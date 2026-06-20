เจริญ สิริวัฒนภักดี – เครือทีซีซี ร่วมบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายพระบรมศพ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน (กงเต๊ก) ถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ของคณะนายเจริญ สิริวัฒนภักดี พร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดี และกลุ่มธุรกิจในเครือทีซีซี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ นายฐาปน - นางปภัชญา สิริวัฒนภักดี พร้อมด้วย นายปณต - หม่อมหลวงตรีนุช สิริวัฒนภักดี นายโชติพัฒน์ - นางอาทินันท์ พีชานนท์ นายโสมพัฒน์ - นางวัลลภา ไตรโสรัตน์ นายอัศวิน -นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มธุรกิจในเครือ เฝ้ารอรับเสด็จฯ และเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้