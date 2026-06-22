เปิดฉากแล้ววันแรก “Sawasdee Seoul Thai Festival 2026” ไอคอนสยาม สนับสนุน สุขสยาม และ ไอคอนคราฟต์ ร่วมเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยสู่สายตาชาวโลก

เปิดฉากแล้วสำหรับงาน Sawasdee Seoul Thai Festival 2026 ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงโซล ในวันที่ 20-21 มิถุนายน 2569 ณ คลองชองกเยชอน โซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยในปีนี้ ไอคอนสยาม นำทีม เมืองสุขสยาม และ ไอคอนคราฟต์ ยกทัพ Soft Power ไทยสู่เวทีสากล นำเสนอผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทย อาทิ งานคราฟต์ ศิลปะขนาดจิ๋ว และขนมหวานไทยทำมือสุดประณีต เพื่อถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่สายตานักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และร่วมส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทย เพิ่มโอกาสพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนสู่เวทีโลก
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก โดยมีชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าร่วมงานอย่างหนาแน่นตลอดทั้งวัน ซึ่งให้ความสนใจแวะเวียนเข้ามาสัมผัสเสน่ห์ความเป็นไทยที่บูธ เมืองสุขสยาม และ ไอคอนคราฟต์ เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น ลิ้มลองขนมไทยโบราณจากร้านดังแห่งเมืองสุขสยามอย่าง “ร้านขนมไทยแพรวไพลิน” รวมถึงชมการสาธิตการถักโครเชต์ไหมพรมดีไซน์สร้างสรรค์จาก “จุ๊บเจลเนอรัล” ชื่นชมความประณีตงดงามของศิลปะจิ๋วฝีมือช่างไทยจาก “ร้านเล็กปั้นจิ๋ว” ที่ถ่ายทอดวิถีชีวิต อาหาร และวัฒนธรรมไทย 4 ภูมิภาคได้อย่างน่าทึ่ง และอีกหนึ่งไฮไลต์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือการเปิดตัว กล่องจุ่มแมวไทย กับคอลเลกชัน Art Toy แมวมงคลไทย ที่ถูกใจนักสะสมชาวเกาหลี รวมทั้ง “น้องสุข” คาแรกเตอร์แมววิเชียรมาศ ทูตวัฒนธรรมประจำเมือง สุขสยาม ยังเป็นอีกหนึ่งสีสันที่สร้างรอยยิ้มให้ผู้เข้าร่วมงานทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้สินค้าคราฟต์ไทยร่วมสมัยจากไอคอนคราฟต์ ทั้งผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมจาก “Mae Ing Shibori” ของฝากสไตล์ไทยดีไซน์เก๋จาก “HOLEN” กระเป๋า อัปไซเคิลจาก “SAME THANG” เครื่องใช้อะลูมิเนียมปั๊มลายไทยสีสวยจาก “SUCHAI CRAFT” ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากอีกด้วย
งาน Sawasdee Seoul Thai Festival 2026 นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ ไอคอนสยาม เมืองสุขสยาม และ ไอคอนคราฟต์ ที่ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย สู่สายตานานาชาติ ตลอดจนช่วยส่งเสริมผลักดันผู้ประกอบการและช่างฝีมือไทยให้ได้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ซึ่งจะต่อยอดสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยต่อไป