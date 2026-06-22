“ทย.-กรมธนารักษ์”MOU ยืดเวลาเช่าสูงสุด 30 ปี เพิ่มความยืดหยุ่นสร้างรายได้สนามบินภูมิภาค

“ภัทรพงศ์ ”ดันกรมท่าอากาศยาน ลงนาม MOU กรมธนารักษ์ ยืดเวลาเช่าพื้นที่จาก 3 ปี เป็นสูงสุด 30 ปี ลดขั้นตอนราชการ เพิ่มโอกาสพัฒนาเชิงพาณิชย์สร้างความยืดหยุ่นให้ผู้ประกอบการมากขึ้น ช่วยนำรายได้เข้ารัฐ กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าตามนโยบายการขับเคลื่อนและเพิ่มรายได้ให้กับท่าอากาศยานภูมิภาคทั้ง 28 แห่ง ภายใต้การกำกับดูแลของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ว่ากระทรวงคมนาคมมีเป้าหมายในการผลักดันให้ท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระดับภูมิภาค เชื่อมโยงการขนส่งทางอากาศกับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค (Airport for Regional Development) โดยตนได้เร่งรัดให้ ทย. ดำเนินมาตรการเชิงรุกในการเพิ่มรายได้เข้าสู่รัฐ ทั้งรายได้จากกิจการการบิน (Aeronautical Revenue) และรายได้จากกิจการอื่น (Non-Aero Revenue) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมและ ทย. ได้หารือร่วมกับสายการบินทั้งในและต่างประเทศ นำเสนอศักยภาพของท่าอากาศยานในสังกัด ทย. ดึงดูดให้เปิดเส้นทางบินใหม่ เส้นทางข้ามภูมิภาค รวมถึงเส้นทางระหว่างประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้สนามบินภูมิภาคเป็นจุดเชื่อมโยงการเดินทาง ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างด
นายภัทรพงศ์กล่าวว่าในส่วนของการเพิ่มรายได้จากกิจการอื่นและการบริหารพื้นที่เช่าภายในท่าอากาศยานที่ผ่านมาพบว่าอุปสรรคสำคัญคือขั้นตอนการดำเนินงานที่ต้องอนุมัติข้ามกระทรวงทำให้ดึงผู้ประกอบการรายใหม่ๆเข้ามาได้ช้าจึงได้สั่งการให้ทย.ร่วมหารือกับกรมธนารักษ์เพื่อหาทางออกร่วมกันจนเกิดกรอบความร่วมมือที่จะช่วยลดขั้นตอนของระบบราชการทำให้ทย.สามารถบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ได้อย่างเต็มศักยภาพ
โดยในวันนี้ (22มิถุนายน 2569 ) กรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมและกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจะร่วมกันลงนามในบันทึกความตกลง (MOU)เรื่องการมอบอำนาจให้ทย.ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุในพื้นที่บริเวณท่าอากาศยานภูมิภาคโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมดร.เอกนิตินิติทัณฑ์ประภาศรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและตนร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี
โดยกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมและกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังได้ร่วมกันจัดทำบันทึกความตกลง (MOU)ระหว่างกรมท่าอากาศยานกับกรมธนารักษ์เรื่องการมอบอำนาจให้ทย.ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุในพื้นที่บริเวณท่าอากาศยานภูมิภาคสาระสำคัญของ MOUฉบับนี้จะเป็นการมอบอำนาจให้ทย.มีอำนาจลงนามในสัญญาเช่าหรือสัญญาต่างตอบแทนกับเอกชนได้โดยตรงสำหรับโครงการที่มีมูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน 500ล้านบาท มีกรอบระยะเวลาจากเดิมจำกัดครั้งละไม่เกิน 3ปีให้ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมโดยพื้นที่ภายในท่าอากาศยานเป็นไม่เกิน 10ปีและพื้นที่ภายนอกท่าอากาศยานไม่เกิน 20และ 30ปีตามขนาดพื้นที่เช่า
รวมถึงให้ทย.มีอำนาจดำเนินคดีในกรณีที่เอกชนทำผิดสัญญาซึ่งการลดขั้นตอนของระบบราชการนี้ทำให้ทย.สามารถจัดหาร้านค้าการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเข้ามาเปิดให้บริการแก่ผู้โดยสารได้อย่างรวดเร็วและยังเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคอีกด้วย