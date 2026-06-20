เปิดเหตุผนังอุโมงค์รถไฟ"ดอยหลวง"ถล่มขณะติดตั้งระบบ "Waterproofing"กันน้ำซึม

"สิริพงศ์" เผยเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวง รถไฟสาย" เชียงราย-เชียงของ" ถล่มขณะติดตั้งระบบ Waterproofing กันน้ำซึมภายใน สั่งเร่งหาข้อเท็จจริง
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จาก เหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวง จ.เชียงราย ถล่ม ระหว่างการปฏิบัติงาน นั้นรายงานเหตุการณ์ ณ เวลา 20.35 น. วันนี้ (20 มิ.ย.69) เป็นโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย–เชียงราย–เชียงของ สัญญาที่ 3 ช่วงเชียงราย–เชียงของ เกิดเหตุ เวลาประมาณ 18.00 น. ผนังอุโมงค์ดอยหลวงเกิดถล่มระหว่างการปฏิบัติงานติดตั้งระบบ Waterproofing ภายในอุโมงค์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2 ราย บาดเจ็บสาหัส 3 ราย บาดเจ็บเล็กน้อย 4 ราย
โดย สาเหตุเบื้องต้น
คาดว่า เกิดจากหินบริเวณผนังอุโมงค์ถล่มขณะดำเนินการติดตั้งระบบ Waterproofing หรือ แผ่นเมมเบรนกันน้ำซึมโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุอย่างละเอียด
ปัจจุบัน ได้รับรายงานว่า สามารถควบคุมสถานการณ์และพื้นที่เกิดเหตุได้แล้ว ,ได้ดำเนินการปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยเรียบร้อย และได้นำร่างผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
ขณะที่หน่วยงานความปลอดภัย (Safety) ของโครงการได้เข้าควบคุมพื้นที่และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
และ อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุโดยละเอียด และจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป