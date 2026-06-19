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เร็วกว่าแผน !! ถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย งบ 675 ล้าน เป้าเสร็จปี 71

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สร้างแล้ว 19% ! กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย คาดแล้วเสร็จในปี 2571รองรับการขยายตัวของเมือง หนุนการเติบโตของเศรษฐกิจภาคการขนส่ง-การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน

นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ทช. ได้เดินหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 675.968 ล้านบาทโดยจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ กม.ที่ 0+000 เชื่อมต่อกับ ทล.233 กม.ที่ 4+985 และไปสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 2+811 เชื่อมต่อกับ ทล.243 กม.ที่ 1+990 รวมระยะทางโครงการ 2.811 กิโลเมตร

โดยก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร ไป - กลับ กว้างช่องจราจรละ 3.25 เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร แบ่งทิศทางด้วยเกาะกลางถนนแบบยก กว้าง 2 เมตร ทางเท้ากว้าง 4.50 เมตร พร้อมระบบระบายน้ำ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และกำแพงกันดิน นอกจากนี้ ยังมีการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ขนาด 4 ช่องจราจร ไป - กลับ จำนวน 1 แห่ง ระยะทาง 395 เมตร


ปัจจุบันผลงานก่อสร้างในภาพรวมมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 19 เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างในส่วนของงานดิน งานระบบระบายน้ำ งานโครงสร้างสะพาน รวมไปถึงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง ทั้งการควบคุมงานให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม การติดตั้งไฟกระพริบและเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้างให้ครบถ้วน เพื่อป้องการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้างอีกด้วย โดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 2571


กรมทางหลวงชนบท ดำเนินโครงการตามนโยบายภายใต้การกำกับดูแลของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้เน้นย้ำในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในทุกมิติอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับในส่วนของพื้นที่จังหวัดหนองคายนั้น ทช. มีอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ โครงการก่อสร้างถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นับเป็นอีกหนึ่งโครงการขนาดใหญ่ของ ทช. ที่จะช่วยบรรเทาการจราจรที่หนาแน่นในเขตเมือง เพิ่มขีดความสามารถในการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการยกระดับการเดินทางให้เชื่อมโยงโครงข่ายทั้งทางบกและทางรางให้มีความสมบูรณ์ เนื่องจากในปัจจุบันกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เส้นทางหนองคาย - ขอนแก่น อีกด้วย







เร็วกว่าแผน !! ถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย งบ 675 ล้าน เป้าเสร็จปี 71
เร็วกว่าแผน !! ถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย งบ 675 ล้าน เป้าเสร็จปี 71
เร็วกว่าแผน !! ถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย งบ 675 ล้าน เป้าเสร็จปี 71
เร็วกว่าแผน !! ถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย งบ 675 ล้าน เป้าเสร็จปี 71
เร็วกว่าแผน !! ถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย งบ 675 ล้าน เป้าเสร็จปี 71
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