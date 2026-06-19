กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เสริมแกร่งสินค้าไทย สู่ความยั่งยืน จัดกิจกรรม “T Mark Clinic ครั้งที่ 2 ประจำปี 2569”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าส่งเสริมและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยด้วย กิจกรรม “T Mark Clinic ครั้งที่ 2 ประจำปี 2569” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึก พร้อมแนะนำแนวทางยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่มาตรฐานสากล ผ่านตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) ที่ถือเป็นกุญแจสำคัญในการผลักดันสินค้าไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2555 เพื่อเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพสินค้าและบริการไทยที่ไม่เพียงแต่มีมาตรฐานสูง แต่ยังคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม แรงงาน และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง โดยกรมฯ ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับกระทรวงแรงงาน (สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน) และกระทรวงอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) ในการร่วมรับรองตราสัญลักษณ์นี้ เพื่อสร้างความมั่นใจและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับสินค้าไทยในเวทีโลก
กิจกรรม “T Mark Clinic ครั้งที่ 2 ประจำปี 2569” จัดขึ้น ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ร่วมฟังเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ Thailand Trust Mark พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์นี้ในหัวข้อ สร้างแบรนด์ไทยสู่ตลาดโลก โดย ม.ล. ภาสกร อาภากร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ คณานันต์ ตั้งสัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน) เจ้าของแบรนด์ 'ช้างคู่ลูกโลก’ และจิตรวลัย สันติวัฒนา ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจอาหาร บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ผู้ผลิตน้ำมันพืช KING ซึ่งร่วมแบ่งปันความสำเร็จในการนำสินค้าไทยสู่ตลาดส่งออก พร้อมตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ
นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายยังมีการเปิดคลินิกให้คำปรึกษาเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชน โดยครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การขอตราสัญลักษณ์ T Mark เพื่อช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกขั้นตอนอย่างครบถ้วน
ตลอด 13 ปีที่ผ่านมา ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ได้สร้างความมั่นใจและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับสินค้าไทยมากกว่า 900 แบรนด์ และยังคงเป็นแรงผลักดันสำคัญในการยกระดับผู้ส่งออกไทยสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
ผู้ประกอบการที่สนใจข้อมูลและการขอรับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark สามารถติดต่อได้ที่ สำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โทร. 02 507 8266, 8299 หรือสมัครโดยตรงานเว็บไซต์ www.thailandtrustmark.co