Remington เปิดตัวคอลเลคชันใหม่ “Remington AIRvive™ Collection” ให้คุณครีเอทลุคสุดปังในแบบของตัวเอง ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อย่างไร้ขีดจำกัด

กรุงเทพฯ,– Remington (เรมิงตัน) แบรนด์ผู้นำด้านอุปกรณ์จัดแต่งทรงผมระดับโลกจากนิวยอร์ก เดินหน้าสร้างสีสันให้ตลาดบิวตี้ไทยอีกครั้ง ด้วยการเปิดตัว Remington AIRvive™ Collection คอลเลคชันอุปกรณ์จัดแต่งทรงผมรุ่นใหม่ล่าสุด ภายใต้แนวคิด “Free to Hair, Free to Be You” ที่เชื่อว่าทรงผมไม่ใช่เพียงการจัดแต่ง แต่คือการแสดงออกถึงตัวตน ความมั่นใจ และอิสระในการใช้ชีวิต ของแต่ละคน
ภายในงานเปิดตัวได้รับเกียรติจาก ต้าเหนิง-กัญญาวีร์ สองเมือง นักแสดงและไอคอน ของคนรุ่นใหม่ ที่มาร่วมถ่ายทอดแรงบันดาลใจ ภายใต้แนวคิด “Free to Hair, Free to Be You” พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่แห่งการจัดแต่งทรงผมที่ให้คุณเป็นตัวเองได้อย่างมั่นใจในทุกวัน พร้อมแบ่งปันมุมมอง เกี่ยวกับความมั่นใจและการดูแลเส้นผมในชีวิตประจำวัน ท่ามกลางบรรยากาศสุดโมเดิร์นที่สะท้อน ภาพลักษณ์ของ Remington AIRvive™ Collection ได้อย่างลงตัว
Remington AIRvive™ Collection ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการทั้งความสวยงาม ความสะดวกสบาย และการดูแลสุขภาพเส้นผมในเวลาเดียวกัน ด้วยการผสาน เทคโนโลยี Ionic Air Technology ที่ช่วยลดปัญหาผมชี้ฟูและไฟฟ้าสถิต พร้อม Heat-Activated Micro-Conditioners ที่ช่วยเคลือบและปกป้องเส้นผมจากความชื้นและมลภาวะ ให้เส้นผมเรียบลื่น ดูสุขภาพดี และอยู่ทรงยาวนานสูงสุดถึง 24 ชั่วโมง
ภายในคอลเลคชันประกอบด้วย 4 นวัตกรรมใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การจัดแต่งทรงผม ในทุกสไตล์ ได้แก่
● Remington AIRvive™ 2-in-1 Air Styler เครื่องจัดแต่งทรงผมแบบ Wet-to-Dry ที่ช่วยเป่าแห้งและ หนีบตรงได้ในขั้นตอนเดียว
● Remington AIRvive™ Digital Hair Dryer ไดร์เป่าผมดิจิทัลมอเตอร์ความเร็วสูง พร้อมโหมด Comfort+ ที่ช่วยถนอมหนังศีรษะ
● Remington AIRvive™ Slim Straightener เครื่องหนีบผมตรงประสิทธิภาพสูง ให้ผมเรียบสวย ในครั้งเดียว
● Remington AIRvive™ Rotating Curling Wand เครื่องม้วนผมอัตโนมัติที่ช่วยสร้างลอนสวย ระดับซาลอนได้อย่างง่ายดาย
นอกจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่แล้ว ภายในงานยังเปิดโอกาสให้แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนได้ทดลองสัมผัสประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จริง พร้อมร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมอง เกี่ยวกับเทรนด์ความงามและการดูแลเส้นผมยุคใหม่ ที่ไม่เพียงตอบโจทย์ด้านสไตล์ แต่ยังสะท้อนแนวคิด การลงทุนเพื่อสุขภาพเส้นผมในระยะยาว
Remington AIRvive™ Collection วางจำหน่ายแล้ววันนี้ ในราคา 4,900 บาทต่อรุ่น ผ่าน Power Buy ทุกสาขาทั่วประเทศ, Power Buy Online, Central Online และ Central Department Store สาขา ที่ร่วมรายการ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและเทคนิคการแต่งทรงผมสุดปังได้ที่ Facebook: Remington Thailand หรือ Instagram: Remington Thailand และ LINE Official: @Remingtonthailand