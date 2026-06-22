"ภัทรพงศ์” บินด่วนเชียงราย เหตุ"อุโมงค์ดอยหลวง"ถล่มหาก พบประมาทดำเนินคดีถึงที่สุด

“ภัทรพงศ์” ลงพื้นที่เชียงรายด่วน ติดตามเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่ม เสียใจผู้สูญเสีย สั่งเร่งสอบสาเหตุ ชี้หากพบประมาทดำเนินคดีถึงที่สุด
นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นการด่วน เพื่อติดตามสถานการณ์และรับฟังรายงานข้อเท็จจริง กรณีผนังอุโมงค์ดอยหลวง ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย–เชียงราย–เชียงของ ถล่ม ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ โดยย้ำยังไม่ตัดประเด็นความประมาทในการตรวจสอบสาเหตุ
ในการลงพื้นที่ มีนายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายภูริฑัต เรืองพิริยะ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังรายงาน โดยมีนายปัฐตพงษ์ บุญแก้ว วิศวกรโครงการรถไฟ สรุปข้อมูลและรายละเอียดทางเทคนิคของเหตุการณ์
นายภัทรพงศ์ กล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมแสดงความอาลัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต และส่งกำลังใจไปยังผู้ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยยืนยันว่าผู้บาดเจ็บต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และครอบครัวผู้เสียชีวิตต้องได้รับการเยียวยาตามสิทธิและกฎหมายอย่างเต็มที่
พร้อมระบุว่า จะเร่งรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดรายงานต่อกระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียด รวมถึงพิจารณาทั้งปัจจัยทางเทคนิคและความเป็นไปได้ของความบกพร่องหรือความประมาทในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยว่า ก่อนดำเนินการเจาะหรือฉีดคอนกรีต ต้องมีการประเมินสภาพชั้นหินอย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันเหตุซ้ำ และหากพบว่ามีความประมาทหรือการละเลยมาตรฐานความปลอดภัย จะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
สำหรับโครงการรถไฟทางคู่สายเด่นชัย–เชียงราย–เชียงของ ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการเชื่อมโยงการคมนาคมของภาคเหนือ โดยภาครัฐให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวด