รฟท.สั่งรับเหมาหยุดงาน 2 วัน เร่งสอบเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่ม

การรถไฟฯสั่งผู้รับเหมาหยุดงาน 2 วัน เร่งตรวจสอบสาเหตุ ผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่ม พร้อมดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2569 เวลาประมาณ 16.30 น. ได้เกิดเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่ม บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวง หมู่ 10 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ขณะที่ผู้รับจ้างกำลังดำเนินงานติดตั้งระบบกันซึม (Waterproofing) ภายในอุโมงค์ ซึ่งอยู่ในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ ช่วงเด่นชัย–เชียงราย–เชียงของ (สัญญาที่ 3) ช่วงเชียงราย–เชียงของ
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายอภิเดช (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 24 ปี ชาวจังหวัดกาญจนบุรี และนายตู้ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี สัญชาติเมียนมา นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส จำนวน 2 ราย
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของโครงการได้เข้าดำเนินการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุทันที พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือและตรวจสอบสถานการณ์อย่างเร่งด่วน โดยผู้ได้รับบาดเจ็บได้ถูกนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลดอยหลวง และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ขณะที่ผู้เสียชีวิตได้ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย
การรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุเป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 2 วัน เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสภาพโครงสร้าง สภาพแวดล้อมในการทำงาน และหาสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียดรอบด้าน ก่อนกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีก
พร้อมกันนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้บริษัทผู้รับจ้างร่วมกับการรถไฟฯ ดำเนินการดูแล เยียวยา และให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านการรักษาพยาบาล สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และการช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ การรถไฟฯ ได้สั่งการให้มีการทบทวนมาตรการความปลอดภัยของงานก่อสร้างอุโมงค์และงานก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ในทุกโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ พร้อมกำชับให้ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินโครงการจะเป็นไปด้วยความปลอดภัยสูงสุด
สำหรับ สัญญาที่ 3 ช่วงเชียงราย–เชียงของ ระยะทาง 87.1 กิโลเมตร มูลค่าก่อสร้าง 19,385 ล้านบาท มีกิจการร่วมค้าซีเคเอสที – ดีซี3 ประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง