จัดใหญ่ “มหกรรมสุขภาพ 84 ปี” ยกทัพการแพทย์ขั้นสูงมาจัดแสดง หวังยกระดับบริการสู่ประชาชน

รมว.สธ. เปิดงาน 84 ปี "กรมการแพทย์" ยกทัพนวัตกรรม-เทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงจัดแสดง ลดการเข้าถึงบริการ เชื่อมต่อประวัติผู้ป่วยด้วยหมอพร้อมให้รักษาที่ไหนก็ได้ วันที่ 20-21 มิ.ย.นี้ ที่ MCC Hall เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานมหกรรมสุขภาพ 84 ปี กรมการแพทย์ และการประชุมวิชการ ภายใต้แนวคิด “DMS Health Tech for All ก้าวล้ำเทคโนโลยีสร้างสุขภาพดีเพื่อคนไทย” ผลักดันการแพทย์ขั้นสูง นำ AI หุ่นยนต์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมทางการแพทย์มายกระดับบริการสุขภาพ ลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการ พร้อมเชื่อมต่อประวัติผู้ป่วยด้วยหมอพร้อม ให้รักษาที่ไหนก็ได้ เชิญชวนประชาชนร่วมงาน วันที่ 20-21 มิ.ย.นี้ พร้อมยกทัพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงร่วมจัดแสดง และให้บริการตรวจสุขภาพคัดกรองโรคฟรี ที่ MCC Hall เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี
นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบันกำลังเข้าสู่ยุค Advanced Medical Technology อย่างเต็มรูปแบบ อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทางการแพทย์ หุ่นยนต์ การแพทย์แม่นยำ การรักษาผ่านทางสายสวนทดแทนการผ่าตัด และระบบการเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสุขภาพขนาดใหญ่ผ่าน Digital Health พร้อมเชื่อมต่อประวัติผู้ป่วยในหมอพร้อม ให้รักษาที่ไหนก็ได้ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชน ทั้งการป้องกัน การวินิจฉัย การรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพ กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายผลักดัน “การแพทย์ขั้นสูง” และ “ระบบสุขภาพอัจฉริยะ” สู่ภูมิภาค มาช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดระยะเวลารอคอย เพิ่มความแม่นยำในการรักษา และปลอดภัยยิ่งขึ้น
"ตลอด 84 ปีที่ผ่านมา กรมการแพทย์ทำหน้าที่เป็นองค์กรวิชาการหลัก ในการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาลของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง งานมหกรรมสุขภาพครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่สะท้อนศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ไทย แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกรมการแพทย์ในการนำศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ทั้ง 22 สาขา มาพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และขับเคลื่อนระบบสุขภาพของประเทศเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ไม่ใช่เพียงเรื่องความทันสมัย แต่คือโอกาสในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนไทยทุกคน และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติในอนาคต"
งานมหกรรมสุขภาพ 84 ปี กรมการแพทย์ฯ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1.Pre-function มีนิทรรศการ “84 ปี กรมการแพทย์” แสดงพัฒนาการและผลงานตั้งแต่อดีตถึงอนาคต และกิจกรรมทางการแพทย์ โดยจัดแสดง เต็นท์ ER เคลื่อนที่ใช้ในภารกิจภัยพิบัติฉุกเฉินมาแล้วทั้งในและต่างประเทศ มุมฝึกช่วยชีวิตในสถานการณ์เสมือนจริง โดรนส่งยา หุ่นยนต์ดินสอ ตลอดจนกิจกรรมเกมแลกของรางวัล และ 2.ภายใน MCC Hall 4 โซน ได้แก่ โซนเวทีกลาง บรรยายและเสวนาด้านการแพทย์ระดับประชาชน เช่น ออกแบบบ้าน ออกแบบชีวิตอย่างไร ให้ไกลสมองเสื่อม, การดูแลผิวสำหรับประชาชนทั่วไป กิจกรรมการออกกำลังกายและสาธิต CPR, โซนบูธหน่วยงานด้านวิชาการ นำเสนอศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 22 สาขา, โซนจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง อาทิ เทคโนโลยี Robotic Surgery การรักษามะเร็งด้วย HIPEC การใช้ AI และเทคโนโลยีดิจิทัลในการดูแลผู้ป่วย การฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยหุ่นยนต์ และระบบ Telemedicine ซึ่งสามารถทดสอบการใช้งานได้ และโซนการให้บริการตรวจสุขภาพคัดกรองโรค
ด้านนพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ได้ยกทัพนวัตกรรมเทคโนโลยี ความเป็นเลิศทางการแพทย์ในด้านต่างๆ และบริการตรวจสุขภาพฟรีที่ดีที่สุดมาไว้ในการจัดงานครั้งนี้ โดยศูนย์ความเป็นเลิศ 19 สาขา ประกอบด้วย อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม, จักษุวิทยา, หู คอ จมูก, กระดูกและข้อ, การจัดบริการเพื่อพระภิกษุและสามเณร, ทันตกรรม, การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์, โรคทรวงอก, ระบบประสาท, พยาธิวิทยา, โรคมะเร็ง, ผู้ติดยาและสารเสพติด, โรคผิวหนัง, โรคเด็ก, เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, โรคไต, ฉุกเฉิน, สุขภาพเพศ และเวชศาสตร์การกีฬา ส่วนบริการตรวจสุขภาพ มีทั้งตรวจการได้ยิน คัดกรองเบาหวานขึ้นจอตาด้วย AI ตรวจวัดมวลกระดูก ตรวจคัดกรองเท้าแบน ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย ตรวจสภาพผิวหน้า ให้คำปรึกษาชะลอวัยเสื่อม คัดกรองภาวะสมองเสื่อม คัดกรองโรคหลอดเลือดสมองด้วยเครื่องอัลตราซาวด์หลอดเลือด คัดกรองปัญหาการนอนหลับ ตรวจหาภาวะโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ คัดกรองพัฒนาการ คัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ A B คัดกรองการมองเห็นและปัญหาทางตา ประเมินการทำงานของสมองเบื้องต้น ให้คำปรึกษากรณีติดสุราและบุหรี่ เป็นต้น จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมงาน ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2569.