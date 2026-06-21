“เกษียณไม่ใช่จุดจบ! เซเว่นดึงพลังวัยเก๋าคืนสู่ตลาดงาน”

ในโลกที่ทุกอย่างเปลี่ยนเร็วขึ้น เราพูดถึง AI พูดถึง Future Skills พูดถึงอนาคตของการทำงานอยู่ทุกวัน
แต่มีอีกคำถามหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน
เมื่อคนอายุ 60 ปีขึ้นไปยังมีศักยภาพ พวกเขาจะมีพื้นที่อยู่ตรงไหนในอนาคตนั้น?
ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ ขณะที่อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้นทุกปี นั่นหมายความว่า “วัยเกษียณ” อาจไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการทำงานอีกต่อไป
หลายคนยังแข็งแรง ยังอยากทำงาน ยังอยากพบปะผู้คน และยังอยากใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาทั้งชีวิตให้เกิดประโยชน์
สิ่งที่พวกเขาต้องการอาจไม่ใช่ความสงสาร
แต่คือ “โอกาส”
นี่คือเหตุผลที่ทำให้ ซีพี ออลล์ เดินหน้าสร้างโอกาสให้ผู้สูงวัยอย่างต่อเนื่องผ่าน “โครงการผู้ใหญ่ใจดี” มาตั้งแต่ปี 2561
ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา โครงการนี้ไม่ได้มองผู้สูงอายุในฐานะผู้รอรับความช่วยเหลือ แต่มองในฐานะคนที่ยังมีศักยภาพและพร้อมสร้างคุณค่าให้สังคม
เพราะประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ความใส่ใจ และความเข้าใจผู้คน คือทักษะที่ไม่เคยล้าสมัย
และในบางครั้ง เป็นสิ่งที่โลกยุคใหม่กำลังมองหาความน่าสนใจของโครงการนี้ไม่ใช่แค่การสร้างรายได้ให้ผู้สูงวัย แต่คือการสร้าง “พื้นที่แห่งคุณค่า” พื้นที่ที่ทำให้คนยังรู้สึกว่าตัวเองมีบทบาท
พื้นที่ที่ทำให้คนยังได้พบปะผู้คนในทุกวัน พื้นที่ที่ทำให้คำว่า “เกษียณ” ไม่ได้หมายถึงการถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
ในวันที่หลายประเทศกำลังเผชิญความท้าทายจากสังคมสูงวัย แนวคิดการสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุยังคงมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจและสังคม อาจเป็นหนึ่งในคำตอบที่สำคัญที่สุดเพราะการสร้างสังคมที่ยั่งยืน ไม่ใช่การดูแลคนเพียงบางช่วงวัย
แต่คือการทำให้ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าในทุกช่วงชีวิต
8 ปีที่ผ่านมา คือบทพิสูจน์ว่าโอกาสเล็ก ๆ สามารถสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้ และบางที…การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุด อาจเริ่มต้นจากการมองเห็นคุณค่าในคนที่สังคมเคยมองข้าม
เพราะสุดท้ายแล้ว อายุอาจเป็นเพียงตัวเลข แต่ศักยภาพของคน ไม่มีวันหมดอายุ