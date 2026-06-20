"ภัทรพงศ์”เร่งบวท.เตรียมระบบนำร่องเปิด Seaplane กระบี่-ภูเก็ต ปลายปี 69

“ภัทรพงศ์” เร่งวิทยุการบินฯ เดินหน้านำระบบเทคโนโลยีใหม่ ยกระดับบริหารน่านฟ้าไทย พร้อมดันเที่ยวบินปฐมฤกษ์ Seaplane กระบี่-ภูเก็ต ปลายปี 69 ปักหมุดไทยสู่ World-class Aviation Hub
นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศ ผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เร่งนำระบบเทคโนโลยีด้านการบริหารจราจรทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดมาใช้งาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารน่านฟ้า เพิ่มความปลอดภัย รองรับการเติบโตของการคมนาคมทางอากาศในอนาคต อันเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น “World-class Aviation Hub” และให้เตรียมความพร้อมด้านการให้บริการการเดินอากาศและการบริหารห้วงอากาศ เพื่อรองรับการปฏิบัติการของ Seaplane ในอนาคต โดยประยุกต์ใช้ องค์ความรู้และประสบการณ์ในการบริการจราจรทางอากาศของ บวท. มาสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ
นายภัทรพงศ์ กล่าวว่า ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำ (Seaplane) ได้เร่งบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติและผลักดันการดำเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านการบิน ในระดับสากล โดยคาดว่าจะสามารถผลักดันให้เกิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเส้นทาง “ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ – ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต (Phuket Deep Sea Port)” ได้ภายในช่วงไม่เกินปลายปี 2569 ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงการเดินทางทางบก ทางอากาศ และทางน้ำเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ ช่วยยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว
นายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. กล่าวว่า บวท. ได้เดินหน้านำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมุ่งพัฒนาระบบบริหารจราจรทางอากาศอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบการให้บริการการเดินอากาศ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ห้วงอากาศ และจัดทำเส้นทางบินใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับปริมาณเที่ยวบิน การพัฒนาระบบดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการเชื่อมโยงข้อมูลการบินระหว่างหน่วยงาน
โดยขณะนี้ บวท. ได้เตรียมความพร้อมด้านการให้บริการการเดินอากาศ เพื่อรองรับการปฏิบัติการของ Seaplane ในอนาคต มีการร่วมศึกษาและวางแผนการบริหารจัดการห้วงอากาศ การออกแบบเส้นทางบิน การกำหนดแนวทางปฏิบัติในการขึ้นลงอากาศยานบนผิวน้ำ รวมถึงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับสนามบินและหน่วยงานด้านการบินที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการเปิดให้บริการ เที่ยวบินปฐมฤกษ์ Seaplane ตามเป้าหมายที่กระทรวงคมนาคมกำหนด ให้เป็นไปอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และไม่กระทบต่อการจราจรทางอากาศในปัจจุบัน