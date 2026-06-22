เปลี่ยนทุกการเข้าพักในประเทศไทยให้คุ้มค่ายิ่งกว่าที่เคย: แมริออท บอนวอย เปิดตัวโปรโมชั่น “Points On Us” รับโบนัสสูงสุด 6,000 คะแนนต่อการเข้าพัก

กรุงเทพฯ ประเทศไทย: 17 มิถุนายน 2569– แมริออท บอนวอย®, โปรแกรมการเดินทางที่ได้รับรางวัลมากมายจาก แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งรวมกว่า 30 แบรนด์โรงแรมชั้นนำระดับโลก เชิญชวนให้นักเดินทางออกไปสัมผัสความงดงามของประเทศไทย พร้อมยกระดับความคุ้มค่าในการเข้าพัก ผ่านการเปิดตัวโปรโมชั่นใหม่ “Points
On Us” ที่จะทำให้ทริปท่องเที่ยวในประเทศไทยครั้งต่อไปของคุณน่าประทับใจมากยิ่งขึ้น
สมาชิก แมริออท บอนวอย ที่สำรองที่พักและเข้าพักกับแมริออทในประเทศไทยผ่านโปรโมชั่น “Points On
Us” ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 จะได้รับคะแนนโบนัส แมริออท บอนวอย 2,000 คะแนนต่อคืน สูงสุดถึง 6,000 คะแนนต่อการเข้าพัก
ไม่ว่าทริปในฝันของคุณจะเป็นการออกไปสัมผัสความงดงามตระการตาของวัดวาอารามสีทองอร่าม
หรือตื่นตาตื่นใจไปกับทริปชอปปิ้งในศูนย์การค้าสุดทันสมัยใจกลางเมือง หรือการเลือกดื่มด่ำกับกลิ่นหอมอ่อนๆ ของดอกไม้เมืองร้อน เสน่ห์อันมีชีวิตชีวาของสตรีทฟู้ดที่ชวนลิ้มลอง ตลอดจนเสียงคลื่นซัดสาดหาดทรายขาว
หรือการไปสัมผัสธรรมชาติท่ามกลางขุนเขาอันเงียบสงบที่ถูกโอบล้อมด้วยไอหมอก ทุกประสบการณ์อันน่าประทับใจเหล่านี้กำลังรอให้คุณเดินทางมาค้นพบด้วยตัวเอง
ข้อเสนอสุดพิเศษนี้สามารถใช้ได้ ณ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือแมริออทที่ร่วมรายการทั่วประเทศไทย ครอบคลุมทั้งโรงแรมในเมืองชั้นนำและรีสอร์ทในจุดหมายปลายทางยอดนิยม ไม่ว่าคุณจะวางแผนทริปพักผ่อนในกรุงเทพฯ
ทริปเที่ยวเกาะที่ภูเก็ตหรือเกาะสมุย ทริปครอบครัวที่เขาหลักหรือระยอง ทริปสั้นช่วงสุดสัปดาห์ที่หัวหินหรือพัทยา การพักผ่อนเหนือระดับที่กระบี่ หรือการเดินทางเชิงวัฒนธรรมที่เชียงใหม่หรือเชียงราย แมริออท บอนวอย
พร้อมช่วยให้คุณสร้างสรรค์ประสบการณ์ท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ยกระดับความสุขให้ทุกการพักผ่อน ข้อเสนอสุดพิเศษ "Points On Us" พร้อมต้อนรับคุณแล้ววันนี้ ณ
โรงแรมและรีสอร์ทชั้นนำที่ร่วมรายการทั่วประเทศไทย
สำหรับการจองและการเข้าพักตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 สำรองห้องพักได้แล้วที่นี่
(https://www.marriott.com/th/offers/points-on-us-thailand-off-232762 )
พิเศษเฉพาะสมาชิกแมริออท บอนวอย!
เต็มอิ่มกับสิทธิประโยชน์มากมายที่จะทำให้ทุกการเข้าพักสะดวกสบายยิ่งขึ้น ทั้งบริการ Wi-Fi ในห้องพักฟรี เช็คอินง่ายๆ ผ่านมือถือ และสะดวกเหนือระดับด้วยการใช้สมาร์ทโฟนเป็นกุญแจห้องพัก
พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย สมัครสมาชิกฟรีได้ที่นี่
(https://www.marriott.com/th/loyalty/createAccount/createAccountPage1.mi )
คะแนนแมริออท บอนวอย สามารถนำไปแลกรับสิทธิประโยชน์สุดพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการแลกเข้าพักห้องพักฟรี อิ่มอร่อยกับมื้ออาหารจานโปรด หรือร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่มีเงินก็หาซื้อไม่ได้ผ่านแมริออท บอนวอย โมเมนต์ (Marriott Bonvoy Moments)
ข้อเสนอสุดคุ้มนี้อาจเป็นแรงบันดาลใจครั้งใหม่
ที่ชวนให้คุณคิดถึงและวางแผนกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้ง
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