ด่วน!เกิดเหตุ"ผนังอุโมงค์ดอยหลวง -นั่งร้าน"ก่อสร้างรถไฟ"อุโมงค์ดอยหลวง"ถล่ม มี เสียชีวิต 2 ราย

ด่วน!เกิดเหตุนั่งร้านก่อสร้างรถไฟ"อุโมงค์ดอยหลวง"ถล่มมีผู้เสียชีวิต 2 ราย
ช่วงเวลา 18.00 น. วันนี้( 20 มิถุนายน 2569) มีรายงานแจ้งว่า เกิดเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวง จ.เชียงราย ถล่ม ระหว่างการปฏิบัติงาน และทำให้นั่งร้านภายในอุโมงค์ถล่มด้วย ซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้าง โครงการรถไฟสายใหม่เด่นชัย -เชียงราย- เชียงของ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยมีผู้ เสียชีวิต 2 ราย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ได้รับแจ้งเกิดเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงจังหวัดเชียงราย ถล่มระหว่างคนงานยังมีการปฏิบัติงาน และมีนั่งร้านภายในอุโมงค์ถล่มส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 3 ราย ถูกนำส่ง รพ.เรียบร้อยแล้ว
ในขณะนี้ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง รฟท. เร่งลงพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อตรวจสอบรายละเอียด
สำหรับ อุโมงค์ดอยหลวง (อ.เชียงแสน จ.เชียงราย) มี ความยาว 3.4 กม. ปัจจุบันเจาะทะลุแล้วอยู่ในสัญญาที่ 3 ช่วงเชียงราย - เชียงของ มีกิจการร่วมค้าซีเคเอสที - ดีซี3 เป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง วงเงิน 19,385 ล้านบาท