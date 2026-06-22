บ้านปู ติดอันดับ Fortune Southeast Asia 500 ปีที่ 3

บ้านปู ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลิสต์ Fortune Southeast Asia 500 ประจำปี 2569 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีความยืดหยุ่นในการรับมือกับความท้าทาย และเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ
นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลิสต์ Fortune Southeast Asia 500 ประจำปี 2569 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยนิตยสาร Fortune สะท้อนศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้กลยุทธ์ Energy Symphonics ที่มีความยืดหยุ่นในการรับมือกับความท้าทาย และเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ บ้านปูเชื่อมโยงการทำงานอย่างสอดประสานของธุรกิจใน 9 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อขยายขีดความสามารถความมั่นคงด้านพลังงานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Fortune Southeast Asia 500 เป็นการจัดอันดับโดยนิตยสาร Fortune หนึ่งในสื่อธุรกิจชั้นนำของโลกที่รวบรวมรายชื่อ 500 บริษัทที่มีรายได้สูงสุด โดยพิจารณาจากรายได้ปีงบประมาณ 2568 ครอบคลุม 7 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา โดยกลุ่มธุรกิจพลังงานยังคงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจของภูมิภาค