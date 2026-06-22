“พิพัฒน์”โยนถาม”เอกณัฐ”ตอบปม”ค่าไฟทาง”แฝงเก็บจากบิลปชช. ยันถนนทล.-ทช.ประหยัดใช้ไฟลดภาระประเทศ

“พิพัฒน์”โยนถาม”เอกณัฐ”ตอบรายละเอียด ดราม่า”ค่าไฟทาง”แฝงบิลค่าไฟของประชาชน แจง"กรมทางหลวง-กรมทางหลวงชนบท" ไม่ได้เก็บเอง มีมาตรการเปลี่ยนหลอดไฟ LED เพื่อลดการใช้พลังงานและลดภาระของประเทศ ด้าน"ปลัดคมนาคม" ชี้ไฟถนนรวมในโครงสร้างค่าบริการ-ค่า FT
วันที่ 22 มิถุนายน 2569 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงกรณีมีการนำ “ค่าไฟทางสาธารณะ” คำนวณรวมไว้ในบิลค่าไฟของประชาชน ซึ่งมีถนนไฟส่องสว่างของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทด้วยว่า เรื่องรายละเอียดอยากให้ถามทางกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและฝ่ายภูมิภาค กรมทางหลวงไม่ได้เก็บค่าไฟฟ้า และที่ผ่านมากระทรวงคมนาคม มีนโยบายที่เปลี่ยนหลอดไฟถนนเป็น LED หรืออุปกรณ์ส่องสว่างที่ช่วยประหยัดพลังงาน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าของประเทศโดยรวม ไม่ได้มีเงินส่วนนี้เข้ามาเกี่ยวข้อง
นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ชี้แจงกรณีที่กระทรวงพลังงานออกมาเปิดเผยการคิดค่าไฟฟ้าทางถนน ที่นำไปเรียกเก็บไว้กับใบเสร็จค่าไฟฟ้าครัวเรือนจากประชาชน ว่า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมถึงกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในพื้นที่สาธารณะทั้งหมด ถูกคำนวณและรวมอยู่ในโครงสร้างค่าบริการรายเดือน และค่า FT เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นส่วนที่ครอบคลุมการให้บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งการที่กระทรวงคมนาคม รณรงค์ประหยัดไฟฟ้าในเส้นทางคมนาคมจะช่วยปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงในอนาคต และส่งผลดีต่อการลดภาระค่าใช้จ่ายในภาพรวมทั้งหมดด้วย
ส่วนกรณีที่มี การตั้งข้อสังเกตว่าค่าไฟฟ้าสำหรับกรมทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองหรือไม่นั้น นายชยธรรม์กล่าวว่า ในอดีตเรื่องดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง และมีการนำไปคำนวณรวมอยู่ในส่วนใดของโครงสร้างค่าใช้จ่ายนั้น คงต้องตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การคำนวณและนโยบายด้านพลังงานเพิ่มเติมได้จากกระทรวงพลังงานที่กำกับดูแลโดยตรง อย่างไรก็ตาม หากมีการปรับลดค่าไฟฟ้าลง ก็จะส่งผลต่อปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในภาพรวมทั้งหมด โดยประเด็นรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างค่าไฟฟ้าและแนวทางการคำนวณค่าใช้จ่าย
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ปัจจุบัน ทช.จะคำนวนอัตราการใช้ไฟส่องสว่างตามถนนในความรับผิดชอบของทช. ตามกำลังวัตต์ของหลอดไฟ ซึ่งปัจจุบันใช้หลอดโซเดียม กับระยะเวลาการใช้งาน ประมาณวันละ 12 ชม.หรือ ตั้งแต่ 18.00น.-06.00น. จะออกมาเป็นอัตราการใช้ไฟฟ้า ซึ่งการมีนโยบายเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED ทั่วประเทศก็เป็นแนวทางในการช่วยประหยัดการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศ