บอร์ดรฟท.เคาะเพิ่มพนักงาน 2,850 อัตรา เน้นคนขับ-ย้ำจำเป็นไม่กระทบภาระการเงิน

บอร์ดรฟท.อนุมัติเพิ่มพนักงาน 2,850 อัตรา แก้ขาดแคลนพนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับจากแผนเดิม 3,038 อัตราเน้นคนขับ และงานจำเป็น รับทางคู่และรถไฟสายใหม่ คาดก.ค.เสนอคมนาคม ชงครม.ปลดล็อกมติปี 41
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ในฐานะประธานคณะกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (บอร์ด รฟท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ดรฟท.เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2569 มีมติเห็นชอบการเพิ่มอัตรากำลังจำนวน 2,850 อัตรา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าทำงานล่วงเวลา โดยบอร์ดมีข้อเสนอแนะให้รฟท.ทำรายละเอียดเพิ่มเติม เหตุผลความจำเป็น ภาระงานในแต่ละตำแหน่งและจำนวนที่มีจริงกับโครงสร้างอัตรากำลังในปัจจุบัน นอกจากนี้ ให้มีประมาณการณ์ตัวเลขประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการมีอัตรากำลังเพิ่ม ในแง่ความคุ้มค่าด้านการเงิน เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน เป็นต้น
ทั้งนี้ อัตรา 2,850 คนนั่น อาจจะถูกตั้งคำถามว่ามากไปหรือไม่ ดังนั้น หากรฟท.มีข้อมูลที่ครบถ้วนพร้อมชี้แจง จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งรฟท.ได้อธิบายเบื้องต้นว่า การมีพนักงานเพิ่มจะทำให้ลดความเสี่ยงค่าชดเชยจากอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียรายได้จากการเกิดอุบัติเหตุ ลดค่าใช้จ่ายด้านล่วงเวลาค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล
“ให้รฟท.ทำข้อมูลแบบละเอียดที่สุด เตรียมพร้อมสำหรับอธิบายทั้งในระดับกระทรวง และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ที่อาจจะมีคำถาม เพื่อรฟท.จะสามารถชี้แจงด้วยข้อมูลที่ชัดเจนได้ทันที ว่าเหตุใดงานนี้ถึงไม่สามารถใช้ลูกจ้าง หรือใช้เทคโนโลยีแทนได้”
@พร้อมชง”คมนาคม” ใน ก.ค.นี้
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าฯ รฟท.กล่าวว่า บอร์ดรฟท.มีมติเห็นชอบการเพิ่มอัตรากำลัง2,850 คนทบทวนจากเดิม 3,038 อัตรา ซึ่งเป็นอัตราในตำแหน่งที่จำเป็นเร่งด่วนระยะ 5 ปี (พ.ศ.2568-2572) ซึ่งรฟท.ได้ทำรายละเอียดเพิ่มเติมด้านการเงิน ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ สคร. โดย หลังจากนี้ รฟท.จะเร่งทำข้อมูลเพิ่มเติมตามความเห็นของบอร์ดรฟท.คาดว่าจะสรุปและนำเสนอกระทรวงคมนาคมได้ในเดือนก.ค. 2569 เพื่อรายงานต่อไปที่สคร. หากมีความเห็นเพิ่มเติมจะนำกลับรายงานบอร์ดรฟท.เพิ่มเติม หากไม่มีความเห็น จะนำรายงานบอร์ดรฟท.เพื่อทราบ และนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาทบทวนมติครม. เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2541 ที่ให้รับพนักงานได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนพนักงานที่เกษียณอายุในแต่ละปีเป็นขอรับได้เท่ากับจำนวนที่เกษียณต่อไป
ปัจจุบัน รฟท.มีพนักงานจำนวน 8,215 อัตรา ลูกจ้าง 3,766 อัตรา ขณะที่ก่อนมีมติครม.ปี 2541 ที่ให้รับได้ร้อยละ 5 ของจำนวนเกษียณอายุในปีนั้นๆ รฟท.มีพนักงาน 18,015 อัตรา ลูกจ้าง 4,056 อัตรา จำนวนพนักงานที่ลดลง 10,000 คน โดย อัตราเกษียณอยู่ที่ประมาณ 300 คนต่อปี แต่รับได้เพียง 6 คนเท่านั้น
สำหรับผลศึกษาการเพิ่มอัตรากำลังจำนวน 2,850 อัตรา มีความจำเป็นต่อการรองรับภารกิจและปริมาณงานตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ รฟท. ในช่วงปี 2568–2572 เช่น การเปิดเดินรถทางคู่ ระยะที่ 1 นครปฐม-ชุมพร, มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ, ลพบุรี-ปากน้ำโพ, รถสินค้าบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ (บทต.) พร้อมอะไหล่ จำนวน 946 คัน ที่จะส่งมอบ ปี 2570 ,การเปิดเดินรถทางรถไฟสายใหม่ ช่วงบ้านไผ่-นครพนม ช่วงเด่นชัย-เชียงของ ช่วงขอนแก่น-หนองคายและการรับมอบรถดีเซลรางปรับอากาศ จำนวน 184 คัน ,รถดีเซลรางปรับอากาศ จำนวน 184 คัน
สำหรับกรอบอัตรากำลัง 2,850 คน จะเป็น 3 กลุ่มหลักที่มีความจำเป็น ได้แก่ 1.กลุ่มพนักงานรถจักร ประกอบด้วย พนักงานขับรถและช่างเครื่อง ปัจจุบันมีจำนวนต่ำทำให้พนักงานทำงานตรากตรำและไม่สามารถใช้ลูกจ้าง หรือทดแทนด้วยเทคโนโลยีได้
2. พนักงานดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยของรถไฟ กลุ่มหัวหน้าคนงาน และด้านช่างโยธา เป็นเจ้าหน้าที่กำกับดูแลระบบทางให้มีความมั่นคงปลอดภัย และรองรับการเปิดให้เอกชนร่วมใช้ราง หรือ Open Access ในอนาคต
3. กลุ่มพนักงานควบคุมการเดินรถ ในส่วนหัวหน้าผังควบคุมการเดินรถ ซึ่งมีทั่วประเทศ 13 ผัง (1 ผังควบคุม 30-50 สถานี ปัจจุบันมีสถานีทั่วประเทศ 445 สถานี) โดยเป็นการทดแทนพนักงานเกษียณ
นอกจากนี้เป็นกลุ่มเสริมด้านวิศวกรรมที่จะรับมาดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานได้แก่ ฝ่ายช่างกล ฝ่ายช่างโยธา ฝ่ายอาณัติสัญญาณ
นายอนันต์กล่าวว่า การรับพนักงาน 2,850 อัตรา จะทำให้มีพนักงานหมุนเวียนทำงานทำให้มีวันหยุดพัก เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสีย พนักงานตรากตรำน้อยลง ช่วยลดการเจ็บป่วย โดยปัจจุบันรฟท.มีภาระค่าทำงานล่วงเวลา (OT) ประมาณ 30-40% ของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ขณะที่พนักงานใหม่จะมีอัตราเงินเดือนต่ำกว่าพนักงานเก่า และส่งผลให้ค่าใช้จ่าย OT ลดลงเหลือ10% ซึ่งทำให้สามารถนำเงินส่วนต่างที่เคยเป็นค่าใช้จ่ายOT ไปใช้เป็นเงินเดือนพนักงานใหม่ไม่ทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่
@ปี 69 รับ 1,725 อัตรา เน้นด้านเดินรถ-โยธา
สำหรับจำนวนรวม 2,850 อัตรา เป็นตำแหน่งจำเป็นเร่งด่วนด้านความปลอดภัยในการเดินรถ ครอบคลุมตำแหน่งสำคัญ แบ่งเป็น ภารกิจเดิม ปี 2569 จำนวน1,725 อัตรา ได้แก่ พนักงานควบคุมการเดินรถ 23 อัตรา นายสถานี 68 อัตราพนักงานรถจักร 815 อัตรา วิศวกรรถจักร 21 อัตรา วิศวกรด้านระบบอาณัติสัญญาณ ด้านโยธา และด้านก่อสร้าง 32 อัตรา พนักงานเทคนิคด้านระบบอาณัติสัญญาณ 52 อัตรา พนักงานเทคนิคด้านโยธา 134 อัตรา และช่างฝีมือด้านโยธา 580 อัตรา
ปี 2570 จำนวน 341 อัตรา ภารกิจเพิ่ม ได้แก่ พนักงานควบคุมการเดินรถ 10 อัตรา นายสถานี 43 อัตรา พนักงานบนขบวนรถ 90 อัตรา พนักงานรถจักร 148 อัตรา วิศวกรด้านระบบอาณัติสัญญาณ ด้านโยธา และด้านก่อสร้าง 2 อัตราพนักงานเทคนิคด้านระบบอาณัติสัญญาณ 18 อัตรา พนักงานเทคนิคด้านโยธา30 อัตรา
ปี 2571 จำนวน 419 อัตรา ภารกิจเพิ่ม ได้แก่ พนักงานควบคุมการเดินรถ 10 อัตรา นายสถานี 67 อัตรา พนักงานบนขบวนรถ 94 อัตรา พนักงานรถจักร 200 อัตรา พนักงานเทคนิคด้านระบบอาณัติสัญญาณ 18 อัตรา พนักงานเทคนิคด้านโยธา 30 อัตรา
ปี 2572 จำนวน 365 อัตรา ภารกิจเพิ่ม ได้แก่ นายสถานี 61 อัตรา พนักงานบนขบวนรถ 97 อัตรา พนักงานรถจักร 190 อัตรา พนักงานเทคนิคด้านระบบอาณัติสัญญาณ 17 อัตรา