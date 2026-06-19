เร็วกว่าแผน !! ถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย งบ 675 ล้าน เป้าเสร็จปี 71

สร้างแล้ว 19% ! กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย คาดแล้วเสร็จในปี 2571รองรับการขยายตัวของเมือง หนุนการเติบโตของเศรษฐกิจภาคการขนส่ง-การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ทช. ได้เดินหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 675.968 ล้านบาทโดยจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ กม.ที่ 0+000 เชื่อมต่อกับ ทล.233 กม.ที่ 4+985 และไปสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 2+811 เชื่อมต่อกับ ทล.243 กม.ที่ 1+990 รวมระยะทางโครงการ 2.811 กิโลเมตร
โดยก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร ไป - กลับ กว้างช่องจราจรละ 3.25 เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร แบ่งทิศทางด้วยเกาะกลางถนนแบบยก กว้าง 2 เมตร ทางเท้ากว้าง 4.50 เมตร พร้อมระบบระบายน้ำ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และกำแพงกันดิน นอกจากนี้ ยังมีการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ขนาด 4 ช่องจราจร ไป - กลับ จำนวน 1 แห่ง ระยะทาง 395 เมตร
ปัจจุบันผลงานก่อสร้างในภาพรวมมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 19 เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างในส่วนของงานดิน งานระบบระบายน้ำ งานโครงสร้างสะพาน รวมไปถึงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง ทั้งการควบคุมงานให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม การติดตั้งไฟกระพริบและเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้างให้ครบถ้วน เพื่อป้องการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้างอีกด้วย โดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 2571
กรมทางหลวงชนบท ดำเนินโครงการตามนโยบายภายใต้การกำกับดูแลของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้เน้นย้ำในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในทุกมิติอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับในส่วนของพื้นที่จังหวัดหนองคายนั้น ทช. มีอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ โครงการก่อสร้างถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นับเป็นอีกหนึ่งโครงการขนาดใหญ่ของ ทช. ที่จะช่วยบรรเทาการจราจรที่หนาแน่นในเขตเมือง เพิ่มขีดความสามารถในการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการยกระดับการเดินทางให้เชื่อมโยงโครงข่ายทั้งทางบกและทางรางให้มีความสมบูรณ์ เนื่องจากในปัจจุบันกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เส้นทางหนองคาย - ขอนแก่น อีกด้วย