขึ้นมามอบให้ใหม่กลางเวที พร้อมประกาศยกให้เป็นหนึ่งในศิลปินต้นแบบในชีวิต ขณะที่ใหม่ก็มอบพระเครื่องเป็นของขวัญกลับคืนให้ปาล์มมี่ จากนั้นทั้งคู่ได้พาแฟนๆ สนุกกันต่อกับเพลง Ooh! ก่อนจะส่งต่อเวทีให้กับ ‘ปาล์มมี่’ ในเพลง คิดมาก, อยากร้องดังดัง และ Tick Tock เรียกว่ากลายเป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่ถูกพูดถึงอย่างมากบนโลกโซเชียล
เข้าสู่ช่วงท้ายของคอนเสิร์ตกับเพลงระดับตำนานที่แฟนเพลงคิดถึงอย่าง เสียใจได้ยินไหม ซึ่งเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ด้วยกองทัพแดนเซอร์หลายสิบชีวิตที่ค่อยๆ เดินออกมาจากกลางคนดู สร้างภาพที่สวยงามและทรงพลัง ก่อนต่อเนื่องด้วย ต่อไปนี้ไม่มีใคร และ ขอร้อง ที่ใหม่ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ก่อนจะถึงอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ เมื่อคิงออฟร็อกแห่งยุค 90’s ‘หนุ่ย อำพล ลำพูน’ ปรากฏตัวท่ามกลางเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์ในเพลง เสียมั้ย ก่อนร่วมร้องกับใหม่ในเพลง หนักเกินไปแล้ว และยกเวทีให้หนุ่ยปลดปล่อยพลังร็อกเต็มพิกัดผ่านเพลง เอาไปเลย และ ส้มหล่น ทำให้แฟนเพลงยุค 90’s ได้สัมผัสโมเมนต์แห่งความทรงจำที่หลายคนรอคอยมานาน
และแน่นอนว่าคอนเสิร์ตของ ‘ใหม่ เจริญปุระ’ จะจบลงแบบธรรมดาไม่ได้ เมื่อเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายที่อัดแน่นด้วยเพลงฮิตตลอดกาล ทั้ง อยากให้รู้ว่ารักเธอ, ไม่อยากให้เธอรู้, แพ้ใจ, รักแล้วรักเลย, เรื่องของเธอ, กลับดึก และ สุดฤทธิ์สุดเดช ที่เปลี่ยนอิมแพ็ค อารีน่า ให้กลายเป็นฟลอร์ปาร์ตี้ขนาดยักษ์ แฟนเพลงนับหมื่นคนลุกขึ้นร้อง เต้น และสนุกไปพร้อมกันจนถึงวินาทีสุดท้าย
ตลอดเวลากว่า 5 ชั่วโมงของ ‘ใหม่ เจริญปุระ MTERTAINMENT CONCERT’ (ใหม่ เจริญปุระ เอ็มเตอร์เทนเมนท์ คอนเสิร์ต) ไม่เพียงพิสูจน์ให้เห็นถึงพลังของศิลปินหญิงระดับตำนานที่ยังคงครองใจผู้คนทุกยุคทุกสมัย แต่ยังตอกย้ำว่าความคิดถึงที่แฟนเพลงมีต่อ ‘ใหม่ เจริญปุระ’ ไม่เคยจางหายไปไหนเลยแม้แต่น้อย นี่คือคอนเสิร์ตที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ น้ำตา ความสนุก ความสุข และความรักที่ส่งถึงกันจากศิลปินสู่คนดูอย่างสมบูรณ์แบบ สมการรอคอยคอนเสิร์ตเดี่ยวในรอบ 8 ปี และกลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่แฟนเพลงจะจดจำไปอีกนาน.
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