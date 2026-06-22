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เปิดฉากแล้ววันแรก “Sawasdee Seoul Thai Festival 2026” ไอคอนสยาม สนับสนุน สุขสยาม และ ไอคอนคราฟต์ ร่วมเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยสู่สายตาชาวโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เปิดฉากแล้วสำหรับงาน Sawasdee Seoul Thai Festival 2026 ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงโซล ในวันที่ 20-21 มิถุนายน 2569 ณ คลองชองกเยชอน โซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยในปีนี้ ไอคอนสยาม นำทีม เมืองสุขสยาม และ ไอคอนคราฟต์ ยกทัพ Soft Power ไทยสู่เวทีสากล นำเสนอผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทย อาทิ งานคราฟต์ ศิลปะขนาดจิ๋ว และขนมหวานไทยทำมือสุดประณีต เพื่อถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่สายตานักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และร่วมส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทย เพิ่มโอกาสพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนสู่เวทีโลก

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก โดยมีชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าร่วมงานอย่างหนาแน่นตลอดทั้งวัน ซึ่งให้ความสนใจแวะเวียนเข้ามาสัมผัสเสน่ห์ความเป็นไทยที่บูธ เมืองสุขสยาม และ ไอคอนคราฟต์ เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น ลิ้มลองขนมไทยโบราณจากร้านดังแห่งเมืองสุขสยามอย่าง “ร้านขนมไทยแพรวไพลิน” รวมถึงชมการสาธิตการถักโครเชต์ไหมพรมดีไซน์สร้างสรรค์จาก “จุ๊บเจลเนอรัล” ชื่นชมความประณีตงดงามของศิลปะจิ๋วฝีมือช่างไทยจาก “ร้านเล็กปั้นจิ๋ว” ที่ถ่ายทอดวิถีชีวิต อาหาร และวัฒนธรรมไทย 4 ภูมิภาคได้อย่างน่าทึ่ง และอีกหนึ่งไฮไลต์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือการเปิดตัว กล่องจุ่มแมวไทย กับคอลเลกชัน Art Toy แมวมงคลไทย ที่ถูกใจนักสะสมชาวเกาหลี รวมทั้ง “น้องสุข” คาแรกเตอร์แมววิเชียรมาศ ทูตวัฒนธรรมประจำเมือง สุขสยาม ยังเป็นอีกหนึ่งสีสันที่สร้างรอยยิ้มให้ผู้เข้าร่วมงานทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้สินค้าคราฟต์ไทยร่วมสมัยจากไอคอนคราฟต์ ทั้งผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมจาก “Mae Ing Shibori” ของฝากสไตล์ไทยดีไซน์เก๋จาก “HOLEN” กระเป๋า อัปไซเคิลจาก “SAME THANG” เครื่องใช้อะลูมิเนียมปั๊มลายไทยสีสวยจาก “SUCHAI CRAFT” ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากอีกด้วย

งาน Sawasdee Seoul Thai Festival 2026 นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ ไอคอนสยาม เมืองสุขสยาม และ ไอคอนคราฟต์ ที่ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย สู่สายตานานาชาติ ตลอดจนช่วยส่งเสริมผลักดันผู้ประกอบการและช่างฝีมือไทยให้ได้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ซึ่งจะต่อยอดสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยต่อไป





















เปิดฉากแล้ววันแรก “Sawasdee Seoul Thai Festival 2026” ไอคอนสยาม สนับสนุน สุขสยาม และ ไอคอนคราฟต์ ร่วมเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยสู่สายตาชาวโลก
เปิดฉากแล้ววันแรก “Sawasdee Seoul Thai Festival 2026” ไอคอนสยาม สนับสนุน สุขสยาม และ ไอคอนคราฟต์ ร่วมเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยสู่สายตาชาวโลก
เปิดฉากแล้ววันแรก “Sawasdee Seoul Thai Festival 2026” ไอคอนสยาม สนับสนุน สุขสยาม และ ไอคอนคราฟต์ ร่วมเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยสู่สายตาชาวโลก
เปิดฉากแล้ววันแรก “Sawasdee Seoul Thai Festival 2026” ไอคอนสยาม สนับสนุน สุขสยาม และ ไอคอนคราฟต์ ร่วมเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยสู่สายตาชาวโลก
เปิดฉากแล้ววันแรก “Sawasdee Seoul Thai Festival 2026” ไอคอนสยาม สนับสนุน สุขสยาม และ ไอคอนคราฟต์ ร่วมเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยสู่สายตาชาวโลก
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