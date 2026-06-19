กทพ.ปิดเบี่ยงไหล่ทางซ้าย 1 เลน "บางพลี-สุขสวัสดิ์"20 มิ.ย. -27 ก.ค. 69

กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ไหล่ทางด้านซ้าย 1 ช่องทาง ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 2569 ถึงวันที่ 27 ก.ค. 2569 เพื่อดำเนินงานปรับปรุงรอยต่อผิวจราจรทางพิเศษ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า จากที่ กทพ.ได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า DW เพื่อดำเนินงานปรับปรุงรอยต่อผิวจราจรทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ช่วง กม.19+520 ถึง กม.19+820 ทิศทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ และช่วง กม.19+580 ถึง กม.19+280 ทิศทางสุขสวัสดิ์-บางพลี โดยผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินงานปรับปรุงรอยต่อผิวจราจรดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) บริเวณไหล่ทางด้านซ้าย 1 ช่องทาง ช่วง กม. 19+520 A ถึง 19+820 A ทิศทางฝั่งขาออกไปพระราม 2 ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2569
ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง ได้ติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การปิดช่องทางจราจรเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบ
กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือนสัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง หากมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ สามารถแจ้งได้ที่ นายสันติสุข ฐานคร วิศวกรประจำโครงการ โทร 097-943-1203 ตลอด 24 ชั่วโมง