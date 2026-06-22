“เอกนัฏ”อัดยับหมกเม็ด “ค่าไฟทาง” ให้ปชช.แบกรับปีละกว่าหมื่นล. ย้ำ “ใครใช้คนนั้นจ่าย”

“เอกนัฏ” แฉหมกเม็ด “ค่าไฟทาง” ผลักภาระเป็นต้นทุนค่าไฟให้ประชาชนแบกรับนานกว่า 10ปีๆละกว่าหมื่นล้านบาท บี้กรมทางหลวง-กรมทางหลวงชนบท-อปท.แยกบัญชีแล้วนำงบประมาณมาจ่ายค่าไฟของตนเอง ย้ำชัดใครใช้คนนั้นจ่าย
นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยเบื้องหลังโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าที่ประชาชนถูกเอาเปรียบมานานกว่า 10 ปีว่าตรวจพบต้นทุนแฝงจากการนำ “ค่าไฟทางสาธารณะ” ทั่วประเทศ มาคำนวณรวมไว้ในบิลค่าไฟของประชาชนในรูปแบบของค่าความสูญเสียพลังงาน
โดยปกติแล้วความสูญเสียในระบบไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.ความสูญเสียเชิงเทคนิค (Technical Loss) เช่น ความร้อนที่เกิดขึ้นขณะส่งกระแสไฟผ่านสาย ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้
แต่กลับมีการนำค่าไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะไปซ่อนไว้ในส่วนที่สอง คือ "ความสูญเสียที่ไม่ใช่เชิงเทคนิค" (Non-technical Loss) แล้วผลักกลับมาเป็นต้นทุนในค่าไฟฐาน (บวกอยู่ในยอด 3.78 บาท จากค่าไฟเฉลี่ย 3.95 บาท) คิดเป็นเงินที่ประชาชนต้องร่วมกันแบกรับโดยไม่รู้ตัวถึงประมาณ 10 สตางค์ต่อหน่วย หรือรวมแล้วกว่าหมื่นล้านบาทต่อปี
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"ตัวไฟทางเนี่ย ถูกหลบตาประชาชนมาเป็น 10 ปี... ถูกนำมาคำนวณเป็นต้นทุนของการไฟฟ้าแล้วบวกยัดบวกมาซ่อนอยู่ในบิลค่าไฟมาชาร์จให้กับผู้ใช้ วิธีการเขาแยบยลมาก ไม่ใส่เข้าไปเป็นรายการว่าตรงนี้เป็นค่าไฟทาง แต่นำไปบวกใส่ในค่าของความสูญเสียที่ไม่ใช่เชิงเทคนิค (Non-technical loss) แล้วผลักมาเป็นค่าไฟให้ผู้ใช้ไฟทั้งประเทศ"นายเอกนัฏ กล่าว
ดังนั้น แนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมดังกล่าว รมว.พลังงานได้จำแนกประเภทของไฟทางออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อจัดการแยกบัญชีและเช็คบิลรายหน่วยงานอย่างชัดเจน ดังนี้
1. ไฟทางหลวง (กรมทางหลวง) ให้หน่วยงานเจ้าภาพแยกรายการออกมาให้ชัดเจน และไปตั้งงบประมาณแผ่นดินเพื่อจ่ายค่าไฟของตัวเอง
2. ไฟทางหลวงชนบท (กรมทางหลวงชนบท) ใช้แนวทางเดียวกันกับทางหลวงหลัก คือต้องตัดออกจากบัญชีค่าไฟประชาชน แล้วไปบริหารจัดการผ่านงบประมาณต้นสังกัด เพื่อให้เกิดการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
3. ไฟทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แยกรายการให้เห็นชัดเจน โดยท้องถิ่นที่มีฐานะดีให้บริหารจัดการผ่านภาษีท้องถิ่น ส่วนท้องถิ่นที่ฐานะไม่ดีหรือขาดแคลนงบประมาณ ส่วนกลางจะเข้าไปพิจารณาช่วยเหลือเป็นกรณีไป เพื่อไม่ให้กระทบต่อแสงสว่างและความปลอดภัยของชุมชน
นายเอกนัฏ กล่าวย้ำว่า "มันเป็นปัญหาแน่นอน ถามว่า เป็นธรรมไหม? แฟร์ไหม? ไม่แฟร์! ไม่เป็นธรรมแน่นอน! เอาไปชาร์จทั้งหมดแล้ว เอามาหารตามหน่วยแบบนี้ โดยที่แฝงมาประชาชนไม่เห็น หลบตาประชาชนเนี่ย ไม่เป็นธรรมแน่นอน สิ่งที่ควรจะทำสิ่งแรกเลย คือติดมิเตอร์วัด แยกรายการออกมา แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัด แล้วใครใช้คนนั้นควรจ่าย!"
ทั้งนี้ "การปฏิรูปโครงสร้าง" ในส่วนนี้จะทำให้ตัดต้นทุนแฝงออกไปจากระบบทันที ส่งผลให้ค่าไฟของประชาชนลดลงได้อย่างเป็นรูปธรรมและโปร่งใสที่สุด