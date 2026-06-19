ค้นพบศิลปะแห่งการร่วมโต๊ะอาหารไปกับ ลักซ์ชัวรี่ กรุ๊ป โดย แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล Luxury Dining Series ครั้งที่ 3 ชวนคุณมาสัมผัสความสุขแห่งการเชื่อมสัมพันธ์ ผ่านประสบการณ์การรับประทานอาหารและเครื่องดื่มร่วมกัน
สิงคโปร์, วันที่ 16 มิถุนายน 2569 – ลักซ์ชัวรี่ กรุ๊ป โดย แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ประกาศเปิดตัว Luxury Dining Series ครั้งที่ 3 นำเสนอประสบการณ์การเดินทางด้านอาหารที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถัน ภายใต้แนวคิด "Across the Table" หรือ “อีกฟากของโต๊ะอาหารเดียวกัน”
ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม ซีรีส์นี้จะจัดขึ้น ณ โรงแรมและรีสอร์ทระดับลักซ์ชัวรี่ในหลากหลายจุดหมายปลายทาง ได้แก่ เจดับบลิว แมริออท ฟูก๊วก เอเมอรัลด์ เบย์ รีสอร์ต แอนด์ สปา (JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa) เดอะ นาคาไอแลนด์, อะ ลักซ์ชัวรี่ คอลเลคชั่น รีสอร์ทแอนด์สปา ภูเก็ต (The Naka Island, a Luxury Collection Resort & Spa, Phuket) เดอะ เซนต์ รีจิส มัลดีฟส์ วอมมูลี รีสอร์ต (The St. Regis Maldives Vommuli Resort), มันดาปา อะ ริทซ์-คาร์ลตัน รีเสิร์ฟ (Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve) และ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เกียวโต (The Ritz-Carlton, Kyoto) ก่อนจะปิดท้ายด้วยประสบการณ์สุดพิเศษกลางทะเลบนเรือลูมินารา ภายใต้ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน ยอทช์ คอลเลคชั่น (Luminara, The Ritz-Carlton Yacht Collection)
ทุกประสบการณ์ถูกรังสรรค์ขึ้นอย่างประณีตเพื่อสะท้อนถึงการสำรวจและการเชื่อมโยง โดยเปิดโอกาสให้เชฟได้ก้าวจากห้องครัวมาสร้างปฏิสัมพันธ์กับแขกอย่างใกล้ชิด และไฮไลท์สำคัญของซีรีส์ในปีนี้ คือการเชื่อมต่อผู้คนเข้ากับจุดหมายปลายทาง วัตถุดิบ และเพื่อนร่วมโต๊ะอย่างแท้จริง ได้แก่
•Chefs [At The] Table ค่ำคืนสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่เชฟชื่อดังจะมาร่วมโต๊ะกับแขก พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวส่วนตัวผ่านบทสนทนาอย่างใกล้ชิด
•The Grand Banquet งานเลี้ยงอาหารค่ำสุดพิเศษในสถานที่สำคัญของท้องถิ่น ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์
•Heirloom AM/PM การนำเอาวัตถุดิบท้องถิ่นระดับตำนานหรือเทคนิคการปรุงแบบดั้งเดิมเพียงหนึ่งเดียว มาสร้างสรรค์ผ่านเมนูพิเศษร่วมกัน
•Page to Plate ต่อยอดประสบการณ์ด้วยการคัดสรรสูตรอาหารจานโปรด เพื่อให้แขกได้ดื่มด่ำเรื่องราวแห่งรสชาติได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนอกเหนือจากแค่บนโต๊ะอาหาร
•The Shared Memory Menu นำเสนอประสบการณ์มิกโซโลจีที่เชื่อมโยงผู้คนผ่านรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งสะท้อนถึงความทรงจำและเรื่องราวของสถานที่ต่าง ๆ
•Spirited Social ถ่ายทอดศิลปะแห่งมิกโซโลจีให้มีชีวิตชีวา ผ่านกิจกรรมบาร์เทคโอเวอร์ที่เปี่ยมด้วยพลัง รังสรรค์โดยเหล่าบาร์เทนเดอร์ชั้นนำ
•Journey To Exceptional Taste ทริปท่องเที่ยวที่นำทางโดยเชฟและมาสเตอร์คลาสที่จะพาไปแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและเทคนิคต่าง ๆ ก่อนจะปิดท้ายด้วยมื้ออาหารสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จะเติมเต็มทุกความเชื่อมโยงให้มีชีวิตชีวา
"เป้าหมายหลักของ Luxury Dining Series ในปีนี้ คือการสะท้อนถึงหัวใจสำคัญทางความรู้สึกของการรับประทานอาหาร โดยร่วมค้นหาว่าเรื่องราวต่าง ๆ ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างไร รสชาติแห่งความสุขนั้นอบอวลยาวนานแค่ไหน และความผูกพันแน่นแฟ้นขึ้นอย่างไรเมื่อเราได้ร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน" โอริออล มอนทัล (Oriol Montal) รองประธานภูมิภาคฝ่าย ลักซ์ชัวรี่ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชียแปซิฟิก ยกเว้นประเทศจีน และรองประธานภูมิภาคประจำประเทศสิงคโปร์ กล่าว "จุดหมายปลายทางในซีรีส์ปีนี้ล้วนมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างแท้จริง พร้อมด้วยการรวมตัวของเหล่าผู้เชี่ยวชาญเปี่ยมพรสวรรค์ที่ตั้งใจจะสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ไม่เพียงเฉลิมฉลองให้กับเมนูอาหารที่เสิร์ฟเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความทรงจำที่ได้แบ่งปันร่วมกัน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเดินทางจะได้รับแรงบันดาลใจในการออกไปค้นพบสถานที่แห่งใหม่ และได้กลับมาสัมผัสศิลปะแห่งการรวมตัวสังสรรค์อีกครั้ง"
ด้วยความร่วมมือกับโมเอ็ท เฮนเนสซี่ (Moët Hennessy) ณ จุดหมายปลายทางต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ประสบการณ์ด้านอาหารภายใต้ธีม “Across the Table” ในปีนี้ พร้อมนำเสนอประสบการณ์พิเศษตามรายละเอียดดังนี้
ประเทศเวียดนาม, 5 – 9 สิงหาคม – ณ เจดับบลิว แมริออท ฟูก๊วก เอเมอรัลด์ เบย์ รีสอร์ต แอนด์ สปา
Chefs [At The] Table•Rémy Gaulé’s Afternoon Tea ณ ห้องอาหาร French & Co การรังสรรค์ชุดน้ำชายามบ่ายที่ตีความขนมอบสไตล์ฝรั่งเศสขึ้นใหม่ ผ่านมุมมองอันโดดเด่นแบบเวียดนาม
•Vietnamese Heritage Dinner โดย Madam Anh Tuyet และเชฟ Nguyen Hai Hung มื้ออาหารที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของอาหารเวียดนามแบบโฮมคุกกิ้ง เพื่อยกย่องรากเหง้าวัฒนธรรมดั้งเดิม
•Pink Pearl โดย Olivier Elzer และ Summer Le ประสบการณ์อาหาร 8 คอร์ส ผสานรสชาติฝรั่งเศสและเวียดนามอย่างสร้างสรรค์ สะท้อนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และความพิถีพิถันในงานฝีมือและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
The Grand Banquet•Vietnam in Celebration โดยเชฟ Olivier Elzer เชฟ Summer Le และเชฟ Cuong Nguyen พร้อมเสริมประสบการณ์ด้วยเครื่องดื่มที่รังสรรค์โดย Marco Dongi
Heirloom AM
•Vietnamese Heritage Breakfast ณ ห้องอาหาร Tempus Fugit โดย Madam Anh Tuyet การสำรวจเสน่ห์ของวัฒนธรรมอาหารเช้าแบบเวียดนาม
Heirloom PM
•Phu Quoc Seafood Lunch ณ ห้องอาหาร Red Rum โดยเชฟ Cuong Nguyen และเชฟ Hai Hung มื้อกลางวันที่เฉลิมฉลองความอุดมสมบูรณ์ของอาหารทะเลจากน่านน้ำชายฝั่งฟูก๊วก
The Shared Memory Menu•Champagne with a Sommelier การเปิดประสบการณ์เรียนรู้เรื่องราว แหล่งกำเนิดและงานฝีมือเบื้องหลังหนึ่งในภูมิภาคไวน์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลก
•Sunday Champagne Brunch โดย Olivier Elzer เมนูที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน ได้แรงบันดาลใจจากวัตถุดิบตามฤดูกาลของฟูก๊วก อาหารทะเลสดใหม่ และการผสานเทคนิคยุโรปคลาสสิกเข้ากับอิทธิพลเอเชียร่วมสมัยอย่างลงตัว
Spirited Social
•Marco Dongi Bar Takeover ที่ Department of Chemistry การนำเสนอประสบการณ์มิกโซโลจีผ่านเมนูค็อกเทลสุดสร้างสรรค์ ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของผลไม้เมืองร้อน รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ในสไตล์คราฟต์ และพืชพรรณท้องถิ่นของเกาะแห่งนี้ ผ่านเมนูค็อกเทลที่สร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างประณีต
Journey To Exceptional Taste
•Bittersweet Chocolate Masterclass ร่วมสำรวจอีกมิติหนึ่งของอัตลักษณ์ด้านอาหารของฟูก๊วก ผ่านคลาสเรียนสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมโกโก้ที่กำลังเติบโตของเกาะแห่งนี้
ประเทศไทย, 12 – 15 สิงหาคม – ณ เดอะ นาคาไอแลนด์, อะ ลักซ์ชัวรี่ คอลเลคชั่น รีสอร์ทแอนด์สปา ภูเก็ต
Chefs [At The] Table•The Art of Omakase & Craft Brew Experience โดยเชฟ Agustin Balbi และเชฟ Joseph Talbot ประสบการณ์อาหารแบบใกล้ชิดที่นำโดยแนวคิดตามฤดูกาลและวัตถุดิบท้องถิ่น
•Six-Hands Dinner ณ ห้องอาหาร Veranda โดยเชฟ Arnaud Sauthier เชฟ Joseph Talbot และหัวหน้าพ่อครัวขนมหวาน Sylvain Constans มื้อค่ำที่เฉลิมฉลองงานฝีมือ ฤดูกาล และรสชาติของชายฝั่งอันดามัน
•Eight-Hands Culinary Journey ณ ห้องอาหาร Aiyara โดยเชฟ Duangporn “Bo” Songvisava เชฟ Laongdao “Aong” Tohkhot เชฟ Ratchanee “Kob” Nu-On พร้อมการจับคู่ค็อกเทลโดย Jane Kaew-Yod
The Grand Banquet
•Eight-Hands Dinner ณ The Beach Lawn โดยเชฟ Agustin Balbi เชฟ Arnaud Sauthier เชฟ Joseph Talbot และหัวหน้าพ่อครัวขนมหวาน Sylvain Constans ประสบการณ์อาหารค่ำที่รวมพลังเชฟชั้นนำ ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคอันโดดเด่นผ่านการปรุงอาหารร่วมกันอย่างลงตัว
The Shared Memory Menu
•Sunset at Zbar with Bar Us ดื่มด่ำบรรยากาศยามพระอาทิตย์ตก ณ Zbar กับ Bar Us ที่ยกเอาเอกลักษณ์และแนวคิดอันโดดเด่นของบาร์ชื่อดังจากกรุงเทพฯ มาสู่ชายฝั่งของเกาะนาคาใหญ่
Spirited Social
•Golden Hour Stories at Sea ประสบการณ์ค็อกเทลที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถันโดย Adi Sukasta ถ่ายทอดกลิ่นอาย สีสัน และจังหวะของยามเย็นได้อย่างมีชีวิตชีวา
•Golden Hour Cocktails ที่ Zbar โดย Adi Sukasta และ Fransiska Siregar ชวนดื่มด่ำค็อกเทลช่วงเวลาพระอาทิตย์ตก ณ Zbar ผ่านฝีมือการรังสรรค์ของสองบาร์เทนเดอร์ผู้เชี่ยวชาญ
Journey To Exceptional Taste
•Local Spirit, Refined Taste มื้อกลางวันที่จับคู่รสชาติอย่างพิถีพิถัน ถ่ายทอดความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบจากภาคใต้ของประเทศไทย ควบคู่กับเครื่องดื่มที่คัดสรรอย่างพิเศษ ร่วมกับ The Distillery Phuket
•Natural Dye Textile Workshop เวิร์คช็อปเชิงปฏิบัติร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรสตรีบ้านบางหวานพัฒนา เพื่อเรียนรู้การแปรรูปพฤกษาพรรณท้องถิ่นให้กลายเป็นสีธรรมชาติที่สดใส
•Artisan Gin Blending with Kilo Spirits เวิร์คช็อปจินแบบเจาะลึกในบรรยากาศอันเป็นส่วนตัวของเกาะนาคา เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้รังสรรค์จินสูตรเฉพาะในแบบของตนเอง
ประเทศมัลดีฟส์, 26 – 30 สิงหาคม – ณ เดอะ เซนต์ รีจิส มัลดีฟส์ วอมมูลี รีสอร์ต
Chefs [At The] Table•An Evening with Chef Chan & Chef Abdo การรังสรรค์มื้อค่ำที่ผสานอย่างประณีตระหว่างอาหารจีนกวางตุ้งชั้นสูงและรสชาติแพนเอเชียอันซับซ้อน
•An Atelier with Chef Emmanuel Stroobant & Chef Ahmet เวิร์กช็อปทำอาหารแบบ Four-Hands สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ผสานความคิดสร้างสรรค์ งานฝีมือ และการแลกเปลี่ยนบทสนทนาอย่างใกล้ชิด
•Curated Omakase Lunch ณ T.Pan โดยเชฟ Takato Kitano การเดินทางแห่งรสชาติอาหารญี่ปุ่นร่วมสมัยที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถัน
•ALBA Dining Experience โดยเชฟ Emmanuel Stroobant ประสบการณ์อาหารเมดิเตอร์เรเนียนร่วมสมัย ที่สะท้อนความงดงามของรสชาติและเทคนิคการปรุงอย่างมีศิลปะ
The Shared Memory Menu
•Wine at Sunset โดย Master Sommeliers Thomas Ling และ Kuday ประสบการณ์ชิมไวน์แบบใกล้ชิดริมทะเล ท่ามกลางบรรยากาศยามพระอาทิตย์ตก
•An Evening with Chef Taj & Brian Gonzalez เมนูที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมการจับคู่ค็อกเทล ถ่ายทอดความเชื่อมโยงระหว่างมรดกอาหารอินเดียและเอกลักษณ์ของวัตถุดิบท้องถิ่นบนเกาะ
Heirloom AM•A Farewell with Flavor ณ ALBA ประสบการณ์อาหารเช้าสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน ที่ถ่ายทอดรสชาติอันสดใส ผ่านวัตถุดิบสดใหม่ตามฤดูกาล และเมนูคลาสสิกที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเอง
Spirited Social
•Sunset at The Whale Bar with Brian Gonzales ประสบการณ์ค็อกเทลสุดเอ็กซ์คลูซีฟเพียงค่ำคืนเดียว ที่ถ่ายทอดศิลปะมิกโซโลจีร่วมสมัย ผสานวิถีชีวิตแบบเกาะ และเสน่ห์ของค่ำคืนเขตร้อนในมัลดีฟส์อย่างลงตัว
Journey To Exceptional Taste•ดื่มด่ำไปกับเส้นทางแห่งการรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารอันเป็นเอกลักษณ์ต่าง ๆ ของรีสอร์ต
ประเทศอินโดนีเซีย, 9 – 11 กันยายน – ณ มันดาปา อะ ริทซ์-คาร์ลตัน รีเสิร์ฟ
Chefs [At The] Table
•Where Indonesia’s Culinary Stories Come Alive โดยเชฟ Ketut Sartika เชฟ Agung Ardiawan และเชฟ Wira Hardiyansyah เมนูที่หยั่งรากจากสูตรอาหารดั้งเดิม ถ่ายทอดเรื่องราวที่สืบทอดตามกาลเวลา พร้อมสะท้อนวิวัฒนาการของศาสตร์การปรุงอาหารอินโดนีเซียในปัจจุบัน
The Grand Banquet
•Two Chefs, One Story of Indonesian Heritage โดยเชฟ Syrco Bakker และเชฟ Bayu Timur การถ่ายทอดเรื่องราวอัตลักษณ์อาหารอินโดนีเซียที่กำลังพัฒนา ผ่านประสบการณ์ที่ผสานการแสดงสดอันเปี่ยมด้วยอารมณ์และความหมาย
Heirloom PM
•A Four-Hands Dialogue of Land and Fermentation โดยเชฟ Eka Sunarya และเชฟ Lee Daejin มื้ออาหารค่ำที่รังสรรค์อย่างประณีต โดยมีการหมักเป็นหัวใจหลัก ถ่ายทอดความหลากหลายทางชีวภาพของบาหลี ควบคู่ไปกับมุมมองด้านอาหารในระดับสากลอย่างกลมกลืน
Spirited Social
•Ambar x Gold Bar กับ Andrei Marcu ถ่ายทอดประสบการณ์เครื่องดื่มพิเศษผ่านบาร์เทนเดอร์เทคโอเวอร์ที่ผสมผสานความประณีตแบบญี่ปุ่นเข้ากับงานฝีมือสไตล์มินิมอล ณ บาร์สุดหรูท่ามกลางธรรมชาติของ Mandapa พร้อมรื่นรมย์ไปกับทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้ำอายุง
Journey To Exceptional Taste
•Forage, Feast & Unwind เปิดประสบการณ์เหนือระดับไปกับทริปเสาะหาวัตถุดิบจากธรรมชาติ และอิ่มเอมกับมื้อกลางวันสไตล์ท้องถิ่นฝีมือเชฟ Eka Sunarya และเชฟ Adi San ท่ามกลางทัศนียภาพอันน่าทึ่ง ต่อด้วยการปรนนิบัติผิวพรรณและความผ่อนคลาย 90 นาทีที่ Mandapa Spa พร้อมรื่นรมย์กับดินเนอร์มื้อค่ำ ณ ห้องอาหาร Kubu
ประเทศญี่ปุ่น, 23 – 26 กันยายน – ณ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เกียวโต
Chefs [At The] Table
•The Harmony of Japanese and European Traditions โดย Katsuhito Inoue และ Valentin Fouache สัมผัสความสอดประสานอันลงตัวระหว่างวัฒนธรรมญี่ปุ่นและยุโรป โดย Katsuhito Inoue และ Valentin Fouache ร่วมเปิดประสบการณ์แห่งศิลปะการรังสรรค์อาหารอันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมตัวเลือกสำหรับมื้อกลางวันหรือมื้อค่ำสุดพิเศษ
•The Flow of Kaiseki โดยเชฟ Ryo Okamoto และเชฟ Shuichi Yamashita: การถ่ายทอดเรื่องราวผ่านอาหารหลายคอร์สตามแบบไคเซกิ ซึ่งหยั่งรากลึกในจิตวิญญาณแห่งการบริการแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม
•Preserving Perfection Edomae-style โดยเชฟ Tomohiro Goda การเฉลิมฉลองศิลปะซูชิสไตล์เอโดมาเอะ ผ่านประสบการณ์โอมากาเสะแบบใกล้ชิดที่เน้นความประณีตในทุกรายละเอียด
Heirloom PM
•Kyoto’s Seasons at Mizuki โดยเชฟ Shuichi Yamashita เชฟ Takuji Fujisawa และเชฟ Ryuta Iizuka ประสบการณ์การเดินทางชิมอาหารแบบเอ็กซ์คลูซีฟในรูปแบบ walk-around ที่ถ่ายทอดความงดงามของฤดูกาลในเกียวโต ผ่านการเดินทางด้านรสชาติอันน่าประทับใจ
•A Symphony of Tempura x Sushi โดยเชฟ Taiseki Kojima และเชฟ Takuji Fujisawa ร่วมสัมผัสเมนูรังสรรค์พิเศษแบบ Four-hands ที่ผสานความแม่นยำอันประณีตของซูชิสไตล์เอโดะมาเอะ เข้ากับความกรอบเบาของเทมปุระตามฤดูกาลได้อย่างลงตัว
•Fire and Flair โดยเชฟ Mizuki Goro Koide และเชฟ Ryuta Iizuka การถ่ายทอดศิลปะและพลังของเทปันยากิ ผ่านการปรุงอาหารที่เปี่ยมด้วยเทคนิคและความตื่นตาตื่นใจ
Page to Plate
•Chef Angelo’s Italian Expressions ณ La Locanda สัมผัสศาสตร์อาหารเมดิเตอร์เรเนียนและเสน่ห์แห่งฤดูกาลย่อยของญี่ปุ่น ที่ถูกนำมาถ่ายทอดใหม่อย่างมีสไตล์ในเมนูอิตาเลียนร่วมสมัย
•An Afternoon with PIERRE HERMÉ PARIS เปิดมิติใหม่แห่งการจิบน้ำชายามบ่าย ผ่านการเดินทางของประสาทสัมผัสที่ผสานความคลาสสิกเหนือระดับ เข้ากับความสงบผ่อนคลายสไตล์เกียวโตร่วมสมัย
The Shared Memory Menu
•Where Kyoto’s Heritage Meets Fukuoka’s Gateway Spirit โดย Yosuke Asano และ Shuto Yamanaka การถ่ายทอดบทสนทนาแห่งรสชาติผ่านประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส เชื่อมโยงมรดกทางประวัติศาสตร์ของเกียวโต เข้ากับพลังและชีวิตชีวาของฟุกุโอกะในฐานะเมืองท่าการค้าสำคัญของญี่ปุ่น
Spirited Social
•A Celebration of Japanese Craftsmanship โดย Yosuke Asano, Yasuhiro Kawakubo และ Hajime Oshima มาสเตอร์คลาสที่จะพาทุกคนไปเจาะลึกปรัชญา 'โมโนสุคุริ' (Monozukuri) เพื่อเชื่อมโยงความหรูหราที่เรียบง่ายสไตล์เกียวโต เข้ากับพลังอันทันสมัยและโฉบเฉี่ยวของวัฒนธรรมค็อกเทลแห่งกรุงโตเกียว
ประเทศญี่ปุ่น, 9 – 18 ตุลาคม – ณ ลูมินารา แห่ง เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน ยอทช์ คอลเลคชั่น
Chefs [At The] Table
•A Kyoto Culinary Journey โดยเชฟ Katsuhito Inoue เมนู 4 คอร์สที่รังสรรค์อย่างสง่างามตามแนวคิด shichijuni-kou (72 ฤดูกาลย่อยของญี่ปุ่น) พร้อมการจับคู่ค็อกเทลที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน
•Chef Kenji Yamanaka’s Seasonal Expression ประสบการณ์อาหารแบบดั้งเดิมจากคิวชู ที่ถ่ายทอดจังหวะและความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลอย่างลึกซึ้ง
Spirited Social•An Evening with Kentaro Wada ประสบการณ์ค็อกเทลยามค่ำคืนที่นำเสนอรสชาติแห่งฤดูกาลอย่างประณีต สะท้อนสไตล์อันเรียบง่ายแต่ลุ่มลึกของ Kentaro Wada
Journey To Exceptional Taste•The Pastry Edit with Richard Long ขนมมอบที่รังสรรค์อย่างประณีต ถ่ายทอดผ่านหลากหลายช่วงเวลาตลอดการเดินทาง พร้อมการสาธิตสด
แพ็คเกจห้องพักสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมให้บริการในหลากหลายจุดหมายปลายทาง ในขณะที่ประสบการณ์ Luxury Dining Series บนเรือลูมินารา แห่ง เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน ยอทช์ คอลเลคชั่น เปิดให้บริการเฉพาะแขกที่จองทริปเดินทางเส้นทางประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น นอกจากนี้สมาชิกแมริออท บอนวอย ยังสามารถใช้คะแนนสะสม แมริออท บอนวอย โมเมนต์ (Marriott Bonvoy Moments) เพื่อร่วมประมูลเข้าร่วมกิจกรรมอาหารสุดพิเศษเหล่านี้ได้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Luxury Dining Series
เกี่ยวกับลักซ์ชัวรี่ กรุ๊ป โดย แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล
ด้วยพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์ลักซ์ชัวรี่ที่โดดเด่นและไม่เป็นรองใครในโลก แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล มุ่งสร้างสรรค์ประสบการณ์การเดินทางที่แท้จริง หายาก และเปี่ยมคุณค่า เพื่อตอบโจทย์นักเดินทางระดับลักซ์ชัวรี่ในยุคปัจจุบันจากทั่วโลก ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก ลักซ์ชัวรี่ กรุ๊ป โดย แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล นำเสนอเครือข่ายโรงแรม รีสอร์ท และเรือยอชต์ระดับแลนด์มาร์คมากกว่า 560 แห่ง ในกว่า 70 ประเทศและเขตแดน ผ่านแบรนด์ชั้นนำ ได้แก่
เดอะริทซ์-คาร์ลตัน (The Ritz-Carlton), ริทซ์-คาร์ลตัน รีเสิร์ฟ (Ritz-Carlton Reserve), เดอะริทซ์-คาร์ลตัน ยอชต์ คอลเลกชัน (The Ritz-Carlton Yacht Collection), บุลการี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (Bvlgari Hotels & Resorts), เซนต์ รีจิส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (St. Regis Hotels & Resorts), เอดิชัน (EDITION), เดอะ ลักซูรี คอลเลกชัน (The Luxury Collection), เจดับบลิว แมริออท (JW Marriott) และ ดับเบิลยู โฮเทล (W Hotels) ตั้งแต่จุดหมายปลายทางระดับไอคอนของโลก ไปจนถึงอัญมณีล้ำค่าที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก คอลเลกชันของแบรนด์ลักชัวรีภายใต้การนำของผู้นำธุรกิจการบริการระดับโลกแห่งนี้ มุ่งยกระดับประสบการณ์การเดินทางผ่านประสบการณ์แบรนด์ที่ลึกซึ้ง มีบริบทเฉพาะและเปี่ยมด้วยรายละเอียด เพื่อสะท้อนอนาคตของความหรูหรา โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าพักได้ดื่มด่ำกับสิ่งที่ตนหลงใหล พร้อมจุดประกายการเติบโตในระดับบุคคลไปพร้อมกัน ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม Luxury.Marriott.com
เกี่ยวกับ แมริออท บอนวอย®
แมริออท บอนวอย (Marriott Bonvoy®) นำเสนอพอร์ตโฟลิโอที่พักระดับโลกซึ่งมอบการบริการอันเป็นที่ยอมรับในจุดหมายปลายทางที่น่าจดจำที่สุด ด้วยแบรนด์มากกว่า 30 แบรนด์ที่ตอบโจทย์ทุกรูปแบบการเดินทาง ตั้งแต่เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน และเซนต์ รีจิส ไปจนถึงดับเบิ้ลยู โฮเทล และแบรนด์ระดับลักซ์ชัวรีอื่น ๆ ทำให้แมริออท บอนวอยเป็นโปรแกรมการเดินทางที่มีตัวเลือกที่พักระดับหรูมากที่สุด สมาชิกสามารถสะสมคะแนนจากการเข้าพักที่โรงแรมและรีสอร์ท รวมถึงรีสอร์ทแบบออลอินคลูซีฟ และที่พักแบบโฮมเรนทัลระดับพรีเมียม ตลอดจนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันผ่านบัตรเครดิตร่วมแบรนด์ คะแนนสามารถแลกรับคืนเข้าพักฟรี ประสบการณ์พิเศษผ่าน แมริออท บอนวอย โมเมนต์ (Marriott Bonvoy Moments™) หรือแลกรับสินค้าไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมจาก แมริออท บอนวอย บูทีคส์ (Marriott Bonvoy Boutiques®) สามารถสมัครสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ marriottbonvoy.com