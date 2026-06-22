BGRIM เปิดตัว “บี.กริม บียอนด์บริดจ์” ปูฐานสู่ผู้นำ “ธุรกิจดิจิทัลแห่งอนาคต”

บี.กริม เพาเวอร์เปิดตัว “บี.กริม บียอนด์บริดจ์” มุ่งโฟกัสธุรกิจดิจิทัลแห่งอนาคต เพื่อก้าวสู่ผู้นำด้าน Digital Infrastructure-as-a-Service (DIaaS) วางรากฐานเพื่อการเติบโตและขยายสเกลได้อย่างเต็มศักยภาพ ต่อยอดสู่โอกาสใหม่ในระยะยาว
นายนพเดช กรรณสูต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศไทย มาเลเซีย และโซลูชันธุรกิจอุตสาหกรรม บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า เปิดตัวบริษัทฯเปิดตัวธุรกิจใหม่ภายใต้ “บี.กริม บียอนด์บริดจ์ “ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักมุ่งโฟกัสธุรกิจดิจิทัลแห่งอนาคต ของ บี.กริม เพาเวอร์ เพื่อปูฐานก้าวสู่การเป็นผู้นำด้าน Digital Infrastructure-as-a-Service (DIaaS) สร้างการเติบโตและขยายสเกลได้อย่างเต็มศักยภาพ ไม่จำกัดอยู่เพียงโซลูชันใดโซลูชันหนึ่ง แต่พร้อมต่อยอดสู่โอกาสใหม่ในระยะยาว
“การจัดตั้ง บี.กริม บียอนด์บริดจ์ ไม่ใช่การเริ่มต้นจากศูนย์ แต่เป็นการนำสินทรัพย์และความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ มาขยายขอบเขตสู่ธุรกิจดิจิทัลที่มีศักยภาพเติบโตได้ในระดับภูมิภาค ท่ามกลางความต้องการ Digital Transformation ของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”
นายนพเดช กล่าวว่า เพื่อให้พันธกิจด้าน DIaaS ของ บี.กริม เพาเวอร์ เป็นรูปธรรมและรองรับการเติบโตในระยะยาว บี.กริม บียอนด์บริดจ์ ได้ออกแบบกลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัลเป็น 2 แกนหลัก โดยเน้นให้มีความยืดหยุ่นและสามารถขยายสเกลตามความต้องการของลูกค้าและพันธมิตรในแต่ละภาคส่วน พร้อมเสริมศักยภาพซึ่งกันและกันและขยายสเกลไปพร้อมกันได้ ดังนี้
• Energy Platform-as-a-Service นำการพยากรณ์ด้วยอัลกอริทึม (Algorithm-based Forecasting) มาเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานผ่านระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ พร้อมรองรับความพร้อมด้านการเปิดระบบโครงข่ายให้บุคคลที่สามเข้าใช้งาน (TPA Third Party Access) และเปิดศักยภาพด้านการซื้อขายพลังงานอัจฉริยะ (Energy Trading) บนแพลตฟอร์มเดียวกัน โดยแพลตฟอร์มเป็นการวางรากฐานให้ บี.กริม เพาเวอร์ ก้าวสู่บทบาท ผู้รวบรวมและบริหารจัดการพลังงาน (Energy Aggregator) ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• Industrial Digital Services ให้บริการที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรม ครอบคลุมความปลอดภัย สาธารณูปโภค และความยั่งยืน ตลอดจนโซลูชันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจในมิติอื่นๆ โดยทีมงานพร้อมออกแบบและพัฒนา Solution แบบ Customize ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม
ทิศทางจากนี้ บี.กริม บียอนด์บริดจ์ พร้อมพัฒนาและนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับลูกค้าตามโจทย์ที่แตกต่างกัน โดยในส่วนของ Data Center บี.กริม เพาเวอร์ ผ่าน ดิจิทัล เอดจ์ บี.กริม จะเป็นผู้ดำเนินการหลักโดยตรง การนำประสบการณ์ด้านการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานพลังงานมาขยายสู่การเป็นผู้พัฒนาและผู้ดำเนินการ Data Center ระดับโลก ซึ่งจะเชื่อมต่อและทำงานร่วมกับ 2 แกนธุรกิจของ บี.กริม บียอนด์บริดจ์ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ระบบนิเวศ DiaaS สมบูรณ์ครบวงจร
ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ hyperscale ขนาดใหญ่ 96 MW มูลค่า 26,000 ล้านบาท ที่ จ.ชลบุรี โดยมีความคืบหน้ามากกว่า 45% และจะเริ่มเปิดดำเนินการบางส่วนภายในปลายปี 2569