“เอกนัฏ”มอบหมายพลังงานจังหวัดทั่วปท. เตรียมพร้อมรับมือน้ำมัน-หนุนติดตั้งโซลาร์ปชช.

’เอกนัฏ‘ มอบนโยบาย พลังงานจังหวัดทั่วประเทศ ปูพรมแก้ปัญหาให้ปชช. รับมือสถานการณ์น้ำมัน ส่งเสริมการติดโซลาร์เซลล์รองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
วันนี้ (22 มิถุนายน 2569) นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการสัมมนาพัฒนายุทธศาสตร์ด้านพลังงานระดับภูมิภาคเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2571 - 2575) เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน โดยมีนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และ พลังงานจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมงาน โดย นายเอกนัฏ ได้เน้นย้ำให้พลังงานจังหวัดทั่วประเทศเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสำคัญในพื้นที่อย่างเร่งด่วน ได้แก่ การเตรียมความพร้อมด้านน้ำมัน ซึ่งจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังมีความไม่แน่นอน พลังงานจังหวัดจะต้องเตรียมพร้อมรับมือและประสานกับทุกหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำมันขาดแคลนเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในช่วงต้นปี
ส่วนไฟฟ้า มอบหมายให้พลังงานจังหวัด ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเพื่อขับเคลื่อนให้การติดโซลาร์เซลล์เป็นไปด้วยสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคตที่จะมีการติดตั้งเพิ่มขึ้นหลังจากมีประกาศนโยบายการเพิ่มโควต้ารับซื้อไฟฟ้า ทั้งนี้ ยังต้องการให้ พลังงานจังหวัด สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดให้ส่วนกลางทราบ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา ให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
ตลอดจนเตรียมผลักดันการเปลี่ยนผ่านพลังงานในระดับพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมาย และการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2571 - 2575) จะเป็นกรอบและแนวทางที่ให้พลังงานจังหวัดสามารถนำนโยบายจากส่วนกลางไปปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน