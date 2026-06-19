“ซีเจ มอร์” สู้ศึกค้าปลีก ชูกลยุทธ์สร้างฐานลูกค้าระยะยาว ผนึก “คำต้องเชื่อม” เดินสายพื้นที่ขวัญใจวัยรุ่น เชื่อมแบรนด์-สถานศึกษา ปลื้ม “เตรียมอุดม” ตอบรับล้นหลาม พร้อมลุกอีก 3 สเตชัน ก.ค. - ส.ค. นี้
จบไปแล้วสำหรับกิจกรรมแคมปัสทัวร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ "ซีเจ มอร์ x คำต้องเชื่อม" สำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกกลุ่มที่ 2 ที่จัดขึ้น ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในวันที่ 12 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งสร้างปรากฏการณ์ความสนุกครั้งใหญ่ โดยได้รับการตอบรับอย่างถล่มทลายจากทั้งกลุ่มนักเรียนเจ้าถิ่น และนิสิตนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันรอบข้าง ที่ตบเท้าเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งจนเต็มพื้นที่
กิจกรรมดังกล่าว ช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นศูนย์กลางชุมชนและพื้นที่รวมไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ยของ “ซีเจ มอร์” ที่ยังคงยึดมั่นในกลยุทธ์การสื่อสารที่มุ่งเน้นความเป็นกันเอง เข้าถึงง่าย และสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเจเนอเรชันใหม่ โดยหยิบยกอัตลักษณ์เด่นของแบรนด์ในเรื่องความ "ครบ ถูก คุ้ม" มาปรับให้เข้ากับบริบทของวัยเรียน นอกจากนี้ ยังได้ขนทัพไอเทมเด็ดมาเปิดบูธให้น้องๆ ร่วมสนุก เล่นเกมแจกของรางวัลฟรีแบบจัดเต็ม พร้อมสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟมาสปอยล์น้องๆ กันถึงที่
ความสนุกในรั้วแคมปัสยังไม่จบเพียงเท่านี้ ซีเจ มอร์ และ คำต้องเชื่อม เตรียมเดินหน้าลุยแจกความสดใสและส่งต่อความคุ้มค่าอย่างต่อเนื่อง โดยสเตชันถัดไปเตรียมบุกไปหาวัยรุ่นกันถึงที่ ใกล้ที่ไหน ไปร่วมกิจกรรมกันได้ ตามตารางทัวร์ดังนี้
• วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2569: บุกรั้ว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)
• วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2569: บุกรั้ว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2569: บุกใจกลางเมืองเอาใจก๊วนวัยรุ่น ณ เซ็นทรัล ลาดพร้าว
ปรากฏการณ์ความสำเร็จของการเดินสายแคมปัสทัวร์ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่สะท้อนภาพจำของแบรนด์ในใจกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งสะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของ ซีเจ มอร์ ในฐานะผู้นำค้าปลีกไทย ที่ปัจจุบันเปิดให้บริการรองรับทุกความต้องการของลูกค้ามากกว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศ ที่พร้อมจะขับเคลื่อนความสุข ส่งมอบความคุ้มค่า และสแตนด์บายเป็นเพื่อนแท้เคียงข้างไลฟ์สไตล์ของทุกชุมชนและทุกเจเนอเรชันอย่างไม่หยุดยั้ง