"สทร.จับมือ สถาบันยานยนต์" สร้าง “Incubation Team”ปั้นรถไฟในประเทศ

สทร. – สยย. ผนึกกำลังสร้าง “Incubation Team” ยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานการผลิตรถไฟ จาก “ผู้ซ่อม” สู่การเป็น “ผู้สร้าง” ภายใต้วิสัยทัศน์การสร้างอุตสาหกรรมรถไฟในประเทศ ย้ำความร่วมมือระหว่างคมนาคมและอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ สถาบันยานยนต์ (สยย.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “THAILAND MOVE ON RAIL โอกาสใหม่ของธุรกิจไทยในอุตสาหกรรมระบบรางพื้นฐานโครงสร้างเชิงระบบและชิ้นส่วนของรถไฟ” ณ โรงแรม จุบีลี เพรสทีจน์ รัชดาภิเษก โดยมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 400 ราย จาก 240 บริษัท
การอบรมครั้งนี้มุ่งเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการไทยเปลี่ยนผ่านบทบาทจาก “ผู้ซ่อม” สู่การเป็น “ผู้สร้าง” โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต กรรมการสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สทร. เผยเป้าหมายการยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่มาตรฐานสากล พร้อม ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ เสนอแนวทางการถอดบทเรียนจากประเทศตุรกีเพื่อต่อยอดฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกว่า 2,400 ราย และนายชัยวุฒิ ตันไชย ผู้จัดการกลุ่มพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ สทร. นำเสนอการผลักดัน Local Content ผ่านการผลิตรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า (บทต.) และความคืบหน้าร่วมกับ BLUE Engineering s.r.l. ประเทศอิตาลี
ไฮไลต์สำคัญในวันนี้ คือ ช่วงเจาะลึกโครงสร้างและประเมินศักยภาพสู่ภาคปฏิบัติจริง อีกหนึ่งส่วนสำคัญที่สุดของการอบรมเป็นการบรรยายพิเศษโดย รศ.ดร.วิชัย ศิวโกศิษฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมระบบรางและพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ “Insight ระบบรางไทย เข้าใจโครงสร้างเชิงระบบและชิ้นส่วนของรถไฟ” ซึ่งได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้างและกระบวนการผลิตรถไฟต้นแบบ DEMU (Diesel Electric Multiple Unit) พร้อมทั้งนำผู้ประกอบการเข้าสู่กิจกรรม Workshop ประเมินศักยภาพองค์กร ทั้งด้านเทคโนโลยี กระบวนการผลิต และทรัพยากรบุคคล เพื่อให้วิเคราะห์ได้ทันทีว่าตนเองมีความพร้อมในการรองรับการผลิตชิ้นส่วนใดได้บ้าง โดยผลประเมินนี้จะถูกนำไปใช้วางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม
สทร. และ สยย. จะขับเคลื่อนโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ในวันที่ 22 มิถุนายน 2569 ต่อยอดสู่ทิศทางอุตสาหกรรม นโยบาย และเทคโนโลยีระบบราง และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นเข้มข้น (Intensive Workshop) ในวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2569 เพื่อร่วมสร้างห่วงโซ่อุปทานระบบรางไทยที่เข้มแข็งและยั่งยืน