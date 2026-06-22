จระเข้ ชวนคนไทยเปลี่ยน Mindset “ปัญหาพื้น” แก้ง่าย-ไม่ยุ่งยาก

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตอกย้ำบทบาทผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซม และตกแต่งครบวงจร เปิดตัวแคมเปญใหญ่เพื่อท้าชนพื้นผิวคอนกรีต “ล่อน กร่อน แตกร้าว ” ชวนคนไทย “เลือกซ่อม” พื้นผิวคอนกรีตด้วยวิธีที่ง่าย คุ้ม และรวดเร็วกว่าเดิม พร้อมรับกระแสการ “เลือกตั้ง” ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่กำลังได้รับความสนใจจากสังคม ด้วยการชวนตั้งคำถามว่า “หากเราใส่ใจการเลือกผู้แทนที่จะสร้างอนาคตดี ๆ ให้เมือง แล้วเหตุใดเราจึงเลือกมองข้าม ปัญหา “พื้น” ในบ้านและทนอยู่กับพื้นผิวล่อน กร่อน และแตกร้าว อยู่นานหลายปีโดยไม่แก้ปัญหา
ตลอดทั้งปี 2569 นี้ จระเข้ มุ่งเปลี่ยน Mindset ของคนไทย หลังพบว่าผู้บริโภคจำนวนมากมองว่างานซ่อมพื้น แม้จะเป็นส่วนพื้นผิวก็เท่ากับ “เรื่องใหญ่” ที่ทั้งยุ่งยาก ใช้เวลานานจนกระทบกับการดำรงชีวิตประจำวัน รวมถึงใช้งบประมาณค่อนข้างมาก และที่สำคัญคือไม่รู้ว่าจะเริ่มซ่อมด้วยวิธีใดหรือใช้ผลิตภัณฑ์ใดจึงจะเหมาะสมที่สุด โดยจาก Pain Point ตรงนี้ จระเข้ จึงพัฒนาโซลูชันที่ช่วยให้การซ่อมพื้นเป็นเรื่องง่าย มีประสิทธิภาพ และไม่ยุ่งยากอย่าง “จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์” นวัตกรรมสำหรับซ่อมพื้นผิวคอนกรีต สามารถฉาบแต่งผิวได้บางสุด 1-2 มม. ให้กลับมาเรียบเนียน แข็งแรง และพร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็ว พร้อมช่วยเสริมทั้งความปลอดภัยและความสวยงามของพื้นที่ในระยะยาว
โดย จระเข้ ได้ปล่อยภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ที่ชวนคนไทยบอกลาและเลิกทนกับ “พื้นพัง” ไม่ว่าจะเป็นพื้นผิว ล่อน กร่อน หรือแตกร้าว ที่พบได้บนพื้นผิวคอนกรีตของบ้านและอาคาร โดยสะท้อนให้เห็นว่า “งานพื้น” ไม่ใช่เพียงเรื่องของความสวยงาม แต่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลต่อความปลอดภัย คุณภาพการใช้งาน และคุณภาพชีวิตในระยะยาว
“จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์” ออกแบบมาเพื่อพลิกโฉมการซ่อมพื้นผิวและปรับผิวหน้าคอนกรีตโดยเฉพาะ ช่วยลดขั้นตอนการทำงานเมื่อเทียบกับวิธีซ่อมแบบเดิม มีแรงยึดเกาะสูง สามารถใช้งานบนพื้นผิวเดิมได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยาประสานคอนกรีตเพิ่มเติม อีกทั้งยังมีความแข็งแรง ทนต่อการขัดถู เหมาะสำหรับพื้นที่ลานจอดรถ คลังสินค้า โรงจอดรถ และทางลาดเอียง ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ จระเข้ ในการพัฒนานวัตกรรมที่แก้ Pain Point และตอบโจทย์การใช้งานจริง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน และร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
ตลอดปีนี้ จระเข้ จะสร้างความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับการซ่อมและสร้างพื้นผิวคอนกรีต พร้อมชวนผู้บริโภค เจ้าของบ้าน ผู้รับเหมา และผู้พัฒนาโครงการ กลับมาทบทวนถึงความสำคัญของพื้น ซึ่งเป็นรากฐานของบ้านและอาคาร โดยงานพื้นที่ดีต้องเริ่มต้นจากการเลือกแนวทางการซ่อม-สร้าง และผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมตั้งแต่ต้น
รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://www.jorakay.co.th/